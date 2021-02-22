Тривалість госпіталізації хворих на COVID-19 збільшується, - Ляшко

У регіонах, де спостерігається зростання кількості інфікованих коронавірусом, зростає також і тривалість госпіталізації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, в областях, де спостерігається зростання кількості хворих на коронавірус, збільшується і тривалість госпіталізації

"Якщо раніше вона тривала сім-вісім днів, то зараз - 19-20", - йдеться в повідомленні.

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