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Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики

8 мільйонам осіб пенсія буде підвищена в середньому на 308 грн. Мінімальний розмір підвищення - 100 грн.

Уряд схвалив постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році", згідно з яким індексація пенсій буде проведена з 1 березня. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, інформує Цензор.НЕТ.

"Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5% + 17%)/2)", - повідомляє пресслужба міністерства в понеділок увечері.

Внаслідок реалізації постанови очікується, що пенсії підвищаться у 8 млн осіб.

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"Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн", - додали в Мінсоцполітики.

Також підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2200 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).
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Топ коментарі
+12
А якщо пенсії понизити - то й ціни понизяться. А якщо пенсій взагалі не платити, то все буде безкоштовно.
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22.02.2021 19:51
+11
Ціни все одно зростуть.
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22.02.2021 19:30
+7
Ціни й не припиняли ріст. І продовжуватимуть рости.
В нас ситуація зворотня від нормального світу - там ціни при появі лишніх грошей падають, так як виробництво збільшується за рахунок чого зменшується собвівартість. А тут тупо піднімають ціни щоб вирослою грошовою масою закрити ту саму кількість товару.
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22.02.2021 19:46
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Ну і ціни зростуть на все.
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22.02.2021 19:28 Відповісти
Ціни все одно зростуть.
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22.02.2021 19:30 Відповісти
Andriy Kalnyshevsky Але ростуть вони.саме після так званого підвищення.
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22.02.2021 19:33 Відповісти
Ціни й не припиняли ріст. І продовжуватимуть рости.
В нас ситуація зворотня від нормального світу - там ціни при появі лишніх грошей падають, так як виробництво збільшується за рахунок чого зменшується собвівартість. А тут тупо піднімають ціни щоб вирослою грошовою масою закрити ту саму кількість товару.
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22.02.2021 19:46 Відповісти
Andriy Kalnyshevsky За останні місяці,ціни значно зросли.
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22.02.2021 20:07 Відповісти
А он живет на Луне и не знает, что цены растут каждый месяц. И пусть они свои 100 грн индексации засунут себе в заднее место.
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22.02.2021 21:29 Відповісти
А цены растут, патамшто пенсии каждый месяц повышают... =))) Predator явно c "95", у них и ветер дует, от того что деревья качаются!
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22.02.2021 22:42 Відповісти
Ціни вже давно виросли.Виросли ціни на продукти, ліки, електроенергію. Впали наФеррарі і Ламборджіні. А в середньому ціни виросли на 8%. До речі в Меморандумі підписаному з МВФ є пункт про підвищення розміру пенсій до 40%від зарплати з нинішніх 29%, з послідуючим щорічним збільшенням розміру пенсій на 1%, до 41, 42,ті т.д. Та це всеукраїнське табу, замовчування зі сторони всіх ЗМІ.
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22.02.2021 19:38 Відповісти
Якщо у Вас є 40 років стажу, то зараз і так буде пенсія 40% від середньомісячного заробітку для обчислення + доплата за понаднормовий стаж.
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22.02.2021 20:43 Відповісти
От точно так?
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22.02.2021 21:46 Відповісти
Є сумніви?
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23.02.2021 16:23 Відповісти
Ціни зростуть завтра ж після такого повідомлення. Перевірено.
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22.02.2021 19:38 Відповісти
А якщо пенсії понизити - то й ціни понизяться. А якщо пенсій взагалі не платити, то все буде безкоштовно.
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22.02.2021 19:51 Відповісти
віктор федорович 31ee1569 Якщо пенсії взагалі не платити,то буде комунізм. Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8081
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22.02.2021 20:06 Відповісти
Так дебилам же не понять, что зарплата сейчас минимальная 6000 грн, средняя - больше 14 тыс. они тут за повышение цен не говорят. А пенсия минимальная 1700 грн. Тут сразу кричат что цены повысятся. Просто маразматики и все. Пусть Зеленский, Кабмин и вся Рада поживут на такие пенсии. ГЕНОЦИДНИКИ. Геть из власти! За 2 года не посадили ни одного олигарха или коррупционера с конфискацией, никого - ноль. Только трепятся и врут бесконечно. И всегда у них для народа нет денег, а сами миллионами получают в конвертах от олигархов ,да и зарплату себе назначили заоблачную и наплевать на народ. Тьфу!
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22.02.2021 21:40 Відповісти
Грося в 19 проиндексировал на 20%. Зеля в 20 даже до 10 не дотянул. Посмотрим, что реально будет в марте.
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22.02.2021 19:36 Відповісти
ВІн до того сім років не індексував разом з Арсенійом Петровичем.
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22.02.2021 19:40 Відповісти
Улюбленна відмазка ,це згадати попередників !!!))))
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22.02.2021 19:55 Відповісти
Як би ти знав ,як я люблю і цю владу...Патрони подавати буду.
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22.02.2021 20:23 Відповісти
А СІМ років ти як нарахувало? Чи в тебе вже рік за два?
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22.02.2021 20:22 Відповісти
Кал це то, що в тебе в голові, придурку.
До речі, дебіле, ознайомся:
Мінімальна пенсія по віку в Україні в період з 2005 до 2019 року
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22.02.2021 21:01 Відповісти
Где ты насчитал 7 лет с 14 по 18? В школу ходил хоть в первый класс?
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22.02.2021 21:05 Відповісти
на 17%
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22.02.2021 20:07 Відповісти
Гройсман и Порошенко, во-первых, сделали ПОЛНЫЙ пересчет пенсий. У людей пенсии выросли В РАЗЫ, в том числе у моих близких, потому я непосредственный свидетель.
Также, согласно решения КМУ, введена ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ. Зеля в прошлом году на это забил, чем в очередной раз нарушил закон.
В этом году, благодаря ковидному фонду, появилась возможность выплатить индексации, положенные по закону, принятому еще при Гройсмане в 17 году.
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22.02.2021 22:51 Відповісти
не трынди, была в том году индексация, на месяц позже.
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22.02.2021 23:20 Відповісти
Підвищуть на пляшку воткі і сяку-таку закусь. Казав пан кожух дам.
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22.02.2021 19:41 Відповісти
Мін пенсія має бути вище за мін .прожитковий мінімум!!!)))
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22.02.2021 19:54 Відповісти
Дыра в бюджете - она такая. Из нее что угодно можно профинансировать и проиндексировать. Пенсии с марта проиндексируют на 11%, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 5595

