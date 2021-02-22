3 511 24
Страны ЕС согласны с необходимостью усилить сотрудничество с Украиной, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министры иностранных дел ЕС, которые встретились в 22 февраля в Брюсселе, согласились с необходимостью укрепить сотрудничество с Украиной, странами Западных Балкан и другими партнерами и соседями.
Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Топ комментарии
+8 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий22.02.2021 20:26
+7 Andrey Net
показать весь комментарий22.02.2021 20:29
+3 Gennadiy Golitsin
показать весь комментарий22.02.2021 20:37
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Протягом 2030 х років з великою ймовірністю нафта втратить своє значення як фундамент російської економіки. У будь-якому випадку це дуже короткий термін. А заміщення втраченої виручки від нафтогазового експорту (в 2020 р потік нафтодоларів в росію впав на 40%) - не може бути досягнуто за рахунок одномоментного заміщення російським експортом якихось інших галузей (бо вони - не конкурентні), а особливо - в умовах загального падіння ВВП росії... посилення девальвації рубля, та супутньої інфляції. І її можливе "спасіння" - в нарощувані виробництва та експорту с/г продукції, зброї та загарбання інших держав.
І саме в цих напрямках мають бути поставлені ЄС та США "рогатки"- мають розроблятися та запроваджуватися санкції... аж до повної блокади росії
Не хочу сказать, что я почитатель этих обозревателей,но посмотревши вот это не радуешся
в студии представители разных партий парламента
точно могу сказать
против закона "про коллаборционизм" - матькивщина и слуги уродов
отаке