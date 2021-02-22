Будівництво другої дамби на Північно-Кримському каналі поки не планується, - Зеленський
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Україна поки не має наміру будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі. Зокрема, в рамках проєкту "Велике будівництво".
Про це на короткій пресконференції після виступу на форумі "Україна 30" заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зокрема, Зеленському поставили запитання про те, що нібито російські ЗМІ минулого тижня розтиражували інформацію про те, що Україна збирається будувати другу дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб унеможливити потрапляння води на окупований півострів.
При цьому президент відповів, що в рамках проєкту "Велике будівництво" дамбу не збираються будувати.
"Поки що не збиралися. Але читати про це треба, іноді вони підкидають непогані ідеї", - додав Зеленський.
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Споліваюся, що в 24 році буде с кого вибирати....
С боевым революционным прошлым.
Надо знать свидомому такие вещи
"Об этом постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил во время встречи с начальником Управления Северо-Крымским каналом в Таврийске Сергеем Шевченко.
По его словам, сейчас существует необходимость достройки дамбы на 107-м километре канала.Источник: https://censor.net/ru/n3248527"