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Медведчук (1754) Россия (91190) санкции (10609) Кулеба Дмитрий (2619)

Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует, что реакция России на внедрение СНБО санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены не будет быстрой, но в среднесрочной перспективе введение санкций точно повлияет на позицию Кремля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Глава МИД отметил, что после начала российской агрессии против Украины в 2014 году ему трудно представить, что может произойти что-то хуже.

"Но, я думаю, что сейчас Украина вернется в топ-темы российской пропагандистской машины - там будут просто слюной брызгать на Президента Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом и недружественным. То есть российская пропаганда точно первой отреагирует, по моему мнению. Я не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России - мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку. Но то, что это повлияет на позицию России и на их действия в среднесрочной перспективе, - это точно", - сказал Кулеба.

По словам министра, сейчас нет смысла гадать, какой может быть реакция РФ, поскольку мы все с 2014 года должны научиться быть готовыми к любому развитию событий.

Комментируя возможность эскалации конфликта на Донбассе, министр отметил, что факты обстрелов и гибели наших военных мы уже имеем.

"Еще раз подчеркиваю: с санкциями против Медведчука, без санкций, урок России с 2014 года - "мы можем сделать что-то в любой момент". Мы что, провоцировали их захватывать Крым? Или мы провоцировали их вводить свои войска на Донбасс? Но они это сделали. Поэтому давайте откинем эту логику "не раздражать Россию". Ничто так сильно не провоцирует Россию на действия, как постоянные призывы не раздражать Россию", - считает дипломат.

Также читайте: Россия стала на курс конфронтации с ЕС, - Боррель

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Хоча я і не фан зеленоі команди але чувак тут правий
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22.02.2021 13:09
+6
У Вольдемара один путь в историю через НАТО, иначе наши дети будут всегда под угрозой нашествия дикой орды.
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22.02.2021 13:09
+4
Добавлю. А какой будет реакция Куйла? А это не важно, важно то, какая реакция на репоедов будет у ВСУ. Они это показали под Горловкой. Реакция правильная, 20 дохлых лаптекопытных репоедов
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22.02.2021 13:11
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а\то так заранее извиняется Кулеба и реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 3511 Кулеба и реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 9653 Кулеба и реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 6013
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22.02.2021 13:01 Ответить
Ну, так і ***** міг послати вівцеіба просто пройтися для цього фото.
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22.02.2021 15:09 Ответить
Ну тут можно Зеленского только похвалить Кулеба и реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 6536теперь надо снизить тарифы и на второй срок путь будет выстлан ковровой дорожкой .
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22.02.2021 13:02 Ответить
Кулеба и реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 5483
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22.02.2021 13:05 Ответить
нит. если снизить тарифы, то экономика полетит к чёртовой матери без кредитов от МВФ.
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22.02.2021 13:10 Ответить
Зеля у нас любит дорожки Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 7006 Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 2250
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22.02.2021 13:12 Ответить
Никогда не был поклонником ЗЕбанутых и их главного шута. А в этом случае я могу только похвалить Зеленского и сказать : правильным путем идете, ЗЕбаньки.
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22.02.2021 13:07 Ответить
Добавлю. А какой будет реакция Куйла? А это не важно, важно то, какая реакция на репоедов будет у ВСУ. Они это показали под Горловкой. Реакция правильная, 20 дохлых лаптекопытных репоедов
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22.02.2021 13:11 Ответить
В чем? Все как работали, так и работают. А зебилов кроссовки срочно покупают
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22.02.2021 23:45 Ответить
закон сохранения масс. зато биндеравцы из "партии войны" будут меньше критиковать.
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22.02.2021 13:08 Ответить
Хоча я і не фан зеленоі команди але чувак тут правий
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22.02.2021 13:09 Ответить
Він так бажав, але не зміг.
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22.02.2021 23:47 Ответить
У Вольдемара один путь в историю через НАТО, иначе наши дети будут всегда под угрозой нашествия дикой орды.
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22.02.2021 13:09 Ответить
нет никаких санкций. это фикция и моча в беньки зеовцам

А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів

Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.

В декларації знаходимо розділи 7, 8, 9 і бачимо купу фірм пов'язаних з медведчуком і Марченко

Олена нарахувала, що їх рівно 100

Тобто, за офіційними даними поданими медведчуком, родині медведчука належать 100 фірм, з яких 13 фірм зареєстровані в Україні.

А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет.
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння:
- новошахтинський завод нафтопродуктів
- роузвуд шиппінг

А тепер популярно:

З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
Ось матеріали Олени і її звірка

Жовтим зазначені українські фірми.

Але це ще не все:

Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"

На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено.

Якщо ви думаєте що оцінили глибину піздєца, то ще ні

В декларації Медведчука не вказані фірми, важливі для нього фірми

Наприклад, була історія з 2015 коли фірма марченко фігурувала в якості орендаря будинку депутата козака. Знайшов декларацію козака, знайшов фірму марченко.

Ось в 3 розділі значиться фірма Спорт-тур що належить Марченко

ЄДРПОУ 33447980

Перевірив в реєстрі, нічого не змінилось. Фірма належить Марченко і зараз

Крім того, з крайнього запису реєстру вилазить ще одна фірма марченко, яка не згадана в декларації Терра-Інвест

В декларації Медведчука немає інформації і про частку в 1+1. в указі і додатках теж немає ніяких обмежень щодо 1+1, навіть тих, про які говорив секретар РНБО. Тобто, що ми маємо:

а) в декларації НАЗК не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм пох
І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про це говорив.
Для розуміння: санкції не були метою
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду"
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту не зробивши

#вголос Mason Lemberg
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22.02.2021 13:09 Ответить
с линками можно ознакомиться тут
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/
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22.02.2021 13:11 Ответить
то давайте уже й лінк на увесь тред, чи що...




