Росія стала на курс конфронтації з ЄС, - Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС, які збираються сьогодні на зустріч у Брюсселі, першим питанням розглянуть відносини з Російською Федерацією, яка відкрито стала на курс конфронтації з Євросоюзом.

Про це перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що Росія встала на курс конфронтації з Європейським Союзом. У випадку з паном Навальним це відверта відмова поважати (запропоновані) заходи та враховувати рішення Європейського суду з прав людини. Ми матимемо важливу дискусію під час зустрічі міністрів – як реагувати на це, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити це рішуче та за умови єдності. Але дочекаємося результатів сьогоднішньої дискусії", - зауважив високий представник ЄС.

За його словами, ще одним питанням для обговорення міністрів буде ситуація в Білорусі.

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"В Білорусі тривають репресії, утиски і залякування щодо громадянського суспільства. Ми також маємо розглянути цю ситуацію під час зустрічі міністрів закордонних справ, аби дати правильну відповідь", - сказав Боррель.

Він наголосив, що сьогодні учасники Ради міністрів ЄС із закордонних справ проведуть першу зустріч з новопризначеним державним секретарем США Ентоні Блінкеном, що буде нагодою для розвитку оновлених трансатлантичних відносин. Важливою складовою дискусії стане повернення США до участі у Спільному всеосяжному плані дій (JCPOA) щодо ядерної програми Ірану, з якої США вийшли за часів адміністрації Трампа. За словами високого представника ЄС, такі дипломатичні зусилля мають відкрити шлях до повного виконання зобов’язань у ядерній сфері.