Выстраивайтесь в очередь!!!
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22.02.2021 19:56 Відповісти
Ось наростимо імпорт електроенергіі з Раши та Бвларусі і відразу економіка почне бурхливо розвиватись і збільшиться держбюджет,короче заживемо !!!)))
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22.02.2021 20:00 Відповісти
Реальним критерієм оцінювання діяльності влади,є рівень життя народа, всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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22.02.2021 19:57 Відповісти
100 грн : 16 грн = 6,25 буханок хлеба по 900 грамм( одна буханка хлеба) Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 7357
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22.02.2021 20:03 Відповісти
как у тебя плавно 6 буханок хлеба превратились в одну. Гений математики, не иначе.
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22.02.2021 22:53 Відповісти
Лучше бы вместо 100грн выдали пенсионерам талоны на сахар на эту сумму Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 4714
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22.02.2021 20:05 Відповісти
А в кого немає 30 років стажу ,тому що дулю з маком ?
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22.02.2021 20:06 Відповісти
І наліпку Зе+1! Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 5656
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22.02.2021 20:13 Відповісти
Краще тату на лобі-Зе-73% !!!))))
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22.02.2021 20:39 Відповісти
да, дулю. Работать надо было. И на пенсии не поздно идти работать, добирать стаж.
Почему это у моей матушки стаж 38 лет, и она должна получать столько же сколько бездельники, работавшие по 20 лет? с чего бы?
идите работать, и пенсия будет выше.
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22.02.2021 22:54 Відповісти
Что делать пенсионерам со стажем 28 или 29 лет,у которых при выходе на пенсию был полный стаж и получали все надбавки. Теперь выходит у них нет полного стажа, и соответственно они пролетают над всеми доплатами. У моей соседки 28,5 лет и за весь год ей добавили в декабре 40 гр.Теперь пенсия 1880 гр.Таких много. Как людям выживать?
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22.02.2021 20:12 Відповісти
Напевне вам сюди! Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 7769
https://www.president.gov.ua/appeals/appeals-info
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22.02.2021 20:15 Відповісти
Спасибо. Может и в самом деле попробовать.)
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22.02.2021 20:20 Відповісти
Блін, в мене 43 роки, а в грудні цілих 29 грн добавили! Твоя сусідка ще й випендрується?
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22.02.2021 20:28 Відповісти
Если у вас пенсия больше 3тыс, так многим так и добавляли.Еще одной соседке добавили 320, при стаже 38.Может в вашем пенсионном,что то накуралесили?
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22.02.2021 20:40 Відповісти
Цілком може бути...
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22.02.2021 21:05 Відповісти
как работали, так и выживать. минимальная пенсия у тех, у кого и работа была не квалифицированная. У меня сосед по даче - полжизни тракторист, полжизни - проводник в поезде, пенсия 4800. Это кем надо было работать, чтобы минимальную пенсию получить? хз. дворники и то больше получают.
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22.02.2021 22:57 Відповісти
А коли вже військовим почнете . ?

