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Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский

Украина пока не намерена строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале. Особенно в рамках проекта "Большая стройка".

Об этом на короткой пресс-конференции после выступления на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, Зеленскому задали вопрос о том, что якобы российские СМИ на прошлой неделе растиражировали информацию о том, что Украина собирается строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить попадание воды на оккупированный полуостров.

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При этом президент ответил, что в рамках проекта "Большая стройка" дамбу не собираются строить.

"Пока что не собирались. Но читать об этом надо, иногда они подкидывают неплохие идеи", - добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+26
Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6177
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22.02.2021 11:54
+18
Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 288
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22.02.2021 11:55
+15
Сегодня его неслабо пронесло. Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5562
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22.02.2021 11:57
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Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6177
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22.02.2021 11:54 Ответить
Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 196 Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8968
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22.02.2021 11:57 Ответить
Я і мої знаьомі,як вони кажуть,теж ставили по два хрестика.Зрозуміло чому.
Споліваюся, що в 24 році буде с кого вибирати....
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22.02.2021 12:54 Ответить
Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 288
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22.02.2021 11:55 Ответить
Сегодня его неслабо пронесло. Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5562
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22.02.2021 11:57 Ответить
Государственный Деятель. Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8914
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22.02.2021 12:02 Ответить
Уделаватель.
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22.02.2021 12:36 Ответить
Удались😂🌷××÷
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22.02.2021 11:58 Ответить
а с первой шо? Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3161
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22.02.2021 11:56 Ответить
первая стоит. и воду крысам не подает. это просто попытка зе билов устроить небольшой мыролюбный реформизм по винницкому типу.
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22.02.2021 12:07 Ответить
Просто денег нет.(с) Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3218
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22.02.2021 11:56 Ответить
Та там і без дамби канал за пермичкою ршиться - навіть якби зе-команда захотіла пустити воду завтра, то там ремонт півроку-рік треба робити ще...
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22.02.2021 11:59 Ответить
пора переподачу води здійснити в сторону генічеська і асканії нова а також в райони запоріжської області васильківський і т д де привозна вода
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22.02.2021 12:00 Ответить
А зря. вторя дамба была бы к месту.. А еще разобрать 5-10 км и засыпать от самого Перекопа вглубь украинской территории.
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22.02.2021 12:06 Ответить
удмурт. что ты называеш перекопом?
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22.02.2021 12:12 Ответить
Это село, под Армянском.
С боевым революционным прошлым.
Надо знать свидомому такие вещи
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22.02.2021 12:14 Ответить
Перекопский - перешеек, географию нужно знать для скрепоностных..
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22.02.2021 13:54 Ответить
специально для бурят...Перекопский перешеек.
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22.02.2021 13:53 Ответить
Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1400
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22.02.2021 12:14 Ответить
В смысле "растиражировано российскими СМИ"???
"Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил во время встречи с начальником Управления Северо-Крымским каналом в Таврийске Сергеем Шевченко.
По его словам, сейчас существует необходимость достройки дамбы на 107-м километре канала.Источник: https://censor.net/ru/n3248527"
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22.02.2021 12:26 Ответить
Зе , після ганебних стьобів над голодомором і Україною , нарешті отямився. І потрібно підтримати його як Президента.
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22.02.2021 12:31 Ответить
Та ви шо?
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22.02.2021 12:37 Ответить
<тут гифка с дико ржущим смайликом>
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22.02.2021 14:47 Ответить
Дамба...оце так мащтабно,там того каналу ширина 30 метрів...
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22.02.2021 16:46 Ответить
 
 