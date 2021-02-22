Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні
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В Україні працюють над вирішенням проблеми високотехнологічного розвитку і мають намір побудувати потужну систему індустріальних парків у кожному регіоні країни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У нас є важлива й амбітна мета розвитку індустріальних парків. Це популярний у світі принцип організації промисловості, який є ефективним інструментом залучення інвестицій", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що нині в Україні є 46 індустріальних парків, але "велика частина з них на папері, без необхідної інфраструктури, без комунікацій, без доріг".
Зеленський також зазначив, що зараз активно триває будівництво об'єктів соціальної інфраструктури по всій країні.
Будь ласка, зачекайте...
угу
Фотки з ОАЕ мають з'явитися?
Вот так же анонсировал?
Свободная экономическая зона, технологический парк, инновационно-инвестиционный парк, индустриальный парк.....
Как только не назвалась система уклонения от налогов для своих пацанов!
А на рахунок "привлєчєнія інвєстіцій" , ми їх за два роки твого правління вже "побачили" ...навіть МВФ відмовляється з нами співпрацювати, а без цього ні один інвестор в нашу країну не прийде...
Ко всiм жидомасонам iспитуeм злобу i ненависть i каждий день нацiональнi гiмни на балалайцi хором iсполняeм.
Бояться нас жиди та басурмани, престiж крeпчаeт, мощно возрастаeт дeнь ото дня про- цент жиров у маслi.
Довольнi хами, ситi в ых *****.
Тільки невіглас може надіятися що, відведе гектар землі, а лохи там йому високотехнологічний завод побудують.
Они перекочуют,как из Крыма,Донецка,Минска.
Пишу за ведущих,а не начинающих или ремесленников.
Почти дословно "США,Израэль - не хочу! Только ЕС!". И она знает о чем говорит.
С 2012 открытая виза СА и ЕС. Знает эту "кухню".
Первая "ласточка" когда заставили в 2020 получать только в гривне.
Придумают крутую фигню - массово покочуют в ЕС (Польшу,Чехию).
Те,кто здесь имеет оттуда от 5.000$,спокойно переедут.
Он напомнил, что в настоящее время в Украине есть 46 индустриальных парков,
но "большая часть из них на бумаге, без необходимой инфраструктуры, без
коммуникаций, без дорог". Источник: https://censor.net/ru/n3249281