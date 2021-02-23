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Новини Політика України
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Данілов (1187) Зеленський (17381) РНБО (1717)

Зеленський збільшує чисельність РНБО після зустрічі з Даніловим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський збільшує чисельність РНБО після зустрічі з Даніловим

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Данілов поінформував президента про актуальні загрози державній та економічній безпеці, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах.

Співрозмовники також обговорили наступні кроки в контексті виконання останніх рішень Ради національної безпеки та оборони.

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Було уточнено плани роботи РНБО на найближчий період та обговорено питання збільшення штатної чисельності Апарату Ради національної безпеки та оборони.
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Топ коментарі
+6
Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 5049
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22.02.2021 16:24
+5
Толку от вашей сходки,спортмастер работает даже издевается мол у нас всё ок с документами работаем и нам решение снбо не указ и уже пропагандонские сми пишут что "русский спортмастер у нас сабботирует и не собирается закрыватся,а Мертвечука санкции?если ему выдвинуто такое обвинение в финансировании терроризма почему ему не вручено подозрение и он не под стражей до сих пор идут третьи сутки?
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22.02.2021 16:29
+4
Кому принадлежат украинские облэнерго. Угроза в энергетической сферах.

которые обеспечивают потребителей электроэнергией, принадлежат украинским и российским олигархам.

Чернівціобленерго VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову) - 55,0%

Кіровоградобленерго належить росіянам: VS Energy 83,0%
Київобленерго належить росіянам: VS Energy 89,1%

Житомиробленерго належить росіянам: VS Energy 91,0%
Хмельницькобленерго належить росіянам: VS Energy 18,8%,
Херсонобленерго належить росіянам: VS Energy 90,0%
Рівнеобленерго належить росіянам: VS Energy 84,6%

Одесаобленерго належить росіянам: VS Energy 48,0%
ссылка - https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
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22.02.2021 17:58
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Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 5049
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22.02.2021 16:24 Відповісти
Тримайте вподобайку. За звіряток
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22.02.2021 21:11 Відповісти
когда-то вовочка и дальнобойщиков пугал.. за них теперь возьмётся?? за кого угодно, но не за петичку.. петичку он уже простил за землю??
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22.02.2021 16:25 Відповісти
Візьмися за бюджет...
Господарюєм?!? Скоро не буде чим здачі давати...

За минулий рік влада набрала кредитів на 116 мільярдів гривень більше, ніж виплатили. У цьому році потрібно погасити боргів на 16 млрд доларів. (тобто віддати більше пів-бюджету України за борги) Доходи загального фонду Державного бюджету України на 2021р-заплановані у сумі 959.854.312,4 тис.

Згідно з даними джерел, за 2020 рік запозичення до загального фонду держбюджету склали 621,5 млрд грн (93,8% від запланованих), а платежі по погашенню державного боргу - 385,5 млрд грн (99,7% плану), платежі з обслуговування - 119,6 млрд грн (88% плану). Таким чином, запозичення на 116,4 млрд грн перевищили погашення і обслуговування (505,1 млрд грн).

Всього державні внутрішні запозичення за 2020 рік склали 389,2 млрд грн (94,6% від плану), у тому числі:

-від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 382,4 млрд грн, в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті - 130,8 млрд грн (3,9 млрд доларів і 0,8 млрд євро);

-здійснено випуск ОВДП в обсязі 6,8 млрд грн з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій АТ Укрексімбанк.
-Із зовнішніх джерел за цей період притягнуто 232,3 млрд грн (92,4% від плану), у тому числі:

-33,9 млрд грн (1,25 млрд євро) шляхом розміщення 10-річних євробондів в євро під 4,375% річних;

-8,2 млрд грн (291,0 млн доларів) отримання коштів позик МБРР в рамках проектів "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" і "Друге додаткове фінансування, спрямоване на подолання наслідків пандемії СOVID- 19 в рамках Проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення";
-55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;
-15,0 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів позики в рамках макрофінансової допомоги ЄС;
-55,4 млрд грн (2,0 млрд доларів) шляхом розміщення 12-річних євробондів в доларів під 7,253% річних, в т.ч. 24,1 млрд грн (0,9 млрд доларів) для здійснення угоди з державним боргом по достроковому погашенню / викупу облігацій зовнішніх державних позик 2015 року;
-9,0 млрд грн (328,8 млн) шляхом приватного розміщення додаткового випуску єврооблігацій 2015 року другий серії з метою здійснення угоди з державними деривативів;
-8,3 млрд грн (250,0 млн євро) шляхом залучення кредитних коштів від Cargill Financial Services International, Inc
16,7 млрд грн (0,6 млрд доларів) шляхом дорозміщення 12-річних ОВДП 2020 року за 7,253% річних;
-9,6 млрд грн (340,7 млн) шляхом залучення кредитних коштів від Deutsche Bank AG London.