Хіба можна забанити ідею?

@__M_s_n__


1. А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів
Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.

...
7. З 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
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22.02.2021 13:11 Ответить
я свой текст взял в мордокниге.
а уже потом нашел в твитере
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22.02.2021 13:14 Ответить
и тут
https://twitter.com/__M_s_n__/status/1363564850295828480
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22.02.2021 13:13 Ответить
*будут просто слюной брызгать на Президента Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом и недружественный. То есть российская пропаганда точно первой отреагирует, по моему мнению. Источник: https://censor.net/ru/n3249306*
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22.02.2021 13:15 Ответить
для идиотов - по ссылке есть ссылки на открытые источники. ознакомься если мозгов хватит.
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22.02.2021 13:21 Ответить
Як все ж таки пан Кулеба влучно спрогнозував те, що станеться!)))
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22.02.2021 13:27 Ответить
конечно смачно.
только маленький нюанс. время размещения постав в твитере вчера в 22:30
а кулеба "спрогнозировал это" вчера в передаче на "Прямом" в 23:00
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22.02.2021 13:36 Ответить
не зрозумiло. санкцiї ж накладено на фiзичних осiб? тодi вони (санкцiї) мають вiдношення на усi юридичнi компанiї, що пов'язанi з тими особами. чи в нас на*балово десь таки є?
Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом - Цензор.НЕТ 8140
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22.02.2021 13:19 Ответить
Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 7855 Когда начались неожиданные от Блазня проблемы...

Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 7239
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22.02.2021 13:11 Ответить
При Порохе Медведчука не было в ВР
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22.02.2021 13:14 Ответить
Авжеж- бо він був найліпшим перемовником!
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22.02.2021 13:16 Ответить
...для фрау Меркель. але дебiлам байдуже.
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22.02.2021 13:26 Ответить
То якщо тобі байдуже, то чого сідниці напружуєш?
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22.02.2021 13:30 Ответить
схоже, що дебiл тут ти, якщо намагаєся довести, що той кандидат був вiд Пороха.
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22.02.2021 13:39 Ответить
он занят тогда был - Скупал массово медиа-ресурсы, предприятия (в том числе и стратегические), депутатов и прочую движимость и не движимость..
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22.02.2021 13:17 Ответить
Медведчук при Парашенку купався в добрі,бо як інакше якщо Петро жав руку і обнімав
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22.02.2021 13:15 Ответить
...й хлопчика розпинав. авжеж, пом'ятаємо. Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом - Цензор.НЕТ 7296
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22.02.2021 13:28 Ответить
Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом - Цензор.НЕТ 9485
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22.02.2021 14:24 Ответить
Почему Мертвечуку до сих пор не вручили подозрение в финансировании терроризма?
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22.02.2021 13:14 Ответить
Он обидится.
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22.02.2021 13:21 Ответить
Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом - Цензор.НЕТ 4989
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22.02.2021 13:14 Ответить
Как было это Зебанько ватным по самую сурепицу, так и осталось. Смешно видеть, как распинаются в духе "Зеленский наложил санкции, Зеленский решил"
Ничего он не решал и наложил разве что в штаны. Просто в ожпе у него помимо бениной сейчас появилась еще одна рука - Байдена - и она стократ сильнее бениной. Один звонок из посольства США и каналы рашки заткнуты. Ждите продолжения необъяснимого патриотизма бубочки. Только помните, это не он, это рука в его ожпе! Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом - Цензор.НЕТ 1977
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22.02.2021 14:01 Ответить
Все думали Зеленский предатель, а он оказался патриотом.
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22.02.2021 14:20 Ответить
Який Ваш IQ?
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22.02.2021 23:50 Ответить
Санкції це не грати. Де судові провадження на всіх хто потрапив під санкції за статтею підтримка тероризму? Де рішення ВР о визнанні воюючих з боку россії банд, терористами? Без цього його рішення нічого не варті, але доводять повний провал судової реформи під "особистим контролем" ЗеК, яку віддали Портнову, читай Медведчуку. Але поки Зе грається в вершителя правосуддя за допомогою РНБО, ЗаЖОП підготує судовий процес проти самого Зе і рішень РНБО, та виграє справу.
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22.02.2021 14:26 Ответить
Ну, яка буде реакція ми вже бачимо тут по коментах.
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22.02.2021 15:12 Ответить
Зеленский не враг и не друг.Зеленский обычный советский ребенок из пролетарско - совково - убогого промышленного центра УССР,волею судьбы,случая и конечно определенных талантов добившийся успеха и славы.И к сожалению,как и многие до него,уверовавшие в свой ум и способность разбираться во всем и как обычно в таком случае набравший себе в помощь команду своего уровня развития.То есть близкую к нулю на фоне коих он и выглядит вундеркиндом.Все его решения и действия призваны понравится публике и вызвать овации в зале,по другому он просто не умеет,как провинциальный актер.Последствия его бенефиса мы все будем д-о-о-о-лго расхлебывать.Все только начинается.
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22.02.2021 15:14 Ответить
 
 