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Новости Политика Украины
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Страны ЕС согласны с необходимостью усилить сотрудничество с Украиной, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Страны ЕС согласны с необходимостью усилить сотрудничество с Украиной, - Боррель

Министры иностранных дел ЕС, которые встретились в 22 февраля в Брюсселе, согласились с необходимостью укрепить сотрудничество с Украиной, странами Западных Балкан и другими партнерами и соседями.

Об этом во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит Борреля в Москву показал, что на европейскую вежливость РФ отвечает бесцеремонной грубостью, - Кулеба

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
Вы не можете одновременно сотрудничать и с Украиной и со страной-помойкой. В таком шпагате жить нельзя, вы же не волочкова.
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22.02.2021 20:26
+7
заходите на помойку "раша тудей" в новость про санкции, и в комментариях стебаете от имени россиян, что выезд в ЕС пора приравнять к измене Родины.....и смотрите взрыв любителей путина и одновременно любителей отдыха в ЕС Страны ЕС согласны с необходимостью усилить сотрудничество с Украиной, - Боррель - Цензор.НЕТ 3303
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22.02.2021 20:29
+3
если бы этот Боррель не ехзал "улучшаться" к путину,то не только бы не стал туалетной бумагой для Лаврова,но сэкономил бы время для понимания того,что только стало доходить
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22.02.2021 20:37
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есть кто хочет постебаться над кацапами на форуме?
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22.02.2021 20:26 Ответить
Я хочу.Где они?😭
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22.02.2021 20:29 Ответить
заходите на помойку "раша тудей" в новость про санкции, и в комментариях стебаете от имени россиян, что выезд в ЕС пора приравнять к измене Родины.....и смотрите взрыв любителей путина и одновременно любителей отдыха в ЕС Страны ЕС согласны с необходимостью усилить сотрудничество с Украиной, - Боррель - Цензор.НЕТ 3303
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22.02.2021 20:29 Ответить
Краще нажміть на Зє і Слуг, щоб вони ввели європейське оподаткування на ВЕЛИКИЙ бізнес. 90% українців скажуть вам велике спасибі.
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22.02.2021 20:31 Ответить
Підказую напрямок співпраці...
Протягом 2030 х років з великою ймовірністю нафта втратить своє значення як фундамент російської економіки. У будь-якому випадку це дуже короткий термін. А заміщення втраченої виручки від нафтогазового експорту (в 2020 р потік нафтодоларів в росію впав на 40%) - не може бути досягнуто за рахунок одномоментного заміщення російським експортом якихось інших галузей (бо вони - не конкурентні), а особливо - в умовах загального падіння ВВП росії... посилення девальвації рубля, та супутньої інфляції. І її можливе "спасіння" - в нарощувані виробництва та експорту с/г продукції, зброї та загарбання інших держав.

І саме в цих напрямках мають бути поставлені ЄС та США "рогатки"- мають розроблятися та запроваджуватися санкції... аж до повної блокади росії
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22.02.2021 22:24 Ответить
Вы не можете одновременно сотрудничать и с Украиной и со страной-помойкой. В таком шпагате жить нельзя, вы же не волочкова.
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22.02.2021 20:26 Ответить
а у нас свой гимнаст
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22.02.2021 20:37 Ответить
Охохо...
Не хочу сказать, что я почитатель этих обозревателей,но посмотревши вот это не радуешся
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22.02.2021 20:38 Ответить
Смотрю "Прямой"
в студии представители разных партий парламента
точно могу сказать
против закона "про коллаборционизм" - матькивщина и слуги уродов
отаке
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22.02.2021 20:36 Ответить
Кто б сомневался
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22.02.2021 20:39 Ответить
Ну, "Стрелок","матькивщина" это редкое сборище политических проституток во главе со своей "мать...".О ,Господи,я забыл,тут же матерных слов писать нельзя!
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22.02.2021 21:58 Ответить
если бы этот Боррель не ехзал "улучшаться" к путину,то не только бы не стал туалетной бумагой для Лаврова,но сэкономил бы время для понимания того,что только стало доходить
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22.02.2021 20:37 Ответить
Байден таки нагнул европейских двурушников.
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22.02.2021 20:45 Ответить
«В ОАЕ ми домовилися про розвиток річкового транспорту в Україні, адже вони професіонали в цій галузі, вони вже цього тижня приїдуть до нас на перемовини» (с) Зеленський, 22.02.2021 ОАЕ. Професіонали. В річковому транспорті. Країна, де немає ЖОДНОЇ річки...
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22.02.2021 20:45 Ответить
Боррюсічка, шо там: є бажання з расісєчкой цьомкатись?
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22.02.2021 20:50 Ответить
Типа раздуплились,надо так понимать?!
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22.02.2021 21:51 Ответить
там вони там здавна задуплені лайном за хрюцькі грошенята
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22.02.2021 21:58 Ответить
Звучит не здраво как минимум) у нас одна коррупцич.....
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23.02.2021 04:55 Ответить
НУ ТАК ЕСЛИ С РОССИЕЙ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ТАК КОНЕЧНО С УКРАИНОЙ !!! ШКУРЫ !!!
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24.02.2021 07:18 Ответить
УКРАИНЕ НУЖЕН ОДИН СИЛЬНЫЙ СОЮЗНИК !!! И ЭТО США !!! А ОСТАЛЬНЫЕ НАХЙ ИЛИ С БОКУ ПРИПЕКУ !!!
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24.02.2021 07:19 Ответить
 
 