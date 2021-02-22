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Новини Політика України
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Росія намагається зірвати відкриття "Кримської платформи", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія намагається зірвати відкриття

Росія намагається зірвати відкриття "Кримської платформи", головною метою якої є деоккупація окупованого півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Прямого" заявив міністр іноземних справ Дмитро Кулеба.

"Деокупація Криму – це єдина кінцева мета. Наша задача зараз – об’єднати всіх тих, кому дійсно питання Криму не байдуже, для того, щоб ті політики… Наприклад, є політика невизнання Криму. Ми маємо чітко контролювати, щоб вона залишалася ефективною, щоб ніхто крок вліво чи крок вправо не робив. І щоб ми використовували можливості один одного для стримування тих країн, які в проросійській орбіті і намагаються від цієї політики відійти", – розповів він.

Міністр нагадав, що є кілька санкційних режимів, пов’язаних з Кримом, але є випадки, коли хтось обходить санкції.

"Ми хочемо створити координаційний механізм, коли всі бачитимуть прогалини в санкційних режимах і будуть вживати кроки для їх заповнення. І так далі, і там є інші декілька вимірів, в яких ми будемо працювати", – зазначив глава МЗС.

За його словами Російська Федерація намагається зірвати відкриття "Кримської платформи".

"Для мене найкращим доказом того, що ми рухаємося правильним шляхом з "Кримською платформою", є регулярна інформація, яку я отримую з різних відкритих і закритих каналів про те, яку – не побоюсь цього слова – "кіпіш" і нервову реакцію викликають наші дії в Російській Федерації. Тобто там вже мобілізовані всі на протидію цій ініціативи. Поставлено два завдання.

Перша – дискредитувати "Кримську платформу" на старті як таку. І друге – зірвати участь світових лідерів в її інавгураційному саміті, який відбудеться в серпні. Тобто конкретні в Росії поставлені відповідним органам завдання. І те, як вони нервово і як системно почали на це реагувати, є додатковим доказом, що вони бояться і що вони розуміють ті загрози, які ми несемо їм зі створенням "Кримської платформи", – додав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про реакцію РФ на санкції проти Медведчука: Будуть слиною бризкати на Зеленського, розповідати, яким він виявився ворогом

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Дмитрий все у тебя получится, твое лицо везде, это залог победы.
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22.02.2021 14:06
+2
Строитель Суэца и Панамы Лессепс тоже, выходит, был ненормальный?
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22.02.2021 14:16
+2
А они вообще знают про твой придуманный бред?Чем твой треп им опасен?
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22.02.2021 14:16
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Дмитрий все у тебя получится, твое лицо везде, это залог победы.
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22.02.2021 14:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UiDh3mViQtE

"слуги урода" на первом канале рашке... продвигают идею дружбі с рашкой
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22.02.2021 14:14 Відповісти
п.с. здесь и про Кулебу
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22.02.2021 14:18 Відповісти
Без воды они сами оттуда сбегут . Терпение и время . Без войны . Путло не вечен .
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22.02.2021 14:07 Відповісти
Віщує таким високим стилем, ніби із відкриттям Кримської платформи настане Рашці звієдєц.
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22.02.2021 14:07 Відповісти
Ваша платформа ***** до лампочки. Чим би дитя не тішилось, аби на транвай не чіплялось.
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22.02.2021 14:09 Відповісти
звєздєц ре фе настане радше від цього



В ґлуɛд заїхав¯\_(ツ)_/¯@Hlopak_1 ч

Проект нового транспортного коридору "Міжмор'я" - що оминає токсичні режими РФ та Білорусі.

Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1026
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22.02.2021 14:09 Відповісти
Строитель Суэца и Панамы Лессепс тоже, выходит, был ненормальный?
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22.02.2021 14:16 Відповісти
Мешают?
Странно, а мы ожидали, что они профинанасируют.
Россия пытается сорвать открытие "Крымской платформы", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2448
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22.02.2021 14:12 Відповісти
может до открытия и самой россии не станет... по крайней мере границы существенно уменьшатся...
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22.02.2021 14:13 Відповісти
Звиздюлей надо было навешать , когда в 2014-м в Крыму появились пару сотен узкоглазых "русских" .
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22.02.2021 14:13 Відповісти
А они вообще знают про твой придуманный бред?Чем твой треп им опасен?
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22.02.2021 14:16 Відповісти
 
 