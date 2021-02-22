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Зеленський (17376) індустріальний парк (9)

Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні

В Україні працюють над вирішенням проблеми високотехнологічного розвитку і мають намір побудувати потужну систему індустріальних парків у кожному регіоні країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У нас є важлива й амбітна мета розвитку індустріальних парків. Це популярний у світі принцип організації промисловості, який є ефективним інструментом залучення інвестицій", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що нині в Україні є 46 індустріальних парків, але "велика частина з них на папері, без необхідної інфраструктури, без комунікацій, без доріг".

Зеленський також зазначив, що зараз активно триває будівництво об'єктів соціальної інфраструктури по всій країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Житло для переселенців будуватимуть із сонячними батареями у співпраці з "Нафтогазом", - Зеленський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 427
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22.02.2021 11:47
+16
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 5607
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22.02.2021 11:43
+16
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 1032
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22.02.2021 11:45
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Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 5607
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22.02.2021 11:43 Відповісти
Вже час цитатник ЗЕ жДуна видавати !!!)))
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22.02.2021 11:45 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває!!! Чергова порція локшини на вуха 73%-вого лохтората !!!))
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22.02.2021 11:43 Відповісти
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 1032
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22.02.2021 11:45 Відповісти
Вже 13% зеЛОХторату.
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22.02.2021 16:51 Відповісти
и нью-кривой рог
угу
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22.02.2021 11:44 Відповісти
Головне як голосніше прокукурікати !!!))))
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22.02.2021 11:49 Відповісти
ЗЄля фонтанує фантастичними обіцянками - мабуть десь знову обісрався.
Фотки з ОАЕ мають з'явитися? Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 2368
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22.02.2021 11:44 Відповісти
Мощно, фантастічно - прєстіж крєпчаєт, дєнь ото дня неупинно зростає процент жиров у маслі....
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22.02.2021 11:45 Відповісти
А шахматный турир межпланетного масштаба состоится?
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22.02.2021 11:46 Відповісти
Это после "великого будивныцтва " или во время ? Или вместо ?
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22.02.2021 11:46 Відповісти
І що ви собі думаєте? Він таки засцить зебілам очі і ті дійсно повірять в "найвеличнішого" лідера **********. Що, що, а звіздіти і в очі сцяти воно таки вміє. Тут від дійсно лідер, пілять.
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22.02.2021 11:46 Відповісти
02.09.19 13:45 "Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса https://censor.net/ru/news/3145910/***********************************************************************************************************

Вот так же анонсировал?
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22.02.2021 11:46 Відповісти
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 427
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22.02.2021 11:47 Відповісти
Уже был комментарий про "Нью-Васюки"?
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22.02.2021 11:48 Відповісти
Довольно масштабные задачи ставит президент. И это правильно, народ должен видеть перспективу.
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22.02.2021 11:48 Відповісти
😂🌷
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22.02.2021 11:51 Відповісти
Це для лохів які ще вірять що у зе є "хитрий план". Розумні люди брехунам не вірять.
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22.02.2021 12:16 Відповісти
Квіточка сподобалась?😂🌷
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22.02.2021 13:22 Відповісти
И ждут "перспективу" внуки тех,кто ждали коммнизм к 1980,и дети тех,кто ждал бесплатные квартиры каждой семье к 2000!
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22.02.2021 16:48 Відповісти
О,прям как при незабвенном Виктор Фёдорыче . Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 2215
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22.02.2021 11:49 Відповісти
перевод зе на общедоступный: "используем бессмертные идеи кучмы по отмыванию бабла."
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22.02.2021 11:50 Відповісти
О-о-о-о-о!!!!!
Свободная экономическая зона, технологический парк, инновационно-инвестиционный парк, индустриальный парк.....
Как только не назвалась система уклонения от налогов для своих пацанов!
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22.02.2021 11:50 Відповісти
Нема вже й цього, пацани давно продавили законодавство за яким тупо можуть виводити гроші в офшори.
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22.02.2021 13:32 Відповісти
Дефицит бюджету в країні - 702 млрд грн... Зеленський, за " чей счет будет банкет"?
А на рахунок "привлєчєнія інвєстіцій" , ми їх за два роки твого правління вже "побачили" ...навіть МВФ відмовляється з нами співпрацювати, а без цього ні один інвестор в нашу країну не прийде...
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22.02.2021 11:51 Відповісти
о, хоч у парку покатаємось!
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22.02.2021 11:52 Відповісти
З горки ,на сідницях !!!)))))
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22.02.2021 11:55 Відповісти
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 4416
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22.02.2021 11:56 Відповісти
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 8130
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22.02.2021 11:58 Відповісти
о хвале
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22.02.2021 12:05 Відповісти
Чому на цьому ресурсі кацапська ********* виливає свій сморід? У вас є таке гарне *****.
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22.02.2021 12:00 Відповісти
це про Бутусова? Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 8965
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22.02.2021 12:02 Відповісти
а хiба це не те чим вона (кацапська п...дорасня) весь час займайеться?!
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22.02.2021 12:03 Відповісти
Зеленский анонсировал развитие мощной системы индустриальных парков в Украине - Цензор.НЕТ 6308
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22.02.2021 12:01 Відповісти
Оце "найвеличнішого" попердолило)
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22.02.2021 12:06 Відповісти
А його часом не було серед цих слухачів? Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 3012 Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 870
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22.02.2021 12:10 Відповісти
Цого - ні. Мама серед слухачів,а папа - доповідачів.
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22.02.2021 16:43 Відповісти
Обіцянки брехуна, дожилися
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22.02.2021 12:11 Відповісти
Кретин, карантин!! Парки ж нельзя!!
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22.02.2021 12:15 Відповісти
Шо, снова нюхнул? Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 8093

Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 3681
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22.02.2021 12:16 Відповісти
- Мiй Привиде, нiякоы х...нi не робим ми.
Ко всiм жидомасонам iспитуeм злобу i ненависть i каждий день нацiональнi гiмни на балалайцi хором iсполняeм.
Бояться нас жиди та басурмани, престiж крeпчаeт, мощно возрастаeт дeнь ото дня про- цент жиров у маслi.
Довольнi хами, ситi в ых *****.
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22.02.2021 12:51 Відповісти
New Vasyuki ?
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22.02.2021 13:11 Відповісти
Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 3068
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22.02.2021 13:11 Відповісти
Краще б подумав що, в тих індустріальних парках буде вироблятися. Знову ковбасні цеха повідкривають? Для промислового виробництва потрібні верстати, сировина та спеціалісти. Любительський токарний верстатик китайського виробництва коштує, як бляха в Польщі. Сировини, крім сталі 3 не знайдеш, а спеціалісти або спилися чи померли, або давно за кордоном.
Тільки невіглас може надіятися що, відведе гектар землі, а лохи там йому високотехнологічний завод побудують.
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22.02.2021 13:28 Відповісти
ЗІ: краще б залишив нафіг ту економіку, а робив те що, у нього виходить найкраще. Я не про музичні вправи, музикант він такий самий, як і економіст. А ось чморити вату у нього, якось краще виходить. Почни саджати корупціонерів. Один день з однієї фракції, другий день з другої, а третій з третьої, а далі по кругу. то, може щось і вийде.
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22.02.2021 13:36 Відповісти
Какой там парк, да еще и индустриальный? Скорей коровник. Айтишников в стойло загонят, и будут доить.
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22.02.2021 13:59 Відповісти
Айтишников невозможно "загнать в стойло"!
Они перекочуют,как из Крыма,Донецка,Минска.
Пишу за ведущих,а не начинающих или ремесленников.
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22.02.2021 16:40 Відповісти
Да я знаю. У самого сын с янки со штата Техасс работает. Из дому, ночью. Нормалек. Главное быть хорошим специалистом, и знать язык. Но правительство считает по другому. По крайней мере свои прожекты вкидывает в виде новых законопроектов.
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22.02.2021 16:59 Відповісти
Моя малая отказалась от ПМЖ в США прожив там на стажировке 3 месяца,подруги из этой - же фирмы согласились.
Почти дословно "США,Израэль - не хочу! Только ЕС!". И она знает о чем говорит.
С 2012 открытая виза СА и ЕС. Знает эту "кухню".
Первая "ласточка" когда заставили в 2020 получать только в гривне.
Придумают крутую фигню - массово покочуют в ЕС (Польшу,Чехию).
Те,кто здесь имеет оттуда от 5.000$,спокойно переедут.
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22.02.2021 22:29 Відповісти
Время афуительных историй
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22.02.2021 14:36 Відповісти
Головне аби в суботу не збиралися на підтримку політв'язнів.
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25.02.2021 15:21 Відповісти
В Украине работают над решением проблемы высокотехнологического развития и намерены построить мощную систему индустриальных парков в каждом регионе страны. Источник: https://censor.net/ru/n3249281

Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 2260
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22.02.2021 15:36 Відповісти
сказал Зеленский.
Он напомнил, что в настоящее время в Украине есть 46 индустриальных парков,
но "большая часть из них на бумаге, без необходимой инфраструктуры, без

коммуникаций, без дорог". Источник: https://censor.net/ru/n3249281

Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні - Цензор.НЕТ 3183
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22.02.2021 15:38 Відповісти
Был такой,развиватель парков. Киля Азиров,с погонялом Бимба,сейчас на расее экспердом а в подрабатывает.
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22.02.2021 15:59 Відповісти
вирішив спертися на місцевих князьків, які мають на місцях стримувати незадоволення.
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25.02.2021 15:20 Відповісти
Завтра взагалі буде бенефіс з феєрверками. Головне аби забули політв'язнів.
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25.02.2021 15:22 Відповісти
 
 