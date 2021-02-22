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Тривалість госпіталізації хворих на COVID-19 збільшується, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Тривалість госпіталізації хворих на COVID-19 збільшується, - Ляшко

У регіонах, де спостерігається зростання кількості інфікованих коронавірусом, зростає також і тривалість госпіталізації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, в областях, де спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус, збільшується і тривалість госпіталізації

"Якщо раніше вона тривала сім-вісім днів, то зараз - 19-20", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Анастасія Потіха
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збільшується не "длітєльность госпіталізациі", а зростає інвалідизація людей, які перехворіли - вони потребують тривалої реабілітації і спеціального догляду
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22.02.2021 13:58 Відповісти
Увеличивается массированная пропаганда вакцинации, это да. Каждая вторая новость о вакцинации. Прямо втюхивают в головы украинцам, похлеще как перед выборами втюхивали Зеленского.)
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22.02.2021 14:00 Відповісти
Семь дней? Я 10ть дома оттемпературил и столько же в больнице уколы в зад получал. Выписали потому что новый год и сатурация 96. Потом ещё две недели температура 37-38 была.

Неделю, ага.
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22.02.2021 14:42 Відповісти
Больнички простаивают, заполнять их хоть с соплями надо
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22.02.2021 15:27 Відповісти
Это победа разума над болячкой. Лежать лучше чем болеть стоя.
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22.02.2021 18:28 Відповісти
 
 