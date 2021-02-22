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Росія стала на курс конфронтації з ЄС, - Боррель

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія стала на курс конфронтації з ЄС, - Боррель

Міністри закордонних справ країн ЄС, які збираються сьогодні на зустріч у Брюсселі, першим питанням розглянуть відносини з Російською Федерацією, яка відкрито стала на курс конфронтації з Євросоюзом.

Про це перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Очевидно, що Росія встала на курс конфронтації з Європейським Союзом. У випадку з паном Навальним це відверта відмова поважати (запропоновані) заходи та враховувати рішення Європейського суду з прав людини. Ми матимемо важливу дискусію під час зустрічі міністрів – як реагувати на це, і я сподіваюся, що ми зможемо зробити це рішуче та за умови єдності. Але дочекаємося результатів сьогоднішньої дискусії", - зауважив високий представник ЄС.

За його словами, ще одним питанням для обговорення міністрів буде ситуація в Білорусі.

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"В Білорусі тривають репресії, утиски і залякування щодо громадянського суспільства. Ми також маємо розглянути цю ситуацію під час зустрічі міністрів закордонних справ, аби дати правильну відповідь", - сказав Боррель.

Він наголосив, що сьогодні учасники Ради міністрів ЄС із закордонних справ проведуть першу зустріч з новопризначеним державним секретарем США Ентоні Блінкеном, що буде нагодою для розвитку оновлених трансатлантичних відносин. Важливою складовою дискусії стане повернення США до участі у Спільному всеосяжному плані дій (JCPOA) щодо ядерної програми Ірану, з якої США вийшли за часів адміністрації Трампа. За словами високого представника ЄС, такі дипломатичні зусилля мають відкрити шлях до повного виконання зобов’язань у ядерній сфері.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Если ЕС не заметил, то рф в состоянии конфронтации практически всегда, а предложение ПОВТОРИТЬ звучало не вчера, а несколько лет КАК. А ЕС думал, рассосется? Не тот случай, клиент недоговороспособный!
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22.02.2021 10:59
+7
Кэп епта, вводи секторалку и сп2 блокируй, а то тебе так и будут овсовым хером по губам водить, ничтожество
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22.02.2021 10:59
+6
Россия мечтает развалить ЕС и НАТО и присоединить Восточную Европу. Не просто мечтает а и действует. А чиновники ЕС озабочены проблемами трансгендеров. Левачье сраное. Левачье всегда прогибается под наглых дикарей.
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22.02.2021 11:09
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Кэп епта, вводи секторалку и сп2 блокируй, а то тебе так и будут овсовым хером по губам водить, ничтожество
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22.02.2021 10:59 Відповісти
московія просто насрала на стіл еврочиновникам ще недостатнью купу лайна - вони вже почали чути сморід, але ще не помічають що вже по лікті в ньому
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22.02.2021 12:09 Відповісти
Кака-така росея ? Россия стала на курс конфронтации с ЕС, - Боррель - Цензор.НЕТ 9820 Нема никакой росеи ,есть Кацапский ******** и он встал с колен ,при чём с колен стал прямиком раком и теперь самое время драть вату без вазелина . Россия стала на курс конфронтации с ЕС, - Боррель - Цензор.НЕТ 448
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22.02.2021 10:59 Відповісти
Стала на путь конфронтации... Боррель - ку-ку, проснись.. они уже давно гадят где только могут
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22.02.2021 10:59 Відповісти
Если ЕС не заметил, то рф в состоянии конфронтации практически всегда, а предложение ПОВТОРИТЬ звучало не вчера, а несколько лет КАК. А ЕС думал, рассосется? Не тот случай, клиент недоговороспособный!
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22.02.2021 10:59 Відповісти
Россия мечтает развалить ЕС и НАТО и присоединить Восточную Европу. Не просто мечтает а и действует. А чиновники ЕС озабочены проблемами трансгендеров. Левачье сраное. Левачье всегда прогибается под наглых дикарей.
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22.02.2021 11:09 Відповісти
на седьмом году конфронтации рассмотрят - а может быть это конфронтация , вдруг? Жозе́п Борре́ль-и-Фонте́льес (кат. Josep Borrell i Fontelles) род. 24 апреля 1947 - через 2 месяца - 75! - С юбилеем!
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22.02.2021 11:11 Відповісти
этот тип говорит так, как будто паРаша когда-нибудь сходила с этого пути.
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22.02.2021 11:24 Відповісти
Терпите. Это ваши будущие хозяева. Трусы рано или поздно становятся рабами. Слава Украине.
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22.02.2021 11:35 Відповісти
Она от туда и не выходила - Приднестровье - 1992, Первая чеченская война 1994-1996, Тузла - 2003, Мюнхенская речь Путина - - 2007, Вторая чеченская война 1999 - 20009, нападение на Грузию - 2008.. ( по сути начало агрессии с 1992 года)., нападение на Украину 2014..., убийство Немцова - 2015, Сирия - 2015...И это если не считать хаккерские атаки на страны ЕС и США, вмешательства в выборы ряда стран включая США, поддержка все авторитарных режимов и всех радикалов от крайне левых до крайне правых. и т.д. и т.п.
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22.02.2021 12:02 Відповісти
О!
Не прошло и недели, как господин Бордель заметил, что в Расии ему плюнули в харю!
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22.02.2021 12:25 Відповісти
ШОТО ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ КЛЕНОВЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ !)
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22.02.2021 13:47 Відповісти
 
 