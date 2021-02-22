Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует, что реакция России на внедрение СНБО санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены не будет быстрой, но в среднесрочной перспективе введение санкций точно повлияет на позицию Кремля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Глава МИД отметил, что после начала российской агрессии против Украины в 2014 году ему трудно представить, что может произойти что-то хуже.
"Но, я думаю, что сейчас Украина вернется в топ-темы российской пропагандистской машины - там будут просто слюной брызгать на Президента Зеленского и рассказывать, каким он оказался врагом и недружественным. То есть российская пропаганда точно первой отреагирует, по моему мнению. Я не думаю, что будет какая-то быстрая реакция России - мы, собственно, это увидели на примере закрытия телеканалов, которые де-факто принадлежали господину Медведчуку. Но то, что это повлияет на позицию России и на их действия в среднесрочной перспективе, - это точно", - сказал Кулеба.
По словам министра, сейчас нет смысла гадать, какой может быть реакция РФ, поскольку мы все с 2014 года должны научиться быть готовыми к любому развитию событий.
Комментируя возможность эскалации конфликта на Донбассе, министр отметил, что факты обстрелов и гибели наших военных мы уже имеем.
"Еще раз подчеркиваю: с санкциями против Медведчука, без санкций, урок России с 2014 года - "мы можем сделать что-то в любой момент". Мы что, провоцировали их захватывать Крым? Или мы провоцировали их вводить свои войска на Донбасс? Но они это сделали. Поэтому давайте откинем эту логику "не раздражать Россию". Ничто так сильно не провоцирует Россию на действия, как постоянные призывы не раздражать Россию", - считает дипломат.
Пожалуйста, подождите...
А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів
Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.
В декларації знаходимо розділи 7, 8, 9 і бачимо купу фірм пов'язаних з медведчуком і Марченко
Олена нарахувала, що їх рівно 100
Тобто, за офіційними даними поданими медведчуком, родині медведчука належать 100 фірм, з яких 13 фірм зареєстровані в Україні.
А тепер відкриваємо додатки указу проти Медведчука і Марченко, беремо звідти перелік фірм і бачимо що там всього 18 фірм і севастопольський університет.
Звіряємо список фірм, які подав в декларації Медведчук і список фірм, які значаться в указі за результатами РНБО і бачимо 2 співпадіння:
- новошахтинський завод нафтопродуктів
- роузвуд шиппінг
А тепер популярно:
З 100 фірм які вказав Медведчук в своїй декларації Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
Ось матеріали Олени і її звірка
Жовтим зазначені українські фірми.
Але це ще не все:
Обидві фірми на які наклав санкції Зеленський є резидентами росії. І їм пох на ці "санкції"
На жодну з українських компаній, що належать сім'ї медведчуків санкції не накладено.
Якщо ви думаєте що оцінили глибину піздєца, то ще ні
В декларації Медведчука не вказані фірми, важливі для нього фірми
Наприклад, була історія з 2015 коли фірма марченко фігурувала в якості орендаря будинку депутата козака. Знайшов декларацію козака, знайшов фірму марченко.
Ось в 3 розділі значиться фірма Спорт-тур що належить Марченко
ЄДРПОУ 33447980
Перевірив в реєстрі, нічого не змінилось. Фірма належить Марченко і зараз
Крім того, з крайнього запису реєстру вилазить ще одна фірма марченко, яка не згадана в декларації Терра-Інвест
В декларації Медведчука немає інформації і про частку в 1+1. в указі і додатках теж немає ніяких обмежень щодо 1+1, навіть тих, про які говорив секретар РНБО. Тобто, що ми маємо:
а) в декларації НАЗК не вказано купа активів, які належать Медведчуку. НАЗК не реагує. Їм пох
І це важливі активи, бо, як мінімум, на одному з них дорога нерухомість Медведчука
б) проти жодної української фірми Медведчука не накладено жодних санкцій.
в) санкції накладені проти 2 фірм Медведчука які є резидентами Росії і їм пох на ті санкції
г) жодних обмежень проти не згаданої в декларації частки Марченко в 1+1, попри те що секретар РНБО про це говорив.
Для розуміння: санкції не були метою
Якщо б вони були метою, то як мінімум в списку фігурувало б все що в декларації
І шукали би, шерстили би все що поза декларацією. Тим більше воно "на виду"
А вони просто використали історію інформаційно нічого по-факту не зробивши
#вголос Mason Lemberg
https://www.facebook.com/a.chto.tam.u.pp/
Хіба можна забанити ідею?
@__M_s_n__
1. А зараз буде тред (з лінками на офіційні документи) який наочно показує, що так звані санкції проти Медведчука і Марченко і взагалі ця вся історія - це просто шоу для дИбілів
Перш за все подякую Elena Illina з фейсбуку що колупнула це трохи глибше, а я в свою чергу ще глибше.
...
7. З 100 фірм, які вказав Медведчук в своїй декларації, Зеленський наклав санкції на 2 фірми!!!
а уже потом нашел в твитере
https://twitter.com/__M_s_n__/status/1363564850295828480
только маленький нюанс. время размещения постав в твитере вчера в 22:30
а кулеба "спрогнозировал это" вчера в передаче на "Прямом" в 23:00
Ничего он не решал и наложил разве что в штаны. Просто в ожпе у него помимо бениной сейчас появилась еще одна рука - Байдена - и она стократ сильнее бениной. Один звонок из посольства США и каналы рашки заткнуты. Ждите продолжения необъяснимого патриотизма бубочки. Только помните, это не он, это рука в его ожпе!