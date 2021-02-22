Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня
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Одна з лідерів опозиції Білорусі, екскандидатка у президенти Світлана Тіхановська закликала співвітчизників виходити на вулиці з протестами 25 березня, в день проголошення незалежності.
Таку заяву вона опублікувала на своєму каналі в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Закликаю всіх білорусів готуватися до цього дня вже зараз: мобілізувати протестний дух, вибудовувати безпечні спільноти, планувати повернення на вулиці власних міст", - написала Тіхановська.
Нагадаємо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1 %. Тіхановська була змушена виїхати до Литви.
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LT
Pasakyk man iš Lietuvos iš nejudančio kompiuterio (nešiojamojo kompiuterio) rašymo ar telefono, jei pirmasis tikrai yra kirilicos abėcėlės problema, kurios mums ir patiems neįmanoma pristatyti į "Windows" ir nusipirkti centų bloknotų ar kitos klaviatūros
Прям сейчас сидит с плешивым об откате договаривается
Сидя на пособии в штуцер евро в литве и нм=и за что не отвечая можно и попризывать
И я за вами
И как один умрем
Киздуйте сами.
к 25 марта будет бсср вместо беларуси ))