Українці Франції ініціюють випуск монети на честь Героя України Василя Сліпака

Українці Франції звертаються до Національного банку України з пропозицією випустити пам'ятну монету на честь загиблого на російсько-українській війні всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Об'єднанні українців Франції (ОУФ), передає Цензор.НЕТ.

"Українці Франції дякують Національному банку України за постійну підтримку українських військових та звертаються з проханням увічнити ім’я Героя України, воїна Василя Сліпака (МІФа), соліста Паризької опери, який був добровольцем в АТО та загинув під час боїв на Світлодарській дузі в червні 2016 року", – йдеться у петиції.

Як нагадується, Василь Сліпак – кавалер ордена "За мужність", Герой України, кавалер ордена "Золота Зірка". Він був також одним з лідерів української громади Франції, членом Об’єднання українців Франції.

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"Просимо випустити колекційну монету на честь Василя Сліпака до 29 червня 2021 року, коли світ визначатиме 5 років з дня загибелі великого українця", – заявили українці Франції.

Нагадаємо, Василь Сліпак загинув у Донецькій області 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів'янин, випускник місцевої консерваторії, він майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери. Учасник паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем в ДУК "Правий сектор".

У квітні 2017 року Сліпаку посмертно було присвоєно звання Героя України.