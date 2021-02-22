Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине
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В Украине работают над решением проблемы высокотехнологического развития и намерены построить мощную систему индустриальных парков в каждом регионе страны.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"У нас есть важная и амбициозная цель развития индустриальных парков. Это популярный в мире принцип организации промышленности, который является эффективным инструментом привлечения инвестиций", - сказал Зеленский.
Он напомнил, что в настоящее время в Украине есть 46 индустриальных парков, но "большая часть из них на бумаге, без необходимой инфраструктуры, без коммуникаций, без дорог".
Зеленский также отметил, что сейчас активно продолжается строительство объектов социальной инфраструктуры по всей стране.
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угу
Фотки з ОАЕ мають з'явитися?
Вот так же анонсировал?
Свободная экономическая зона, технологический парк, инновационно-инвестиционный парк, индустриальный парк.....
Как только не назвалась система уклонения от налогов для своих пацанов!
А на рахунок "привлєчєнія інвєстіцій" , ми їх за два роки твого правління вже "побачили" ...навіть МВФ відмовляється з нами співпрацювати, а без цього ні один інвестор в нашу країну не прийде...
Ко всiм жидомасонам iспитуeм злобу i ненависть i каждий день нацiональнi гiмни на балалайцi хором iсполняeм.
Бояться нас жиди та басурмани, престiж крeпчаeт, мощно возрастаeт дeнь ото дня про- цент жиров у маслi.
Довольнi хами, ситi в ых *****.
Тільки невіглас може надіятися що, відведе гектар землі, а лохи там йому високотехнологічний завод побудують.
Они перекочуют,как из Крыма,Донецка,Минска.
Пишу за ведущих,а не начинающих или ремесленников.
Почти дословно "США,Израэль - не хочу! Только ЕС!". И она знает о чем говорит.
С 2012 открытая виза СА и ЕС. Знает эту "кухню".
Первая "ласточка" когда заставили в 2020 получать только в гривне.
Придумают крутую фигню - массово покочуют в ЕС (Польшу,Чехию).
Те,кто здесь имеет оттуда от 5.000$,спокойно переедут.
Он напомнил, что в настоящее время в Украине есть 46 индустриальных парков,
но "большая часть из них на бумаге, без необходимой инфраструктуры, без
коммуникаций, без дорог". Источник: https://censor.net/ru/n3249281