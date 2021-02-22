Длительность госпитализации больных COVID-19 увеличивается, - Ляшко

В регионах, где наблюдается рост количества инфицированных коронавирусом, растет также и продолжительность госпитализации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в областях, где наблюдается рост количества больных коронавирусом, увеличивается и продолжительность госпитализации

"Если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас - 19-20", - говорится в сообщении.

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