Раніше в Рахунковій палаті підрахували, що в 2020 році обслуговування держборгу коштувало кажному українцеві 3 тисячі гривень.
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22.02.2021 18:59 Відповісти
"Нас надо не сжимать,
нас надо расширять! (с)
Зеленский обсудил с Даниловым планы работы СНБО на ближайшее время, - ОП - Цензор.НЕТ 8199
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22.02.2021 16:27 Відповісти
п. 1 Посадить Порошенко
п. 2 Посадить Порошенко
п. 3 Посадить Порошенко
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22.02.2021 16:27 Відповісти
Обсудили очередую имитацию борьбы Зели с пятой колонной?
Кто бы показал этим гос.деятелям декларацию медведчука и задекларированные в ней активы, которые почему-то не попали под санкции величайшего борцуна.

Часть из них:
Приватне сільскогосподарче підприємство «Колос»
Приватне сільскогосподарче підприємство «Оскар»
Приватне підприємство «Галичина-Органік»
Товариство с обмеженою відповідальністю «ЛАНДРАС-Органік»
Товариство с обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Спорт-тур»»
Товариство с обмеженою відповідальністю "МГБ Агротехніка»
Товариство с обмеженою відповідальністю »Форпостінвест»
Товариство с обмеженою відповідальністю «геофізика-777»
Товариство с обмеженою відповідальністю «Фнвестиційна компанія «Терра-інвест»
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22.02.2021 16:28 Відповісти
А где аресты,суды?Развод и балабольство от зебилов.
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22.02.2021 16:29 Відповісти
Толку от вашей сходки,спортмастер работает даже издевается мол у нас всё ок с документами работаем и нам решение снбо не указ и уже пропагандонские сми пишут что "русский спортмастер у нас сабботирует и не собирается закрыватся,а Мертвечука санкции?если ему выдвинуто такое обвинение в финансировании терроризма почему ему не вручено подозрение и он не под стражей до сих пор идут третьи сутки?
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22.02.2021 16:29 Відповісти
тарговые партнеры напряглись и перестали жевать лошадь в овраге.
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22.02.2021 16:30 Відповісти
"Зеленский обсудил с Даниловым"... можно подумать что Ермак где-то потерялся, так бы и написали - Ермак, Данилов и Зеленский.
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22.02.2021 16:30 Відповісти
Баканову не разорваться,а мусора -почти сплошь 5я колона.
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22.02.2021 16:32 Відповісти
Ну, плюс-мінус. Хоча, для більшості то, просто робота на якій гроші заробляють але є багато і патріотично налаштованих.
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22.02.2021 17:22 Відповісти
Ну, взагалі то, потрібно було б обговорювати оборонний потенціал економіки, теріторіальну оборону і закон про зброю, який щонайменше дозволяє тримати особисту зброю вдома членам тероборони.
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22.02.2021 17:16 Відповісти
Кому принадлежат украинские облэнерго. Угроза в энергетической сферах.

которые обеспечивают потребителей электроэнергией, принадлежат украинским и российским олигархам.

Чернівціобленерго VS Energy (належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову) - 55,0%

Кіровоградобленерго належить росіянам: VS Energy 83,0%
Київобленерго належить росіянам: VS Energy 89,1%

Житомиробленерго належить росіянам: VS Energy 91,0%
Хмельницькобленерго належить росіянам: VS Energy 18,8%,
Херсонобленерго належить росіянам: VS Energy 90,0%
Рівнеобленерго належить росіянам: VS Energy 84,6%

Одесаобленерго належить росіянам: VS Energy 48,0%
ссылка - https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
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22.02.2021 17:58 Відповісти
В Україні існує серйозна проблема для національної безпеки в енергопостачанні, оскільки значна частина обласних енергокомпаній знаходиться у володінні російських олігархів.
Експерт вашингтонського аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

https://www.5.ua/polityka/natsionalna-bezpeka-ukrainy-maie-nespodivanu-prohalynu-aslund-167422.html
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22.02.2021 17:59 Відповісти
В энергетике диверсия и часть российского сценария по Украине

https://www.youtube.com/watch?v=y9Kv2dypyeM
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22.02.2021 18:02 Відповісти
По поводу энергетической безопасности и русаков. Вопрос. А когда они стали владельцами этих компаний? Неужели в 19-м или 20-м годах? Такое впечатление, что все, кто об этом здесь пишут в свое время потеряли надежду на справедливость и только сейчас начинают видеть свет в конце тоннеля.
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22.02.2021 19:25 Відповісти
запитайте краще, кому ті хрюцькі олігархи грошей тільки не заносили, побачите там і чимало нинішних "патріотів"
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22.02.2021 22:20 Відповісти
І ВСЕ ЦЕ - ЖИВОТВОРНИЙ БАЙДЕН !! О , СИЛА !!!
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22.02.2021 20:56 Відповісти
Поки що виглядає так, ніби Данілов - єдиний [відносно] притомний в оточенні Бубочки.
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22.02.2021 21:14 Відповісти
а чому з Даниловим, а не Татаровим, якось нелогічно і не традиційно, може дєрьмак здихає потрохи?
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22.02.2021 22:16 Відповісти
 
 