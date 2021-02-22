Страны ЕС согласны с необходимостью усилить сотрудничество с Украиной, - Боррель

Министры иностранных дел ЕС, которые встретились в 22 февраля в Брюсселе, согласились с необходимостью укрепить сотрудничество с Украиной, странами Западных Балкан и другими партнерами и соседями.

Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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