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Країни ЄС згодні з необхідністю посилити співпрацю з Україною, - Боррель
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністри закордонних справ ЄС, які зустрілися 22 лютого в Брюсселі, погодилися з необхідністю зміцнити співпрацю з Україною, країнами Західних Балкан та іншими партнерами і сусідами.
Про це під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Топ коментарі
+8 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар22.02.2021 20:26
+7 Andrey Net
показати весь коментар22.02.2021 20:29
+3 Gennadiy Golitsin
показати весь коментар22.02.2021 20:37
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Будь ласка, зачекайте...
Протягом 2030 х років з великою ймовірністю нафта втратить своє значення як фундамент російської економіки. У будь-якому випадку це дуже короткий термін. А заміщення втраченої виручки від нафтогазового експорту (в 2020 р потік нафтодоларів в росію впав на 40%) - не може бути досягнуто за рахунок одномоментного заміщення російським експортом якихось інших галузей (бо вони - не конкурентні), а особливо - в умовах загального падіння ВВП росії... посилення девальвації рубля, та супутньої інфляції. І її можливе "спасіння" - в нарощувані виробництва та експорту с/г продукції, зброї та загарбання інших держав.
І саме в цих напрямках мають бути поставлені ЄС та США "рогатки"- мають розроблятися та запроваджуватися санкції... аж до повної блокади росії
Не хочу сказать, что я почитатель этих обозревателей,но посмотревши вот это не радуешся
в студии представители разных партий парламента
точно могу сказать
против закона "про коллаборционизм" - матькивщина и слуги уродов
отаке