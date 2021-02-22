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Звинувачення ЗСУ в недотриманні режиму тиші - провокація терористів, - Хомчак

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Звинувачення ЗСУ в недотриманні режиму тиші - провокація терористів, - Хомчак

Будь-які звинувачення в недотриманні режиму припинення вогню на Донбасі, висунуті в сторону Збройних сил України, є всього лише провокацією з протилежного боку.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Українські військовослужбовці в районі проведення Операції (об'єднаних сил. - Ред.) залишаються на своїх позиціях, строго дотримуються домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права, особливо, що стосується безпеки мирного населення і для підтримки або відновлення інфраструктури з обох сторін", - зазначив Хомчак.

При цьому, він підкреслив, що підрозділи ЗСУ завжди готові відкривати вогонь у відповідь, якщо є загроза їхньому життю або здоров'ю, або ж для стримування противника від ведення будь-яких активних бойових дій.

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"Будь-які звинувачення або висловлення про недотримання ЗСУ режиму припинення вогню є провокацією протилежного боку і не мають сьогодні жродної реальної підстави", - резюмував він.

Автор: Анастасія Потіха
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Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 513
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22.02.2021 16:13 Відповісти
во-во.. как вам ТАКОЕ..ОТ Хомчака..... Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3723 являются всего лишь провокацией с противоположной стороны. Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2295 Обвинения ВСУ в несоблюдении режима тишины - провокация террористов, - Хомчак - Цензор.НЕТ 2295 Источник: https://censor.net/ru/n3249362
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22.02.2021 16:14 Відповісти
не додати - не відняти!!! кожне слово - в ціль..
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22.02.2021 16:15 Відповісти
ооо.. хомчаку слово дали.. видать бедолаге за своими семейными обстоятельствами не до войны было.. вот капец будет когда молодожены ребёнка сделать захотят..
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22.02.2021 16:18 Відповісти
правильные слова, только надо еще сепарне отсыпать чтоб "провокаций не устраивали"
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22.02.2021 16:19 Відповісти
Научитесь блд у Армии Израиля давать ответку террористам, тогда и вас и всех наших военньіх уважать будут или боятся, что даже лучше.
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22.02.2021 16:38 Відповісти
Навіть якщо роздовбати Донецьк як кацапи Грозний то наша позиціє була, є і має бути "це провокація протилежної сторони". Для переконливості потрібно кашлянути в кулак і шаркнути ніжкою. Вчіться у кацапів і дійте дзеркально, дебіли!
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22.02.2021 16:42 Відповісти
Говорить він правильно, не зважаючи на те що б там не говорили вороги, а може і відбувалося в реальності. Наша еальність така що, ми мирний народ, а решта ворожі інсинуації. Звинувачення ЗСУ в недотриманні режиму тиші - провокація терористів, - Хомчак - Цензор.НЕТ 4807
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22.02.2021 17:25 Відповісти
 
 