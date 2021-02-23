Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики
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8 мільйонам осіб пенсія буде підвищена в середньому на 308 грн. Мінімальний розмір підвищення - 100 грн.
Уряд схвалив постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році", згідно з яким індексація пенсій буде проведена з 1 березня. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, інформує Цензор.НЕТ.
"Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5% + 17%)/2)", - повідомляє пресслужба міністерства в понеділок увечері.
Внаслідок реалізації постанови очікується, що пенсії підвищаться у 8 млн осіб.
"Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн", - додали в Мінсоцполітики.
Також підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2200 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).
Будь ласка, зачекайте...
В нас ситуація зворотня від нормального світу - там ціни при появі лишніх грошей падають, так як виробництво збільшується за рахунок чого зменшується собвівартість. А тут тупо піднімають ціни щоб вирослою грошовою масою закрити ту саму кількість товару.
До речі, дебіле, ознайомся:
Мінімальна пенсія по віку в Україні в період з 2005 до 2019 року
Также, согласно решения КМУ, введена ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЕЖЕГОДНАЯ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ. Зеля в прошлом году на это забил, чем в очередной раз нарушил закон.
В этом году, благодаря ковидному фонду, появилась возможность выплатить индексации, положенные по закону, принятому еще при Гройсмане в 17 году.
Выстраивайтесь в очередь!!!
Почему это у моей матушки стаж 38 лет, и она должна получать столько же сколько бездельники, работавшие по 20 лет? с чего бы?
идите работать, и пенсия будет выше.
https://www.president.gov.ua/appeals/appeals-info
Зеля , Лазебна , де закон який ви обіцяли ? . .
ПФУ збитковий ! Він не має ніяких активів Поступлення - текущі платежі працюющих - які тут же з"їдають + дотації з бюджету ( який також мінусовий )
Майже усі прибуткові підприємства - "приватизовано" , на решту - купка олігархів зуби гострять ...
Хоча власне ті прибуткові підприємства - і створені працею пенсіонерів ! Та й вже розрізані на метал - те ж .