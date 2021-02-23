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Зеленский увеличивает численность СНБО после встречи с Даниловым
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.
Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.
Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны.
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Господарюєм?!? Скоро не буде чим здачі давати...
За минулий рік влада набрала кредитів на 116 мільярдів гривень більше, ніж виплатили. У цьому році потрібно погасити боргів на 16 млрд доларів. (тобто віддати більше пів-бюджету України за борги) Доходи загального фонду Державного бюджету України на 2021р-заплановані у сумі 959.854.312,4 тис.
Згідно з даними джерел, за 2020 рік запозичення до загального фонду держбюджету склали 621,5 млрд грн (93,8% від запланованих), а платежі по погашенню державного боргу - 385,5 млрд грн (99,7% плану), платежі з обслуговування - 119,6 млрд грн (88% плану). Таким чином, запозичення на 116,4 млрд грн перевищили погашення і обслуговування (505,1 млрд грн).
Всього державні внутрішні запозичення за 2020 рік склали 389,2 млрд грн (94,6% від плану), у тому числі:
-від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 382,4 млрд грн, в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 130,8 млрд грн (3,9 млрд доларів і 0,8 млрд євро);
-здійснено випуск ОВДП в обсязі 6,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій АТ Укрексімбанк.
-Із зовнішніх джерел за цей період притягнуто 232,3 млрд грн (92,4% від плану), у тому числі:
-33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів в євро під 4,375% річних;
-8,2 млрд грн (291,0 млн доларів) отримання коштів позик МБРР в рамках проектів "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" і "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID- 19 в рамках Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення";
-55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;
-15,0 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів позики в рамках макрофінансової допомоги ЄС;
-55,4 млрд грн (2,0 млрд доларів) шляхом розміщення 12-річних євробондів в доларів під 7,253% річних, в т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд доларів) для здійснення угоди з державним боргом по достроковому погашенню / викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року;
-9,0 млрд грн (328,8 млн) шляхом приватного розміщення додаткового випуску єврооблігацій 2015 року другий серії з метою здійснення угоди з державними деривативів;
-8,3 млрд грн (250,0 млн євро) шляхом залучення кредитних коштів від Cargill Financial Services International, Inc
16,7 млрд грн (0,6 млрд доларів) шляхом дорозміщення 12-річних ОВДП 2020 року за 7,253% річних;
-9,6 млрд грн (340,7 млн) шляхом залучення кредитних коштів від Deutsche Bank AG London.
Раніше в Рахунковій палаті підрахували, що в 2020 році обслуговування держборгу коштувало кажному українцеві 3 тисячі гривень.
нас надо расширять! (с)
п. 2 Посадить Порошенко
п. 3 Посадить Порошенко
Кто бы показал этим гос.деятелям декларацию медведчука и задекларированные в ней активы, которые почему-то не попали под санкции величайшего борцуна.
Часть из них:
Приватне сільскогосподарче підприємство «Колос»
Приватне сільскогосподарче підприємство «Оскар»
Приватне підприємство «Галичина-Органік»
Товариство с обмеженою відповідальністю «ЛАНДРАС-Органік»
Товариство с обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Спорт-тур»»
Товариство с обмеженою відповідальністю "МГБ Агротехніка»
Товариство с обмеженою відповідальністю »Форпостінвест»
Товариство с обмеженою відповідальністю «геофізика-777»
Товариство с обмеженою відповідальністю «Фнвестиційна компанія «Терра-інвест»
которые обеспечивают потребителей электроэнергией, принадлежат украинским и российским олигархам.
Чернівціобленерго VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову) - 55,0%
Кіровоградобленерго належить росіянам: VS Energy 83,0%
Київобленерго належить росіянам: VS Energy 89,1%
Житомиробленерго належить росіянам: VS Energy 91,0%
Хмельницькобленерго належить росіянам: VS Energy 18,8%,
Херсонобленерго належить росіянам: VS Energy 90,0%
Рівнеобленерго належить росіянам: VS Energy 84,6%
Одесаобленерго належить росіянам: VS Energy 48,0%
ссылка - https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
Експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.
https://www.5.ua/polityka/natsionalna-bezpeka-ukrainy-maie-nespodivanu-prohalynu-aslund-167422.html
https://www.youtube.com/watch?v=y9Kv2dypyeM