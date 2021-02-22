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Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак

Любые обвинения в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе, выдвинутые в сторону Вооруженных сил Украины, являются всего лишь провокацией с противоположной стороны.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак во время пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украинские военнослужащие в районе проведения Операции (объединенных сил. – Ред.) остаются на своих позициях, строго придерживаются заключенных договоренностей и норм международного гуманитарного права, особенно, что касается безопасности мирного населения и для поддержания или восстановления инфраструктуры с обеих сторон", - отметил Хомчак.

При этом, он подчеркнул, что подразделения ВСУ всегда готовы открывать ответный огонь, если присутствует угроза их жизни или здоровью, или же для сдерживания противника от ведения любых активных боевых действий.

"Любые обвинения или выражения о несоблюдении ВСУ режима прекращения огня являются провокацией противоположной стороны и не имеют сегодня никакого реального основания", - резюмировал он.

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Автор: Ірина Дашківська
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Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 513
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22.02.2021 16:13 Ответить
во-во.. как вам ТАКОЕ..ОТ Хомчака..... Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3723 являются всего лишь провокацией с противоположной стороны. Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2295 Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2295 Источник: https://censor.net/ru/n3249362
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22.02.2021 16:14 Ответить
не додати - не відняти!!! кожне слово - в ціль..
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22.02.2021 16:15 Ответить
ооо.. хомчаку слово дали.. видать бедолаге за своими семейными обстоятельствами не до войны было.. вот капец будет когда молодожены ребёнка сделать захотят..
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22.02.2021 16:18 Ответить
правильные слова, только надо еще сепарне отсыпать чтоб "провокаций не устраивали"
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22.02.2021 16:19 Ответить
Научитесь блд у Армии Израиля давать ответку террористам, тогда и вас и всех наших военньіх уважать будут или боятся, что даже лучше.
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22.02.2021 16:38 Ответить
Навіть якщо роздовбати Донецьк як кацапи Грозний то наша позиціє була, є і має бути "це провокація протилежної сторони". Для переконливості потрібно кашлянути в кулак і шаркнути ніжкою. Вчіться у кацапів і дійте дзеркально, дебіли!
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22.02.2021 16:42 Ответить
Говорить він правильно, не зважаючи на те що б там не говорили вороги, а може і відбувалося в реальності. Наша еальність така що, ми мирний народ, а решта ворожі інсинуації. Звинувачення ЗСУ в недотриманні режиму тиші - провокація терористів, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4807
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22.02.2021 17:25 Ответить
 
 