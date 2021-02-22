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СНБО предупреждает о новом механизме атак российских хакеров на украинскую инфраструктуру

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО предупреждает о новом механизме атак российских хакеров на украинскую инфраструктуру

Начиная с 18 февраля Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО Украины фиксирует массированные DDoS атаки на украинский сегмент Интернета, преимущественно на сайты сектора безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СНБО.

В частности атаки осуществлялись на сайты Службы безопасности Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, ресурсы других государственных учреждений и стратегических предприятий. Установлено, что источником этих скоординированных атак были IP-адреса, принадлежащие определенным российским сетям обмена трафиком.

Во время реагирования и анализа выявлено, что злоумышленники использовали новый механизм кибератак, который не наблюдался ранее во время подобных инцидентов.

Так, во время атаки уязвимые веб-сервера государственных органов инфицируются вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, которая используется для DDOS-атак на другие ресурсы. При этом системы безопасности интернет-провайдеров определяют скомпрометированные веб-сервера как источник атак, и начинают блокировать их работу путем автоматического внесения в "черные списки". Таким образом, даже после окончания фазы DDoS атакованные сайты остаются недоступными для пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что сайт СБУ подвергся DDOS-атаке и временно не работает.

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Автор: Богдан Гуньковський
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СНБО предупреждает о новом механизме атак российских хакеров на украинскую инфраструктуру - Цензор.НЕТ 8722
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22.02.2021 16:35 Ответить
.россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ......
..


... . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
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22.02.2021 16:42 Ответить
Вот тупые эти хакеры!
VPN до сих пор не знают.
РНБО попереджає про новий механізм атак російських хакерів на українську інфраструктуру - Цензор.НЕТ 5647
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22.02.2021 17:20 Ответить
Ну, якщо сайт СБУ, тимчасово не працює, то де їхні "кіберголови"?:- на ринках?:- слухалка Гаранта теж на столі Путі? - і таке кажуть!!!
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22.02.2021 20:01 Ответить
хай ще підключаться до сервісу захисту від ДДОС атак, куди Цензор підключений РНБО попереджає про новий механізм атак російських хакерів на українську інфраструктуру - Цензор.НЕТ 9134
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22.02.2021 22:13 Ответить
а хто заважає тим "кібернетичним військам" створювали відповідні сервіси захисту? мабуть тільки їх бовдури жлобкуваті очільники
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22.02.2021 22:12 Ответить
 
 