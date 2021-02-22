Плануємо створити військову поліцію з повноваженнями досудового слідства, - Таран
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В Україні планують створити військову поліцію, яка матиме повноваження здійснювати досудове слідство
Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.
Таран зазначив, що створення військової поліції допоможе прискорити розслідування багатьох випадків в зоні проведення ООС.
"Військова служба правопорядку не має права проводити досудове слідство. Саме тому в тому році був розроблений проєкт закону про військову поліцію, в якому передбачено можливість надання права на проведення досудового слідства", - зауважив міністр.
За його словами, коли на Донбасі гине військовий, то доводиться чекати на прибуття органів правопорядку, адже зараз тільки вони можуть проводити розслідування, і, як наслідок, втрачається багато часу.
Також метою створення військової поліції є прискорення встановлення імен загиблих військових, зазначив Таран.
"Я безпосередньо стикнувся з пожежею в Луганській області, коли вже був випадок загибелі... На теперішній час ЗСУ не мають повноваження на проведення досудового слідства. Ми знайшли - там підірвався БМП, загинув військовослужбовець ЗСУ. І все, ми на цьому зупинилися. І що там далі? Ніхто не може навіть рухатися", - додав голова Міноборони.
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Ждать прибытия военных полицейских не придется? Следователи будут на каждом ВОПе?
Дэу ЛаносТаврия с Фордом
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Дмитрий@dmitriypaut 7 мин
Таран Зеленскага (министр обороны) -
"МВФ должен финансировать украинскую Армию!"
Довбойопище!!!!
Тепер авакову даєте повноваження над військовими ?