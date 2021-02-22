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Зеленский (16483) индустриальный парк (9)

Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине

В Украине работают над решением проблемы высокотехнологического развития и намерены построить мощную систему индустриальных парков в каждом регионе страны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"У нас есть важная и амбициозная цель развития индустриальных парков. Это популярный в мире принцип организации промышленности, который является эффективным инструментом привлечения инвестиций", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что в настоящее время в Украине есть 46 индустриальных парков, но "большая часть из них на бумаге, без необходимой инфраструктуры, без коммуникаций, без дорог".

Зеленский также отметил, что сейчас активно продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры по всей стране.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+17
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 427
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22.02.2021 11:47
+16
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 5607
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22.02.2021 11:43
+16
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 1032
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22.02.2021 11:45
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Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 5607
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22.02.2021 11:43 Ответить
Вже час цитатник ЗЕ жДуна видавати !!!)))
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22.02.2021 11:45 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!))
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22.02.2021 11:43 Ответить
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 1032
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22.02.2021 11:45 Ответить
Вже 13% зеЛОХторату.
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22.02.2021 16:51 Ответить
и нью-кривой рог
угу
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22.02.2021 11:44 Ответить
Головне як голосніше прокукурікати !!!))))
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22.02.2021 11:49 Ответить
ЗЄля фонтанує фантастичними обіцянками - мабуть десь знову обісрався.
Фотки з ОАЕ мають з'явитися? Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 2368
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22.02.2021 11:44 Ответить
Мощно, фантастічно - прєстіж крєпчаєт, дєнь ото дня неупинно зростає процент жиров у маслі....
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22.02.2021 11:45 Ответить
А шахматный турир межпланетного масштаба состоится?
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22.02.2021 11:46 Ответить
Это после "великого будивныцтва " или во время ? Или вместо ?
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22.02.2021 11:46 Ответить
І що ви собі думаєте? Він таки засцить зебілам очі і ті дійсно повірять в "найвеличнішого" лідера **********. Що, що, а звіздіти і в очі сцяти воно таки вміє. Тут від дійсно лідер, пілять.
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22.02.2021 11:46 Ответить
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса https://censor.net/ru/news/3145910/***********************************************************************************************************

Вот так же анонсировал?
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22.02.2021 11:46 Ответить
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 427
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22.02.2021 11:47 Ответить
Уже был комментарий про "Нью-Васюки"?
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22.02.2021 11:48 Ответить
Довольно масштабные задачи ставит президент. И это правильно, народ должен видеть перспективу.
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22.02.2021 11:48 Ответить
😂🌷
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22.02.2021 11:51 Ответить
Це для лохів які ще вірять що у зе є "хитрий план". Розумні люди брехунам не вірять.
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22.02.2021 12:16 Ответить
Квіточка сподобалась?😂🌷
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22.02.2021 13:22 Ответить
И ждут "перспективу" внуки тех,кто ждали коммнизм к 1980,и дети тех,кто ждал бесплатные квартиры каждой семье к 2000!
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22.02.2021 16:48 Ответить
О,прям как при незабвенном Виктор Фёдорыче . Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 2215
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22.02.2021 11:49 Ответить
перевод зе на общедоступный: "используем бессмертные идеи кучмы по отмыванию бабла."
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22.02.2021 11:50 Ответить
О-о-о-о-о!!!!!
Свободная экономическая зона, технологический парк, инновационно-инвестиционный парк, индустриальный парк.....
Как только не назвалась система уклонения от налогов для своих пацанов!
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22.02.2021 11:50 Ответить
Нема вже й цього, пацани давно продавили законодавство за яким тупо можуть виводити гроші в офшори.
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22.02.2021 13:32 Ответить
Дефицит бюджету в країні - 702 млрд грн... Зеленський, за " чей счет будет банкет"?
А на рахунок "привлєчєнія інвєстіцій" , ми їх за два роки твого правління вже "побачили" ...навіть МВФ відмовляється з нами співпрацювати, а без цього ні один інвестор в нашу країну не прийде...
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22.02.2021 11:51 Ответить
о, хоч у парку покатаємось!
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22.02.2021 11:52 Ответить
З горки ,на сідницях !!!)))))
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22.02.2021 11:55 Ответить
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 4416
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22.02.2021 11:56 Ответить
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 8130
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22.02.2021 11:58 Ответить
о хвале
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22.02.2021 12:05 Ответить
Чому на цьому ресурсі кацапська ********* виливає свій сморід? У вас є таке гарне *****.
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22.02.2021 12:00 Ответить
це про Бутусова? Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 8965
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22.02.2021 12:02 Ответить
а хiба це не те чим вона (кацапська п...дорасня) весь час займайеться?!
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22.02.2021 12:03 Ответить
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 6308
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22.02.2021 12:01 Ответить
Оце "найвеличнішого" попердолило)
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22.02.2021 12:06 Ответить
А його часом не було серед цих слухачів? Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 3012 Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 870
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22.02.2021 12:10 Ответить
Цого - ні. Мама серед слухачів,а папа - доповідачів.
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22.02.2021 16:43 Ответить
Обіцянки брехуна, дожилися
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22.02.2021 12:11 Ответить
Кретин, карантин!! Парки ж нельзя!!
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22.02.2021 12:15 Ответить
Шо, снова нюхнул? Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 8093

Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 3681
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22.02.2021 12:16 Ответить
- Мiй Привиде, нiякоы х...нi не робим ми.
Ко всiм жидомасонам iспитуeм злобу i ненависть i каждий день нацiональнi гiмни на балалайцi хором iсполняeм.
Бояться нас жиди та басурмани, престiж крeпчаeт, мощно возрастаeт дeнь ото дня про- цент жиров у маслi.
Довольнi хами, ситi в ых *****.
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22.02.2021 12:51 Ответить
New Vasyuki ?
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22.02.2021 13:11 Ответить
Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 3068
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22.02.2021 13:11 Ответить
Краще б подумав що, в тих індустріальних парках буде вироблятися. Знову ковбасні цеха повідкривають? Для промислового виробництва потрібні верстати, сировина та спеціалісти. Любительський токарний верстатик китайського виробництва коштує, як бляха в Польщі. Сировини, крім сталі 3 не знайдеш, а спеціалісти або спилися чи померли, або давно за кордоном.
Тільки невіглас може надіятися що, відведе гектар землі, а лохи там йому високотехнологічний завод побудують.
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22.02.2021 13:28 Ответить
ЗІ: краще б залишив нафіг ту економіку, а робив те що, у нього виходить найкраще. Я не про музичні вправи, музикант він такий самий, як і економіст. А ось чморити вату у нього, якось краще виходить. Почни саджати корупціонерів. Один день з однієї фракції, другий день з другої, а третій з третьої, а далі по кругу. то, може щось і вийде.
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22.02.2021 13:36 Ответить
Какой там парк, да еще и индустриальный? Скорей коровник. Айтишников в стойло загонят, и будут доить.
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22.02.2021 13:59 Ответить
Айтишников невозможно "загнать в стойло"!
Они перекочуют,как из Крыма,Донецка,Минска.
Пишу за ведущих,а не начинающих или ремесленников.
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22.02.2021 16:40 Ответить
Да я знаю. У самого сын с янки со штата Техасс работает. Из дому, ночью. Нормалек. Главное быть хорошим специалистом, и знать язык. Но правительство считает по другому. По крайней мере свои прожекты вкидывает в виде новых законопроектов.
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22.02.2021 16:59 Ответить
Моя малая отказалась от ПМЖ в США прожив там на стажировке 3 месяца,подруги из этой - же фирмы согласились.
Почти дословно "США,Израэль - не хочу! Только ЕС!". И она знает о чем говорит.
С 2012 открытая виза СА и ЕС. Знает эту "кухню".
Первая "ласточка" когда заставили в 2020 получать только в гривне.
Придумают крутую фигню - массово покочуют в ЕС (Польшу,Чехию).
Те,кто здесь имеет оттуда от 5.000$,спокойно переедут.
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22.02.2021 22:29 Ответить
Время афуительных историй
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22.02.2021 14:36 Ответить
Головне аби в суботу не збиралися на підтримку політв'язнів.
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25.02.2021 15:21 Ответить
В Украине работают над решением проблемы высокотехнологического развития и намерены построить мощную систему индустриальных парков в каждом регионе страны. Источник: https://censor.net/ru/n3249281

Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 2260
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22.02.2021 15:36 Ответить
сказал Зеленский.
Он напомнил, что в настоящее время в Украине есть 46 индустриальных парков,
но "большая часть из них на бумаге, без необходимой инфраструктуры, без

коммуникаций, без дорог". Источник: https://censor.net/ru/n3249281

Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 3183
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22.02.2021 15:38 Ответить
Был такой,развиватель парков. Киля Азиров,с погонялом Бимба,сейчас на расее экспердом а в подрабатывает.
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22.02.2021 15:59 Ответить
вирішив спертися на місцевих князьків, які мають на місцях стримувати незадоволення.
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25.02.2021 15:20 Ответить
Завтра взагалі буде бенефіс з феєрверками. Головне аби забули політв'язнів.
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25.02.2021 15:22 Ответить
 
 