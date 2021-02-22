Країни ЄС згодні з необхідністю посилити співпрацю з Україною, - Боррель

Міністри закордонних справ ЄС, які зустрілися 22 лютого в Брюсселі, погодилися з необхідністю зміцнити співпрацю з Україною, країнами Західних Балкан та іншими партнерами і сусідами.

Про це під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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