Будівництво другої дамби на Північно-Кримському каналі поки не планується, - Зеленський

Україна поки не має наміру будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі. Зокрема, в рамках проєкту "Велике будівництво".

Про це на короткій пресконференції після виступу на форумі "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зокрема, Зеленському поставили запитання про те, що нібито російські ЗМІ минулого тижня розтиражували інформацію про те, що Україна збирається будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб унеможливити потрапляння води на окупований півострів.

При цьому президент відповів, що в рамках проєкту "Велике будівництво" дамбу не збираються будувати.

Також читайте: Зеленський анонсував розвиток потужної системи індустріальних парків в Україні

"Поки що не збиралися. Але читати про це треба, іноді вони підкидають непогані ідеї", - додав Зеленський.