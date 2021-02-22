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ВСУ (5122) военная полиция (11) Военная служба правопорядка (29) Таран Андрей (267)

Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран

В Украине планируют создать военную полицию, которая будет иметь полномочия осуществлять досудебное следствие.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

Таран отметил, что создание военной полиции поможет ускорить расследование многих случаев в зоне проведения ООС.

"Военная служба правопорядка не имеет права проводить досудебное следствие. Именно поэтому в прошлом году был разработан проект закона о военной полиции, в котором предусмотрена возможность предоставления права на проведение досудебного следствия", - отметил министр.

По его словам, когда на Донбассе погибает военный, то приходится ждать прибытия органов правопорядка, ведь сейчас только они могут проводить расследования, и, как следствие, теряется много времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В текущем году Минобороны профинансирует создание оперативно-тактического комплекса "Сапсан", - Таран. ФОТО

Также целью создания военной полиции является ускорение установления имен погибших военных, отметил Таран.

"Я непосредственно столкнулся с пожаром в Луганской области, когда был случай гибели... В настоящее время ВСУ не имеют возможности проведения досудебного следствия. Мы нашли - там подорвался БМП, погиб военнослужащий ВСУ. И все, мы на этом остановились. И что там дальше? Никто не может даже двигаться", - добавил глава Минобороны.

Читайте: Военная полиция должна координироваться МВД, - замгенпрокурора Якубовский

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3







Дмитрий@dmitriypaut 7 мин

Таран Зеленскага (министр обороны) -
"МВФ должен финансировать украинскую Армию!"
Довбойопище!!!!
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22.02.2021 21:25
+3
Була ж військова прокуратура, яку ви розформували.
Тепер авакову даєте повноваження над військовими ?
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22.02.2021 21:27
+2
Я пам'ятаю такого військового прокурора як Матіоса -тепловізора, Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран - Цензор.НЕТ 1754 ну так це пародія на прокурора,
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22.02.2021 21:50
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Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран - Цензор.НЕТ 696
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22.02.2021 21:14 Ответить
это типо - сначала бьют, а потом спрашивают..
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22.02.2021 21:15 Ответить
Каких тебе реформ еще не хватает.
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22.02.2021 21:15 Ответить
когда на Донбассе погибает военный, то приходится ждать прибытия органов правопорядка
Ждать прибытия военных полицейских не придется? Следователи будут на каждом ВОПе?
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22.02.2021 21:18 Ответить
якби така була раніше , то й гнерала Назарова , можливо , не довелось би ув'язнювати . Під час війни така служба необхідна , краще пізніше , ніж ніколи .
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22.02.2021 21:21 Ответить
генерала
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22.02.2021 21:22 Ответить
Та давно треба відокремити військові справи від гражданки.Це небо і земля.Як може навіть не гімногад уявити що таке наказ,він цього просто не зрозуміє ніколи,і таки я гімнюк бо за військові трибунали...
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22.02.2021 21:43 Ответить
Така була раніше, створена у 2008
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23.02.2021 09:16 Ответить
Ну, если у амеров это уже много лет работает, как положено, то сама идея, наверное, правильная. Другое дело, что здесь её будут воплощать наши, очень специфические люди и получим мы, скорее всего, продукт, который соотносится с американским, как Дэу Ланос с Фордом. Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран - Цензор.НЕТ 4863
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22.02.2021 21:22 Ответить
Дэу Ланос разработка компании DAEWOO,да у нас производилась сборка бну так и шкоды одно время собирали ,поэтому корректно было бы вам привести в пример таврию, славуту, а также запорожца или волынца Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран - Цензор.НЕТ 7130
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22.02.2021 21:44 Ответить
...который соотносится с американским, как Дэу Ланос Таврия с Фордом
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22.02.2021 21:46 Ответить
та ты шо....- Плануємо створити військову поліцію з повноваженнями досудового слідства, - Таран - Цензор.НЕТ 3747
«Ланос» был спроектирован в сотрудничестве с рядом авторитетных немецких и английских инжиниринговых компаний научно-исследовательским центром Daewoo в Уокинге. В разработке участвовали следующие компании: Rochester Products Division (двигатель), Delco Electronics (тормоза, включая ABS), GM Powertrain Europe (автоматическая коробка передач), Italdesign (кузов, структурный анализ, электрооборудование, изготовление опытного образца), PARS Passive Rückhaltesysteme GmbH (подушка безопасности) и Porsche (концепт-кар - диагностика, структурный анализ, подвеска и компоненты тормозной системы, экспериментальное производственное наблюдение). Дизайн кузова был разработан знаменитым итальянским ателье ItalDesign под руководством Джорджетто Джуджаро. Его дизайн был выбран по итогу конкурса, в котором участвовало 4 варианта внешнего вида автомобиля[4].=вики)))
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22.02.2021 23:46 Ответить
Я понимаю, что это полная история , я лишь имел в виду ,что Украинский ЗАЗ к данной модели никакого отношения не имеет ,кстати дизайн никакой в стоке характеристики включая динамику разгона управляемость на высоких скоростях свыше 150 тоже отстой ,16 клапанник повеселее в динамике, с автоматом не попадались автомат на двигатели с такими лошадями вообще глупо ставить разве что для девчонок про SENS с тюнинговым таврийским движком вообще молчу
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23.02.2021 00:07 Ответить







Дмитрий@dmitriypaut 7 мин

Таран Зеленскага (министр обороны) -
"МВФ должен финансировать украинскую Армию!"
Довбойопище!!!!
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22.02.2021 21:25 Ответить
Була ж військова прокуратура, яку ви розформували.
Тепер авакову даєте повноваження над військовими ?
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22.02.2021 21:27 Ответить
Я пам'ятаю такого військового прокурора як Матіоса -тепловізора, Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран - Цензор.НЕТ 1754 ну так це пародія на прокурора,
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22.02.2021 21:50 Ответить
А як ця мудота з'явилася на посаді?
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23.02.2021 07:28 Ответить
нх они нужны, полицаев, прокуроров, штабной пздты больше чем солдат, хто воевать будет?
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22.02.2021 21:29 Ответить
Будет ли у "военной полиции с полномочиями досудебного следствия", возможность уничтожать кацапов попытке к бегствию, например?
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22.02.2021 22:31 Ответить
..ещё одно мертворожденное образование..??? - дайош больше разных, и ненужных..
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22.02.2021 23:42 Ответить
Командир в/ч як орган дізнання. Вірний спосіб приховування злочинів - був запроваджений срср. Тому і вселякими діями нищать військову прокуратуру.
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23.02.2021 07:26 Ответить
Это называется ЖАНДАРМЕРИЕЙ!

Плануємо створити військову поліцію з повноваженнями досудового слідства, - Таран - Цензор.НЕТ 6287
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23.02.2021 10:16 Ответить
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ВРАГАМ РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ !!!
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24.02.2021 07:14 Ответить
 
 