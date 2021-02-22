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Украинцы Франции инициируют выпуск монеты в честь Героя Украины Василия Слипака

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украинцы Франции инициируют выпуск монеты в честь Героя Украины Василия Слипака

Украинцы Франции обращаются в Национальный банк Украины с предложением выпустить памятную монеты в честь погибшего на российско-украинской войне всемирно известного оперного певца Василия Слипака.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщили в Объединении украинцев Франции (ОУФ), передает Цензор.НЕТ.

"Украинцы Франции благодарят Национальный банк Украины за постоянную поддержку украинских военных и обращаются с просьбой увековечить имя Героя Украины, воина Василия Слипака (Мифа), солиста Парижской оперы, который был добровольцем в АТО и погиб во время боев на Светлодарской дуге в июне 2016 года", - говорится в петиции.

Как напоминается, Василий Слипака - кавалер ордена "За мужність", Герой Украины, кавалер ордена "Золота Зірка". Он был также одним из лидеров украинской громады Франции, членом Объединения украинцев Франции.

"Просим выпустить коллекционную монету в честь Василия Слипака к 29 июню 2021, когда мир будет отмечать 5 лет со дня гибели великого украинца", - заявили украинцы Франции.

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Напомним, Василий Слипак погиб в Донецкой области 29 июня 2016 года от пули снайпера. Львовянин, выпускник местной консерватории, он почти 20 лет жил и работал во Франции. В последние годы был артистом Парижской оперы. Участник парижского Евромайдана. С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".

В 2017 году Слипаку было присвоено звание Героя Украины (посмертно).
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Украинцы Франции инициируют выпуск монеты в честь Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 7907
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22.02.2021 16:51 Ответить
красавцы.. у нас до такого наверное никогда не дойдут.. эволюционным путём не дойдут.. но мы как никто знаем как ломать и не таких..
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22.02.2021 17:03 Ответить
а ведь наши жалкие по дизайну монеты (хотя бы 10гривневые) могли бы сделать не одинаково противными))) а разнообразными и познавательными (как 25-центовые в США с гербами каждого штата) так и у нас с гербами областей, героями АТО, великими гениями (поэтами, музыкантами, композиторами...) нематериальными ценностями (например Петриковская роспись, борщ)))
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22.02.2021 17:19 Ответить
Пiдтримую обома руками.Справжнiм Героям вiчна пам´ять!
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22.02.2021 18:36 Ответить
ответим этим любителям оперы какаяразничным Гала-концертом с участием Поляковой, Потапа и Сердючки
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22.02.2021 18:45 Ответить
Geroi ne vmirayt' !
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22.02.2021 19:34 Ответить
Краще б встановили йому пам'ятник у Мариїнському парку в Києві замість неприбраного більшовицького лайна, подивитесь скільки там ще стоїть комуняцької гидоти в самому центрі Києва, ганьба такій владі
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22.02.2021 22:07 Ответить
Невимируща пам'ять Василю Сліпаку, Українцю, Герою, Воїну.
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23.02.2021 06:23 Ответить
*Невмируща
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23.02.2021 06:24 Ответить
 
 