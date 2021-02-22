Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский
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Украина пока не намерена строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале. Особенно в рамках проекта "Большая стройка".
Об этом на короткой пресс-конференции после выступления на форуме "Украина 30" заявил президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, Зеленскому задали вопрос о том, что якобы российские СМИ на прошлой неделе растиражировали информацию о том, что Украина собирается строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить попадание воды на оккупированный полуостров.
При этом президент ответил, что в рамках проекта "Большая стройка" дамбу не собираются строить.
"Пока что не собирались. Но читать об этом надо, иногда они подкидывают неплохие идеи", - добавил Зеленский.
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Споліваюся, що в 24 році буде с кого вибирати....
С боевым революционным прошлым.
Надо знать свидомому такие вещи
"Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил во время встречи с начальником Управления Северо-Крымским каналом в Таврийске Сергеем Шевченко.
По его словам, сейчас существует необходимость достройки дамбы на 107-м километре канала.Источник: https://censor.net/ru/n3248527"