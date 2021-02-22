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інтернет (656) РНБО (1717) хакер (825) DDOS-атака (28)

РНБО попереджає про новий механізм атак російських хакерів на українську інфраструктуру

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО попереджає про новий механізм атак російських хакерів на українську інфраструктуру

Починаючи з 18 лютого Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України фіксує масовані DDoS атаки на український сегмент інтернету, переважно на вебсайти сектору безпеки та оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр РНБО.

Зокрема атаки здійснювалися на сайти Служби безпеки України, Ради національної безпеки і оборони України, ресурси інших державних установ та стратегічних підприємств. Встановлено, що джерелом цих скоординованих атак були ІР-адреси, які належать певним російським мережам обміну трафіком.

Під час реагування та аналізу виявлено, що зловмисники використовували новий механізм кібератак, який не спостерігався раніше під час подібних інцидентів.

Так, під час атаки вразливі веб-сервери державних органів інфікуються вірусом, який приховано робить їх елементом бот-мережі, що використовується для DDOS-атак на інші ресурси. При цьому системи безпеки інтернет-провайдерів визначають скомпрометовані веб-сервери як джерело атак, та починають блокувати їх роботу шляхом автоматичного внесення до "чорних списків". Таким чином, навіть після закінчення фази DDoS атаковані веб-сайти залишаються недоступними для користувачів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сайт СБУ зазнав DDOS-атаки і тимчасово не працює.

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СНБО предупреждает о новом механизме атак российских хакеров на украинскую инфраструктуру - Цензор.НЕТ 8722
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22.02.2021 16:35 Відповісти
.россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
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партия ****** россия = 666 ......
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22.02.2021 16:42 Відповісти
Вот тупые эти хакеры!
VPN до сих пор не знают.
РНБО попереджає про новий механізм атак російських хакерів на українську інфраструктуру - Цензор.НЕТ 5647
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22.02.2021 17:20 Відповісти
Ну, якщо сайт СБУ, тимчасово не працює, то де їхні "кіберголови"?:- на ринках?:- слухалка Гаранта теж на столі Путі? - і таке кажуть!!!
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22.02.2021 20:01 Відповісти
хай ще підключаться до сервісу захисту від ДДОС атак, куди Цензор підключений РНБО попереджає про новий механізм атак російських хакерів на українську інфраструктуру - Цензор.НЕТ 9134
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22.02.2021 22:13 Відповісти
а хто заважає тим "кібернетичним військам" створювали відповідні сервіси захисту? мабуть тільки їх бовдури жлобкуваті очільники
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22.02.2021 22:12 Відповісти
 
 