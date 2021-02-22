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Длительность госпитализации больных COVID-19 увеличивается, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Длительность госпитализации больных COVID-19 увеличивается, - Ляшко

В регионах, где наблюдается рост количества инфицированных коронавирусом, растет также и продолжительность госпитализации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, в областях, где наблюдается рост количества больных коронавирусом, увеличивается и продолжительность госпитализации

"Если раньше она длилась семь-восемь дней, то сейчас - 19-20", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ляшко о доставке вакцины от COVID-19 в Украину: Дата известна, но есть переменные. Скажем, когда самолет приземлится в "Борисполе"

Автор: Богдан Гуньковський
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збільшується не "длітєльность госпіталізациі", а зростає інвалідизація людей, які перехворіли - вони потребують тривалої реабілітації і спеціального догляду
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22.02.2021 13:58 Ответить
Увеличивается массированная пропаганда вакцинации, это да. Каждая вторая новость о вакцинации. Прямо втюхивают в головы украинцам, похлеще как перед выборами втюхивали Зеленского.)
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22.02.2021 14:00 Ответить
Семь дней? Я 10ть дома оттемпературил и столько же в больнице уколы в зад получал. Выписали потому что новый год и сатурация 96. Потом ещё две недели температура 37-38 была.

Неделю, ага.
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22.02.2021 14:42 Ответить
Больнички простаивают, заполнять их хоть с соплями надо
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22.02.2021 15:27 Ответить
Это победа разума над болячкой. Лежать лучше чем болеть стоя.
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22.02.2021 18:28 Ответить
 
 