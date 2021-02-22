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Будівництво другої дамби на Північно-Кримському каналі поки не планується, - Зеленський

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Будівництво другої дамби на Північно-Кримському каналі поки не планується, - Зеленський

Україна поки не має наміру будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі. Зокрема, в рамках проєкту "Велике будівництво".

Про це на короткій пресконференції після виступу на форумі "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, Зеленському поставили запитання про те, що нібито російські ЗМІ минулого тижня розтиражували інформацію про те, що Україна збирається будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб унеможливити потрапляння води на окупований півострів.

При цьому президент відповів, що в рамках проєкту "Велике будівництво" дамбу не збираються будувати.

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"Поки що не збиралися. Але читати про це треба, іноді вони підкидають непогані ідеї", - додав Зеленський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6177
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22.02.2021 11:54
+18
Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 288
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22.02.2021 11:55
+15
Сегодня его неслабо пронесло. Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5562
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22.02.2021 11:57
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Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6177
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22.02.2021 11:54 Відповісти
Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 196 Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8968
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22.02.2021 11:57 Відповісти
Я і мої знаьомі,як вони кажуть,теж ставили по два хрестика.Зрозуміло чому.
Споліваюся, що в 24 році буде с кого вибирати....
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22.02.2021 12:54 Відповісти
Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 288
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22.02.2021 11:55 Відповісти
Сегодня его неслабо пронесло. Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5562
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22.02.2021 11:57 Відповісти
Государственный Деятель. Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8914
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22.02.2021 12:02 Відповісти
Уделаватель.
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22.02.2021 12:36 Відповісти
Удались😂🌷××÷
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22.02.2021 11:58 Відповісти
а с первой шо? Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3161
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22.02.2021 11:56 Відповісти
первая стоит. и воду крысам не подает. это просто попытка зе билов устроить небольшой мыролюбный реформизм по винницкому типу.
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22.02.2021 12:07 Відповісти
Просто денег нет.(с) Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3218
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22.02.2021 11:56 Відповісти
Та там і без дамби канал за пермичкою ршиться - навіть якби зе-команда захотіла пустити воду завтра, то там ремонт півроку-рік треба робити ще...
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22.02.2021 11:59 Відповісти
пора переподачу води здійснити в сторону генічеська і асканії нова а також в райони запоріжської області васильківський і т д де привозна вода
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22.02.2021 12:00 Відповісти
А зря. вторя дамба была бы к месту.. А еще разобрать 5-10 км и засыпать от самого Перекопа вглубь украинской территории.
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22.02.2021 12:06 Відповісти
удмурт. что ты называеш перекопом?
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22.02.2021 12:12 Відповісти
Это село, под Армянском.
С боевым революционным прошлым.
Надо знать свидомому такие вещи
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22.02.2021 12:14 Відповісти
Перекопский - перешеек, географию нужно знать для скрепоностных..
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22.02.2021 13:54 Відповісти
специально для бурят...Перекопский перешеек.
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22.02.2021 13:53 Відповісти
Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1400
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22.02.2021 12:14 Відповісти
В смысле "растиражировано российскими СМИ"???
"Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил во время встречи с начальником Управления Северо-Крымским каналом в Таврийске Сергеем Шевченко.
По его словам, сейчас существует необходимость достройки дамбы на 107-м километре канала.Источник: https://censor.net/ru/n3248527"
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22.02.2021 12:26 Відповісти
Зе , після ганебних стьобів над голодомором і Україною , нарешті отямився. І потрібно підтримати його як Президента.
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22.02.2021 12:31 Відповісти
Та ви шо?
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22.02.2021 12:37 Відповісти
<тут гифка с дико ржущим смайликом>
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22.02.2021 14:47 Відповісти
Дамба...оце так мащтабно,там того каналу ширина 30 метрів...
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22.02.2021 16:46 Відповісти
 
 