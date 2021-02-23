Пенсії з березня проіндексують на 11%, - Мінсоцполітики

8 мільйонам осіб пенсія буде підвищена в середньому на 308 грн. Мінімальний розмір підвищення - 100 грн.

Уряд схвалив постанову "Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році", згідно з яким індексація пенсій буде проведена з 1 березня. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, інформує Цензор.НЕТ.

"Затверджено показник збільшення розміру пенсій, обчисленого від заробітної плати та страхового стажу кожного пенсіонера на рівні 11%, що відповідає 50% показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення (5% + 17%)/2)", - повідомляє пресслужба міністерства в понеділок увечері.

Внаслідок реалізації постанови очікується, що пенсії підвищаться у 8 млн осіб.

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"Розмір пенсії підвищиться в середньому на 308 гривень. Мінімальний розмір підвищення встановлено на рівні 100 грн", - додали в Мінсоцполітики.

Також підвищується мінімальна пенсійна виплата до рівня 2200 грн особам, які мають тривалий страховий стаж (30 років для жінок і 35 років для чоловіків).