Зеля , Лазебна , де закон який ви обіцяли ? . Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 8640 .
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22.02.2021 20:13 Відповісти
благодетели... ху*вы.....
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22.02.2021 20:23 Відповісти
Зебуїни, а ну попробуйте ввімкнути залишки мозку, в кого вони ще залишились, і втямити таку річ - з якого-такого буя та пенсія має бути підвищена, якщо в бюджеті ДИРИЩЕ більше 300 лярдів і МВФ ніфіга не дає! А? Вам пояснити? А просто запустити друкарський станок і надрукувати фантики! Про наслідки ви здогадуєтесь, чи настільки тупі?
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22.02.2021 20:26 Відповісти
От саме "фантики" і викличут зростання цін !!!)))
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22.02.2021 20:38 Відповісти
Зебуїни того не втямлять. В них одне завдання - восхваляти найвеличнішого!
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22.02.2021 21:04 Відповісти
Ця хрєнь з "фантиками" розпочалась ще на прикінці 80-их,коли під загальнонародний "одобрямс " підвищували податки "мироедам кооператорам" !!!)))
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22.02.2021 21:12 Відповісти
Мій знайомий десь у 89-му взяв кредит 15 тисяч радянських крб, збудував хату на 3 поверхи. а через 2 роки за місяць з батьком вони ті 15 тисяч заробили і кредит погасили. Хтось тоді 15 тисяч взяв і в своїй хаті живе, а хтось і 15 чи 150 мільйонів і тепер він олігарх... Але ж закони збереження ніхто не відміняв, от і відгикується нам то все.
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22.02.2021 21:17 Відповісти
Дадуть 100 грн. Заберуть 800 грн. Песики і котики в напруженні. Рекомендації брагара дебілоіда будуть втілюватися в життя!
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22.02.2021 20:39 Відповісти
Ця хрєнь розпочалась ще на кінці 80-их років ,ще за часи СРСР !!!)))
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22.02.2021 20:41 Відповісти
Та ця хрєнь під фамільйо брагар з 1994 року.😁😁😁 Учоний аж страшно😂
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22.02.2021 20:48 Відповісти
Ого!!! Аж на 3,5 бакса проиндексируютЬ, мляяяя....
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22.02.2021 20:51 Відповісти
Купляй нові штані,бо в старі не влізешь !!!)))
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22.02.2021 21:13 Відповісти
Хіба нову торбинку, на штани ж не вистачить...
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22.02.2021 21:18 Відповісти
Так и торбинка не нужна. Пенсии не хватит, чтобы в нее что то положить, да еще при таких ценах.)
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22.02.2021 21:37 Відповісти
Ну цены это просто игра цифр. Если в далеком совке при средней зарплате 140 руб. человек мог купить 700 буханок хлеба на эти деньги то сейчас при средней зарплате где то от 10 до 12 тыщ грн он может купить те же 700 буханок хлеба.
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22.02.2021 22:04 Відповісти
За рахунок чого підвищити ?
ПФУ збитковий ! Він не має ніяких активів Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 2439 Поступлення - текущі платежі працюющих - які тут же з"їдають + дотації з бюджету ( який також мінусовий ) Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 615
Майже усі прибуткові підприємства - "приватизовано" , на решту - купка олігархів зуби гострять ...
Хоча власне ті прибуткові підприємства - і створені працею пенсіонерів ! Та й вже розрізані на метал - те ж .
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22.02.2021 21:37 Відповісти
кляті чиновнички, щоб вас так ваші діточки проіндексували та кинули на смітника
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22.02.2021 21:59 Відповісти
"95" пора уже делать всё наоборот: вместо цен, пенсии и зарплаты повышать как цены, а вместо зарплат и пенсий, подымать цены, как зарплаты и пенсии! Как говорил ваш великий зЕлох: "Какая разница?" ...
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22.02.2021 23:01 Відповісти
 
 