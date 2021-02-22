Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран

В Украине планируют создать военную полицию, которая будет иметь полномочия осуществлять досудебное следствие.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Таран отметил, что создание военной полиции поможет ускорить расследование многих случаев в зоне проведения ООС.

"Военная служба правопорядка не имеет права проводить досудебное следствие. Именно поэтому в прошлом году был разработан проект закона о военной полиции, в котором предусмотрена возможность предоставления права на проведение досудебного следствия", - отметил министр.

По его словам, когда на Донбассе погибает военный, то приходится ждать прибытия органов правопорядка, ведь сейчас только они могут проводить расследования, и, как следствие, теряется много времени.

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Также целью создания военной полиции является ускорение установления имен погибших военных, отметил Таран.

"Я непосредственно столкнулся с пожаром в Луганской области, когда был случай гибели... В настоящее время ВСУ не имеют возможности проведения досудебного следствия. Мы нашли - там подорвался БМП, погиб военнослужащий ВСУ. И все, мы на этом остановились. И что там дальше? Никто не может даже двигаться", - добавил глава Минобороны.

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