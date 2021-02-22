Один украинский воин погиб на Донбассе, еще один получил ранение, - Хомчак
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В результате обстрела на Донбассе погиб украинский воин, еще один - получил ранен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Командующий ВСУ Руслан Хомчак во время брифинга.
"В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником по наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий и второй ранен", - сказал Хомчак.
По словам Хомчака, инцидент произошел на наблюдательном посту в районе шахты Бутовка.
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Ало, чуєш, брате! В нас двісті !!!
І єдине питання - хто?!!!
Хто сьогодні пішов у вічність?
Боронити нас з неба. ХТО?!!!
І згадаеш ти, як сварились,
Чия черга піти в наряд.
І згадаеш ти,як ділились
Всім, що було. Бо ти солдат.
І ще знаеш, що в нього мати,
Ще вродлива та молода.
І ще знаеш ти, в нього донька,
Наче квітонька польова.
Що ти можеш, брате?! Нічого.
Тільки тихо, про себе, вити.
Що ти можеш, брате?! Нічого.
Лише далі, за нього жити…
Автор : Олекса (.5 рота 95 OMБр)
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
Мучительной смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Світла пам'ять полеглому за Україну воїну.