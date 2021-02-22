Пенсии с марта проиндексируют на 11%, - Минсоцполитики
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8 миллионам человек пенсия будет повышена в среднем на 308 грн. Минимальный размер повышения - 100 грн.
Правительство одобрило постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году", согласно которому индексация пенсий будет проведена с 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, информирует Цензор.НЕТ.
"Утвержден показатель увеличения размера пенсий, исчисленного от заработной платы и страхового стажа каждого пенсионера на уровне 11%, что соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за три календарных года, предшествующих году, в котором проводится увеличение по сравнению с тремя календарными годами, предшествовавших году, который является предварительным относительно года, в котором производится увеличение (5%+17%)/2)", - сообщает пресс-служба министерства в понедельник вечером.
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В результате реализации постановления ожидается, что пенсии повысятся в 8 млн человек.
"Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривень. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн", - добавили в Минсоцполитики.
Также повышается минимальная пенсионная выплата до уровня 2200 грн лицам, имеющим длительный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин).
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Пожалуйста, подождите...
В нас ситуація зворотня від нормального світу - там ціни при появі лишніх грошей падають, так як виробництво збільшується за рахунок чого зменшується собвівартість. А тут тупо піднімають ціни щоб вирослою грошовою масою закрити ту саму кількість товару.
До речі, дебіле, ознайомся:
Мінімальна пенсія по віку в Україні в період з 2005 до 2019 року
Также, согласно решения КМУ, введена ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ. Зеля в прошлом году на это забил, чем в очередной раз нарушил закон.
В этом году, благодаря ковидному фонду, появилась возможность выплатить индексации, положенные по закону, принятому еще при Гройсмане в 17 году.
Выстраивайтесь в очередь!!!
Почему это у моей матушки стаж 38 лет, и она должна получать столько же сколько бездельники, работавшие по 20 лет? с чего бы?
идите работать, и пенсия будет выше.
https://www.president.gov.ua/appeals/appeals-info
Зеля , Лазебна , де закон який ви обіцяли ? . .
ПФУ збитковий ! Він не має ніяких активів Поступлення - текущі платежі працюющих - які тут же з"їдають + дотації з бюджету ( який також мінусовий )
Майже усі прибуткові підприємства - "приватизовано" , на решту - купка олігархів зуби гострять ...
Хоча власне ті прибуткові підприємства - і створені працею пенсіонерів ! Та й вже розрізані на метал - те ж .