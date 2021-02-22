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ЗСУ (5686) військова поліція (13) Військова служба правопорядку (28) Таран Андрій (260)

Плануємо створити військову поліцію з повноваженнями досудового слідства, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Плануємо створити військову поліцію з повноваженнями досудового слідства, - Таран

В Україні планують створити військову поліцію, яка матиме повноваження здійснювати досудове слідство

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.TV.

Таран зазначив, що створення військової поліції допоможе прискорити розслідування багатьох випадків в зоні проведення ООС.

"Військова служба правопорядку не має права проводити досудове слідство. Саме тому в тому році був розроблений проєкт закону про військову поліцію, в якому передбачено можливість надання права на проведення досудового слідства", - зауважив міністр.

За його словами, коли на Донбасі гине військовий, то доводиться чекати на прибуття органів правопорядку, адже зараз тільки вони можуть проводити розслідування, і, як наслідок, втрачається багато часу.

Також метою створення військової поліції є прискорення встановлення імен загиблих військових, зазначив Таран.

"Я безпосередньо стикнувся з пожежею в Луганській області, коли вже був випадок загибелі... На теперішній час ЗСУ не мають повноваження на проведення досудового слідства. Ми знайшли - там підірвався БМП, загинув військовослужбовець ЗСУ. І все, ми на цьому зупинилися. І що там далі? Ніхто не може навіть рухатися", - додав голова Міноборони.

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Топ коментарі
+3







Дмитрий@dmitriypaut 7 мин

Таран Зеленскага (министр обороны) -
"МВФ должен финансировать украинскую Армию!"
Довбойопище!!!!
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22.02.2021 21:25
+3
Була ж військова прокуратура, яку ви розформували.
Тепер авакову даєте повноваження над військовими ?
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22.02.2021 21:27
+2
Я пам'ятаю такого військового прокурора як Матіоса -тепловізора, Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран - Цензор.НЕТ 1754 ну так це пародія на прокурора,
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22.02.2021 21:50
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Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран - Цензор.НЕТ 696
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22.02.2021 21:14 Відповісти
это типо - сначала бьют, а потом спрашивают..
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22.02.2021 21:15 Відповісти
Каких тебе реформ еще не хватает.
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22.02.2021 21:15 Відповісти
когда на Донбассе погибает военный, то приходится ждать прибытия органов правопорядка
Ждать прибытия военных полицейских не придется? Следователи будут на каждом ВОПе?
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22.02.2021 21:18 Відповісти
якби така була раніше , то й гнерала Назарова , можливо , не довелось би ув'язнювати . Під час війни така служба необхідна , краще пізніше , ніж ніколи .
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22.02.2021 21:21 Відповісти
генерала
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22.02.2021 21:22 Відповісти
Та давно треба відокремити військові справи від гражданки.Це небо і земля.Як може навіть не гімногад уявити що таке наказ,він цього просто не зрозуміє ніколи,і таки я гімнюк бо за військові трибунали...
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22.02.2021 21:43 Відповісти
Така була раніше, створена у 2008
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23.02.2021 09:16 Відповісти
Ну, если у амеров это уже много лет работает, как положено, то сама идея, наверное, правильная. Другое дело, что здесь её будут воплощать наши, очень специфические люди и получим мы, скорее всего, продукт, который соотносится с американским, как Дэу Ланос с Фордом. Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран - Цензор.НЕТ 4863
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22.02.2021 21:22 Відповісти
Дэу Ланос разработка компании DAEWOO,да у нас производилась сборка бну так и шкоды одно время собирали ,поэтому корректно было бы вам привести в пример таврию, славуту, а также запорожца или волынца Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран - Цензор.НЕТ 7130
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22.02.2021 21:44 Відповісти
...который соотносится с американским, как Дэу Ланос Таврия с Фордом
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22.02.2021 21:46 Відповісти
та ты шо....- Плануємо створити військову поліцію з повноваженнями досудового слідства, - Таран - Цензор.НЕТ 3747
«Ланос» был спроектирован в сотрудничестве с рядом авторитетных немецких и английских инжиниринговых компаний научно-исследовательским центром Daewoo в Уокинге. В разработке участвовали следующие компании: Rochester Products Division (двигатель), Delco Electronics (тормоза, включая ABS), GM Powertrain Europe (автоматическая коробка передач), Italdesign (кузов, структурный анализ, электрооборудование, изготовление опытного образца), PARS Passive Rückhaltesysteme GmbH (подушка безопасности) и Porsche (концепт-кар - диагностика, структурный анализ, подвеска и компоненты тормозной системы, экспериментальное производственное наблюдение). Дизайн кузова был разработан знаменитым итальянским ателье ItalDesign под руководством Джорджетто Джуджаро. Его дизайн был выбран по итогу конкурса, в котором участвовало 4 варианта внешнего вида автомобиля[4].=вики)))
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22.02.2021 23:46 Відповісти
Я понимаю, что это полная история , я лишь имел в виду ,что Украинский ЗАЗ к данной модели никакого отношения не имеет ,кстати дизайн никакой в стоке характеристики включая динамику разгона управляемость на высоких скоростях свыше 150 тоже отстой ,16 клапанник повеселее в динамике, с автоматом не попадались автомат на двигатели с такими лошадями вообще глупо ставить разве что для девчонок про SENS с тюнинговым таврийским движком вообще молчу
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23.02.2021 00:07 Відповісти







Дмитрий@dmitriypaut 7 мин

Таран Зеленскага (министр обороны) -
"МВФ должен финансировать украинскую Армию!"
Довбойопище!!!!
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22.02.2021 21:25 Відповісти
Була ж військова прокуратура, яку ви розформували.
Тепер авакову даєте повноваження над військовими ?
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22.02.2021 21:27 Відповісти
Я пам'ятаю такого військового прокурора як Матіоса -тепловізора, Планируем создать военную полицию с полномочиями досудебного следствия, - Таран - Цензор.НЕТ 1754 ну так це пародія на прокурора,
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22.02.2021 21:50 Відповісти
А як ця мудота з'явилася на посаді?
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23.02.2021 07:28 Відповісти
нх они нужны, полицаев, прокуроров, штабной пздты больше чем солдат, хто воевать будет?
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22.02.2021 21:29 Відповісти
Будет ли у "военной полиции с полномочиями досудебного следствия", возможность уничтожать кацапов попытке к бегствию, например?
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22.02.2021 22:31 Відповісти
..ещё одно мертворожденное образование..??? - дайош больше разных, и ненужных..
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22.02.2021 23:42 Відповісти
Командир в/ч як орган дізнання. Вірний спосіб приховування злочинів - був запроваджений срср. Тому і вселякими діями нищать військову прокуратуру.
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23.02.2021 07:26 Відповісти
Это называется ЖАНДАРМЕРИЕЙ!

Плануємо створити військову поліцію з повноваженнями досудового слідства, - Таран - Цензор.НЕТ 6287
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23.02.2021 10:16 Відповісти
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ВРАГАМ РАССТРЕЛ НА МЕСТЕ !!!
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24.02.2021 07:14 Відповісти
 
 