"Специфический запах подмышек": "слуга народа" Беленюк заявил, что научился отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха
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Народный депутат партии "Слуга народа" Жан Беленюк заявил, что научился отличать переболевших COVID-19 "по специфическому запаху".
Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Обнаружил у себя способность определять людей, перенёсших COVID-19, по запаху их тела, вначале у себя заметил специфический запах подмышек, потом (занимаюсь же контактным видом спорта, с обильным потовыделением в процессе) начал замечать у своих спарринг - партнеров, которые переболели ковидом, такой же запах, мне он почему-то напоминает чеснок... Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились?? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант"", - написал Беленюк.
Отметим, что Беленюк является чемпионом мира и Европы, а также серебряным призером Олимпийских игр-2016 по греко-римской борьбе.
В сентябре 2020 г. нардеп переболел COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Він он написав про свій "талант". Шоу хоче.
Почекай, розкрутять ще тепер.
Ага, як перебирати всіх служок, оте опзж і іже-с-німі ...
Там теж - шо громади, шо "найкращі" представники
Польська наукова медична преса пише про посткоронавірусні зміни нюхових рецепторів, які нерідко спостерігаються у людей, що перехворіли на COVID-19. Деякі з них відчувають запахи, яких немає, а деякі - відчувають певні запахи з незвичайною чутливістю - наприклад, запах цигаркового диму чи бензину, або інших речовин з відстані в сотні метрів.
Феномен вивчається.