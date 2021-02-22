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ранение (3236) Донбасс (26944) потери (3856) Хомчак (250)

Один украинский воин погиб на Донбассе, еще один получил ранение, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Один украинский воин погиб на Донбассе, еще один получил ранение, - Хомчак

В результате обстрела на Донбассе погиб украинский воин, еще один - получил ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Командующий ВСУ Руслан Хомчак во время брифинга.

"В 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником по наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи погиб один военнослужащий и второй ранен", - сказал Хомчак.

По словам Хомчака, инцидент произошел на наблюдательном посту в районе шахты Бутовка.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+21
Розкажи це Зеговнокомандувачу !!)))
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22.02.2021 15:59
+21
**
Ало, чуєш, брате! В нас двісті !!!
І єдине питання - хто?!!!
Хто сьогодні пішов у вічність?
Боронити нас з неба. ХТО?!!!

І згадаеш ти, як сварились,
Чия черга піти в наряд.
І згадаеш ти,як ділились
Всім, що було. Бо ти солдат.

І ще знаеш, що в нього мати,
Ще вродлива та молода.
І ще знаеш ти, в нього донька,
Наче квітонька польова.

Що ти можеш, брате?! Нічого.
Тільки тихо, про себе, вити.
Що ти можеш, брате?! Нічого.
Лише далі, за нього жити…

Автор : Олекса (.5 рота 95 OMБр)
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22.02.2021 15:59
+19
Швидкого одужання нашому захиснику.
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22.02.2021 16:10
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Получается из текста два раненых и один убитый.
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22.02.2021 15:57 Ответить
За одного нашого забирати 10 орків. Взяти за правило цей принцип.
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22.02.2021 15:58 Ответить
Розкажи це Зеговнокомандувачу !!)))
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22.02.2021 15:59 Ответить
**
Ало, чуєш, брате! В нас двісті !!!
І єдине питання - хто?!!!
Хто сьогодні пішов у вічність?
Боронити нас з неба. ХТО?!!!

І згадаеш ти, як сварились,
Чия черга піти в наряд.
І згадаеш ти,як ділились
Всім, що було. Бо ти солдат.

І ще знаеш, що в нього мати,
Ще вродлива та молода.
І ще знаеш ти, в нього донька,
Наче квітонька польова.

Що ти можеш, брате?! Нічого.
Тільки тихо, про себе, вити.
Що ти можеш, брате?! Нічого.
Лише далі, за нього жити…

Автор : Олекса (.5 рота 95 OMБр)
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22.02.2021 15:59 Ответить
Кроме прочего,это означает,что стреляют почти в упор. Дистанция около или менее 300 метров(рпг) и добивают из стрелкового обычного оружия,а не какие-то снайперы.
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22.02.2021 16:05 Ответить
Это Бутовка , там действительно дистанция 250-350 метров . Дорога на шахту идет через постоянный прострел , да и сама шахта как на ладони у сепаров . Мерзкое место
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22.02.2021 16:48 Ответить
Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3008
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22.02.2021 16:09 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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22.02.2021 16:10 Ответить
Царство небесное герою Украины, соболезнование родным и близким.
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22.02.2021 16:30 Ответить
Спочивай з миром, синку...
Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак - Цензор.НЕТ 579

Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!

Мучительной смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
Один український воїн загинув на Донбасі, ще один зазнав поранення, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9480
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22.02.2021 16:33 Ответить
Світла пам'ять Герою.
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22.02.2021 16:36 Ответить
Погано це, погано...
Світла пам'ять полеглому за Україну воїну.
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22.02.2021 16:58 Ответить
 
 