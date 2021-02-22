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Українці Франції ініціюють випуск монети на честь Героя України Василя Сліпака

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Українці Франції ініціюють випуск монети на честь Героя України Василя Сліпака

Українці Франції звертаються до Національного банку України з пропозицією випустити пам'ятну монету на честь загиблого на російсько-українській війні всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Об'єднанні українців Франції (ОУФ), передає Цензор.НЕТ.

"Українці Франції дякують Національному банку України за постійну підтримку українських військових та звертаються з проханням увічнити ім’я Героя України, воїна Василя Сліпака (МІФа), соліста Паризької опери, який був добровольцем в АТО та загинув під час боїв на Світлодарській дузі в червні 2016 року", – йдеться у петиції.

Як нагадується, Василь Сліпак – кавалер ордена "За мужність", Герой України, кавалер ордена "Золота Зірка". Він був також одним з лідерів української громади Франції, членом Об’єднання українців Франції.

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"Просимо випустити колекційну монету на честь Василя Сліпака до 29 червня 2021 року, коли світ визначатиме 5 років з дня загибелі великого українця", – заявили українці Франції.

Нагадаємо, Василь Сліпак загинув у Донецькій області 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем в ДУК "Правий сектор".

У квітні 2017 року Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.

Автор: Анастасія Потіха
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Украинцы Франции инициируют выпуск монеты в честь Героя Украины Василия Слипака - Цензор.НЕТ 7907
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22.02.2021 16:51 Відповісти
красавцы.. у нас до такого наверное никогда не дойдут.. эволюционным путём не дойдут.. но мы как никто знаем как ломать и не таких..
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22.02.2021 17:03 Відповісти
а ведь наши жалкие по дизайну монеты (хотя бы 10гривневые) могли бы сделать не одинаково противными))) а разнообразными и познавательными (как 25-центовые в США с гербами каждого штата) так и у нас с гербами областей, героями АТО, великими гениями (поэтами, музыкантами, композиторами...) нематериальными ценностями (например Петриковская роспись, борщ)))
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22.02.2021 17:19 Відповісти
Пiдтримую обома руками.Справжнiм Героям вiчна пам´ять!
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22.02.2021 18:36 Відповісти
ответим этим любителям оперы какаяразничным Гала-концертом с участием Поляковой, Потапа и Сердючки
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22.02.2021 18:45 Відповісти
Geroi ne vmirayt' !
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22.02.2021 19:34 Відповісти
Краще б встановили йому пам'ятник у Мариїнському парку в Києві замість неприбраного більшовицького лайна, подивитесь скільки там ще стоїть комуняцької гидоти в самому центрі Києва, ганьба такій владі
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22.02.2021 22:07 Відповісти
Невимируща пам'ять Василю Сліпаку, Українцю, Герою, Воїну.
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23.02.2021 06:23 Відповісти
*Невмируща
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23.02.2021 06:24 Відповісти
 
 