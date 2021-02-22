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Новости Политика Украины
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Россия (91190) Кулеба Дмитрий (2619) Крымская платформа (305)

Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия пытается сорвать открытие

Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", главной целью которой является деоккупация полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Прямого" заявил министр иностранны дел Дмитрий Кулеба.

"Деоккупация Крыма - это единственная конечная цель. Наша задача сейчас - объединить всех тех, кому действительно вопрос Крыма не безразличен, для того, чтобы те политики… Например, есть политика непризнания Крыма. Мы должны четко контролировать, чтобы она оставалась эффективной, чтобы никто шаг влево или шаг вправо не делал. И чтобы мы использовали возможности друг друга для сдерживания тех стран, которые в пророссийской орбите и пытаются от этой политики отойти", - рассказал он.

Министр напомнил, что есть несколько санкционных режимов, связанных с Крымом, но есть случаи, когда кто-то обходит санкции.

"Мы хотим создать координационный механизм, когда все будут видеть пробелы в санкционных режимах и будут принимать шаги для их заполнения. И так далее, и там есть другие несколько измерений, в которых мы будем работать", - отметил глава МИД

По его словам Российская Федерация пытается сорвать открытие "Крымской платформы".

"Для меня лучшим доказательством того, что мы движемся правильным путем с "Крымской платформой", является регулярная информация, которую я получаю из разных открытых и закрытых каналов о том, какой - не побоюсь этого слова - "кипиш" и нервную реакцию вызывают наши действия в Российской Федерации. То есть там уже мобилизованы все на противодействие этой инициативе. Поставлены две задачи.

Первая - дискредитировать "Крымскую платформу" на старте как таковую. И вторая - сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе. То есть конкретные в России поставлены соответствующим органам задачи. И то, как они нервно и как системно начали на это реагировать, является дополнительным доказательством, что они боятся и что они понимают те угрозы, которые мы несем им с созданием "Крымской платформы", - добавил Кулеба.

Читайте: Кулеба о реакции РФ на санкции против Медведчука: Будут слюной брызгать на Зеленского, рассказывать, каким он оказался врагом

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Дмитрий все у тебя получится, твое лицо везде, это залог победы.
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22.02.2021 14:06
+2
Строитель Суэца и Панамы Лессепс тоже, выходит, был ненормальный?
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22.02.2021 14:16
+2
А они вообще знают про твой придуманный бред?Чем твой треп им опасен?
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22.02.2021 14:16
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Дмитрий все у тебя получится, твое лицо везде, это залог победы.
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22.02.2021 14:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UiDh3mViQtE

"слуги урода" на первом канале рашке... продвигают идею дружбі с рашкой
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22.02.2021 14:14 Ответить
п.с. здесь и про Кулебу
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22.02.2021 14:18 Ответить
Без воды они сами оттуда сбегут . Терпение и время . Без войны . Путло не вечен .
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22.02.2021 14:07 Ответить
Віщує таким високим стилем, ніби із відкриттям Кримської платформи настане Рашці звієдєц.
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22.02.2021 14:07 Ответить
Ваша платформа ***** до лампочки. Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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22.02.2021 14:09 Ответить
звєздєц ре фе настане радше від цього



В ґлуɛд заїхав¯\_(ツ)_/¯@Hlopak_1 ч

Проект нового транспортного коридору "Міжмор'я" - що оминає токсичні режими РФ та Білорусі.

Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1026
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22.02.2021 14:09 Ответить
Строитель Суэца и Панамы Лессепс тоже, выходит, был ненормальный?
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22.02.2021 14:16 Ответить
Мешают?
Странно, а мы ожидали, что они профинанасируют.
Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2448
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22.02.2021 14:12 Ответить
может до открытия и самой россии не станет... по крайней мере границы существенно уменьшатся...
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22.02.2021 14:13 Ответить
Звиздюлей надо было навешать , когда в 2014-м в Крыму появились пару сотен узкоглазых "русских" .
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22.02.2021 14:13 Ответить
А они вообще знают про твой придуманный бред?Чем твой треп им опасен?
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22.02.2021 14:16 Ответить
 
 