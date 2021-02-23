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Зеленский увеличивает численность СНБО после встречи с Даниловым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский увеличивает численность СНБО после встречи с Даниловым

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Данилов проинформировал президента об актуальных угрозах государственной и экономической безопасности, в частности в финансовой и энергетической сферах.

Собеседники также обсудили следующие шаги в контексте выполнения последних решений Совета национальной безопасности и обороны.

Были уточнены планы работы СНБО на ближайший период и обсуждены вопросы увеличения штатной численности Аппарата Совета национальной безопасности и обороны.

Также читайте: Окончание войны зависит только от Путина, но его цель - уничтожение государства Украина, - Данилов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 5049
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22.02.2021 16:24
+5
Толку от вашей сходки,спортмастер работает даже издевается мол у нас всё ок с документами работаем и нам решение снбо не указ и уже пропагандонские сми пишут что "русский спортмастер у нас сабботирует и не собирается закрыватся,а Мертвечука санкции?если ему выдвинуто такое обвинение в финансировании терроризма почему ему не вручено подозрение и он не под стражей до сих пор идут третьи сутки?
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22.02.2021 16:29
+4
Кому принадлежат украинские облэнерго. Угроза в энергетической сферах.

которые обеспечивают потребителей электроэнергией, принадлежат украинским и российским олигархам.

Чернівціобленерго VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову) - 55,0%

Кіровоградобленерго належить росіянам: VS Energy 83,0%
Київобленерго належить росіянам: VS Energy 89,1%

Житомиробленерго належить росіянам: VS Energy 91,0%
Хмельницькобленерго належить росіянам: VS Energy 18,8%,
Херсонобленерго належить росіянам: VS Energy 90,0%
Рівнеобленерго належить росіянам: VS Energy 84,6%

Одесаобленерго належить росіянам: VS Energy 48,0%
ссылка - https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
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22.02.2021 17:58
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Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 5049
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22.02.2021 16:24 Ответить
Тримайте вподобайку. За звіряток
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22.02.2021 21:11 Ответить
когда-то вовочка и дальнобойщиков пугал.. за них теперь возьмётся?? за кого угодно, но не за петичку.. петичку он уже простил за землю??
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22.02.2021 16:25 Ответить
Візьмися за бюджет...
Господарюєм?!? Скоро не буде чим здачі давати...

За минулий рік влада набрала кредитів на 116 мільярдів гривень більше, ніж виплатили. У цьому році потрібно погасити боргів на 16 млрд доларів. (тобто віддати більше пів-бюджету України за борги) Доходи загального фонду Державного бюджету України на 2021р-заплановані у сумі 959.854.312,4 тис.

Згідно з даними джерел, за 2020 рік запозичення до загального фонду держбюджету склали 621,5 млрд грн (93,8% від запланованих), а платежі по погашенню державного боргу - 385,5 млрд грн (99,7% плану), платежі з обслуговування - 119,6 млрд грн (88% плану). Таким чином, запозичення на 116,4 млрд грн перевищили погашення і обслуговування (505,1 млрд грн).

Всього державні внутрішні запозичення за 2020 рік склали 389,2 млрд грн (94,6% від плану), у тому числі:

-від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 382,4 млрд грн, в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 130,8 млрд грн (3,9 млрд доларів і 0,8 млрд євро);

-здійснено випуск ОВДП в обсязі 6,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій АТ Укрексімбанк.
-Із зовнішніх джерел за цей період притягнуто 232,3 млрд грн (92,4% від плану), у тому числі:

-33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів в євро під 4,375% річних;

-8,2 млрд грн (291,0 млн доларів) отримання коштів позик МБРР в рамках проектів "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" і "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID- 19 в рамках Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення";
-55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;
-15,0 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів позики в рамках макрофінансової допомоги ЄС;
-55,4 млрд грн (2,0 млрд доларів) шляхом розміщення 12-річних євробондів в доларів під 7,253% річних, в т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд доларів) для здійснення угоди з державним боргом по достроковому погашенню / викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року;
-9,0 млрд грн (328,8 млн) шляхом приватного розміщення додаткового випуску єврооблігацій 2015 року другий серії з метою здійснення угоди з державними деривативів;
-8,3 млрд грн (250,0 млн євро) шляхом залучення кредитних коштів від Cargill Financial Services International, Inc
16,7 млрд грн (0,6 млрд доларів) шляхом дорозміщення 12-річних ОВДП 2020 року за 7,253% річних;
-9,6 млрд грн (340,7 млн) шляхом залучення кредитних коштів від Deutsche Bank AG London.

