Звинувачення ЗСУ в недотриманні режиму тиші - провокація терористів, - Хомчак
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Будь-які звинувачення в недотриманні режиму припинення вогню на Донбасі, висунуті в сторону Збройних сил України, є всього лише провокацією з протилежного боку.
Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак під час пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Українські військовослужбовці в районі проведення Операції (об'єднаних сил. - Ред.) залишаються на своїх позиціях, строго дотримуються домовленостей і норм міжнародного гуманітарного права, особливо, що стосується безпеки мирного населення і для підтримки або відновлення інфраструктури з обох сторін", - зазначив Хомчак.
При цьому, він підкреслив, що підрозділи ЗСУ завжди готові відкривати вогонь у відповідь, якщо є загроза їхньому життю або здоров'ю, або ж для стримування противника від ведення будь-яких активних бойових дій.
"Будь-які звинувачення або висловлення про недотримання ЗСУ режиму припинення вогню є провокацією протилежного боку і не мають сьогодні жродної реальної підстави", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...