Тихановская призвала белорусов массово выходить на протесты 25 марта
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Одна из лидеров оппозиции Беларуси, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала соотечественников выходить на улицы с протестами 25 марта, в день провозглашения независимости.
Такое заявление она опубликовала на своем канале в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Призываю всех белорусов готовиться к этому дню уже сейчас: мобилизовать протестный дух, выстраивать безопасные сообщества, планировать возвращение на улицы собственных городов", - написала Тихановская.
Напомним, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа 2020 года, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, а оппозиционная кандидат Светлана Тихановська - 10,1%. Тихановская была вынуждена уехать в Литву.
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LT
Pasakyk man iš Lietuvos iš nejudančio kompiuterio (nešiojamojo kompiuterio) rašymo ar telefono, jei pirmasis tikrai yra kirilicos abėcėlės problema, kurios mums ir patiems neįmanoma pristatyti į "Windows" ir nusipirkti centų bloknotų ar kitos klaviatūros
Прям сейчас сидит с плешивым об откате договаривается
Сидя на пособии в штуцер евро в литве и нм=и за что не отвечая можно и попризывать
И я за вами
И как один умрем
Киздуйте сами.
к 25 марта будет бсср вместо беларуси ))