Раніше в Рахунковій палаті підрахували, що в 2020 році обслуговування держборгу коштувало кажному українцеві 3 тисячі гривень.
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22.02.2021 18:59 Ответить
"Нас надо не сжимать,
нас надо расширять! (с)
Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 8199
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22.02.2021 16:27 Ответить
п. 1 Посадить Порошенко
п. 2 Посадить Порошенко
п. 3 Посадить Порошенко
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22.02.2021 16:27 Ответить
Обсудили очередую имитацию борьбы Зели с пятой колонной?
Кто бы показал этим гос.деятелям декларацию медведчука и задекларированные в ней активы, которые почему-то не попали под санкции величайшего борцуна.

Часть из них:
Приватне сільскогосподарче підприємство «Колос»
Приватне сільскогосподарче підприємство «Оскар»
Приватне підприємство «Галичина-Органік»
Товариство с обмеженою відповідальністю «ЛАНДРАС-Органік»
Товариство с обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Спорт-тур»»
Товариство с обмеженою відповідальністю "МГБ Агротехніка»
Товариство с обмеженою відповідальністю »Форпостінвест»
Товариство с обмеженою відповідальністю «геофізика-777»
Товариство с обмеженою відповідальністю «Фнвестиційна компанія «Терра-інвест»
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22.02.2021 16:28 Ответить
А где аресты,суды?Развод и балабольство от зебилов.
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22.02.2021 16:29 Ответить
Толку от вашей сходки,спортмастер работает даже издевается мол у нас всё ок с документами работаем и нам решение снбо не указ и уже пропагандонские сми пишут что "русский спортмастер у нас сабботирует и не собирается закрыватся,а Мертвечука санкции?если ему выдвинуто такое обвинение в финансировании терроризма почему ему не вручено подозрение и он не под стражей до сих пор идут третьи сутки?
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22.02.2021 16:29 Ответить
тарговые партнеры напряглись и перестали жевать лошадь в овраге.
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22.02.2021 16:30 Ответить
"Зеленский обсудил с Даниловым"... можно подумать что Ермак где-то потерялся, так бы и написали - Ермак, Данилов и Зеленский.
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22.02.2021 16:30 Ответить
Баканову не разорваться,а мусора -почти сплошь 5я колона.
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22.02.2021 16:32 Ответить
Ну, плюс-мінус. Хоча, для більшості то, просто робота на якій гроші заробляють але є багато і патріотично налаштованих.
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22.02.2021 17:22 Ответить
Ну, взагалі то, потрібно було б обговорювати оборонний потенціал економіки, теріторіальну оборону і закон про зброю, який щонайменше дозволяє тримати особисту зброю вдома членам тероборони.
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22.02.2021 17:16 Ответить
Кому принадлежат украинские облэнерго. Угроза в энергетической сферах.

которые обеспечивают потребителей электроэнергией, принадлежат украинским и российским олигархам.

Чернівціобленерго VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову) - 55,0%

Кіровоградобленерго належить росіянам: VS Energy 83,0%
Київобленерго належить росіянам: VS Energy 89,1%

Житомиробленерго належить росіянам: VS Energy 91,0%
Хмельницькобленерго належить росіянам: VS Energy 18,8%,
Херсонобленерго належить росіянам: VS Energy 90,0%
Рівнеобленерго належить росіянам: VS Energy 84,6%

Одесаобленерго належить росіянам: VS Energy 48,0%
ссылка - https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
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22.02.2021 17:58 Ответить
В Україні існує серйозна проблема для національної безпеки в енергопостачанні, оскільки значна частина обласних енергокомпаній знаходиться у володінні російських олігархів.
Експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

https://www.5.ua/polityka/natsionalna-bezpeka-ukrainy-maie-nespodivanu-prohalynu-aslund-167422.html
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22.02.2021 17:59 Ответить
В энергетике диверсия и часть российского сценария по Украине

https://www.youtube.com/watch?v=y9Kv2dypyeM
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22.02.2021 18:02 Ответить
По поводу энергетической безопасности и русаков. Вопрос. А когда они стали владельцами этих компаний? Неужели в 19-м или 20-м годах? Такое впечатление, что все, кто об этом здесь пишут в свое время потеряли надежду на справедливость и только сейчас начинают видеть свет в конце тоннеля.
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22.02.2021 19:25 Ответить
запитайте краще, кому ті хрюцькі олігархи грошей тільки не заносили, побачите там і чимало нинішних "патріотів"
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22.02.2021 22:20 Ответить
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
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22.02.2021 20:56 Ответить
Поки що виглядає так, ніби Данілов - єдиний [відносно] притомний в оточенні Бубочки.
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22.02.2021 21:14 Ответить
а чому з Даниловим, а не Татаровим, якось нелогічно і не традиційно, може дєрьмак здихає потрохи?
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22.02.2021 22:16 Ответить
 
 