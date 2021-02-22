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Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня

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Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня

Одна з лідерів опозиції Білорусі, екскандидатка у президенти Світлана Тіхановська закликала співвітчизників виходити на вулиці з протестами 25 березня, в день проголошення незалежності.

Таку заяву вона опублікувала на своєму каналі в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю всіх білорусів готуватися до цього дня вже зараз: мобілізувати протестний дух, вибудовувати безпечні спільноти, планувати повернення на вулиці власних міст", - написала Тіхановська.

Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня 01

Нагадаємо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1 %. Тіхановська була змушена виїхати до Литви.

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Топ коментарі
+34
Але не до самого вечора. 26-го на роботу
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22.02.2021 23:01
+23
Шарики и цветочки не забывать..))))))
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22.02.2021 23:03
+10
Жаль белорусов! Походу Лука страну сдаст оркам!
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22.02.2021 23:10
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Але не до самого вечора. 26-го на роботу
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22.02.2021 23:01 Відповісти
Шарики и цветочки не забывать..))))))
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22.02.2021 23:03 Відповісти
Только хотел написать, что подснежники уже повылазят Тихановская призвала белорусов массово выходить на протесты 25 марта - Цензор.НЕТ 2745
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22.02.2021 23:12 Відповісти
шото рано .пусть бульбу посодют потом можно ..кстати кто покупает их картоху у нас своей немеряно а еще из Египта я видел в магазе
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22.02.2021 23:03 Відповісти
Probankrotil vsiu stranu lukosenko i teper xocet prodat raske,vsio verno skazala.
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22.02.2021 23:05 Відповісти
Скажите вы из Литвы со стационарного компа( ноута ) пишите или с телефона , если первое то неужели проблема с кириллицей, что нельзя для удобства нам и себе доставить в винду и купить копеечные накладки или другую клаву Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня - Цензор.НЕТ 900

LT
Pasakyk man iš Lietuvos iš nejudančio kompiuterio (nešiojamojo kompiuterio) rašymo ar telefono, jei pirmasis tikrai yra kirilicos abėcėlės problema, kurios mums ir patiems neįmanoma pristatyti į "Windows" ir nusipirkti centų bloknotų ar kitos klaviatūros Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня - Цензор.НЕТ 4173
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22.02.2021 23:32 Відповісти
Vot nicego neponial cerez translate na litovskom sto napisali. Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня - Цензор.НЕТ 6019 Vot tak bylo jesli ja delal translate na ruskom
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22.02.2021 23:42 Відповісти
Tut jesli takoje pisyte po litovski vsem tak luce nepisyte,poskolku nicego nepojmut sto xoteli napisat Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня - Цензор.НЕТ 7009
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22.02.2021 23:44 Відповісти
это потому, что ты наверное из "неграждан", который литовский не знают.
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23.02.2021 04:13 Відповісти
Ja tak litovec tut voprosov netu i litovski jazyk ocen xoroso znaju.No sto on xotel napisat ne ponial ne odin litovec Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня - Цензор.НЕТ 2222
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23.02.2021 07:47 Відповісти
а второе еще проще, чем первое.
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23.02.2021 04:12 Відповісти
"Протести не проти Росії чи за Європу..." -- теж вірно сказала?
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23.02.2021 10:37 Відповісти
а она собирается присутствовать с протестующими рядом, а потом сидеть вместе с ними избитой, или сердечки будет слать белорусам с далекА - далекО?
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22.02.2021 23:07 Відповісти
а сама пойдет?)это просто сюр какой-то...напоминает вону в телеге в лабутенах, взобравшуюся на трибуну Майдана после того как все уже закончилось ....
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22.02.2021 23:07 Відповісти
Геройское бла-бла-бла из безопасного места. Тихановская призвала белорусов массово выходить на протесты 25 марта - Цензор.НЕТ 7358
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22.02.2021 23:09 Відповісти
Жаль белорусов! Походу Лука страну сдаст оркам!
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22.02.2021 23:10 Відповісти
Уже сдал
Прям сейчас сидит с плешивым об откате договаривается
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22.02.2021 23:13 Відповісти
Сидячи в Європе вона штовхає курва людей під палиці міліції і штрафи з посадками !((( А слабо як Навальний ( до якого особливої ніжності не маю але поважаю за повернення додому знаючи що чекає його там) поїхати додому і самій вести народ на ( хотів сказати на барикади, але це не та країна) прогулянки , хороводи з омоном ?
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22.02.2021 23:11 Відповісти
А до 25-го гарно готуємося-бовтаємо "коктейлі Молотова" та активно вивчаємо середньовічну ударну зброю. Просто і ефективно. До 25-го встигнете. Скільки вже з квітами та кульками можна ходити? Коли оионовці дубасять щосили-треба захищатися. Тихановская призвала белорусов массово выходить на протесты 25 марта - Цензор.НЕТ 8833
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22.02.2021 23:12 Відповісти
Не хотят беларусы свободы, хотят в путинский концлагерь.
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22.02.2021 23:12 Відповісти
25 как выпрыгнем, как выскочим, полетят клочки по закоулочкам .
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22.02.2021 23:18 Відповісти
Тихановская, возвращайся в Беларусь. Вот Навальный вернулся и у турму. И тебе так нужно сделать. Дорога дальняя казенный дом...
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22.02.2021 23:19 Відповісти
Давай агитируй, а сама небось 25-го дрыснеш в Литву, аль в Латвию?
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22.02.2021 23:20 Відповісти
берегись пи-ста и сра-ка , едит грозная е-пака
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22.02.2021 23:21 Відповісти
Nado oficalno zapadu ejio priznat prezidentom Belorus togda budet bolse efekt.
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22.02.2021 23:25 Відповісти
Будет больший эффект, если она зарплаты и пенсии увеличит(раза в два).
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22.02.2021 23:30 Відповісти
Tak vi vet nedavno zdes pisali sto daze nobelskuju premiju 1 mln evro bi otdali ,i vam dengi ne nuzni Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня - Цензор.НЕТ 8092A vot teper uze xotyte dva raza pensiju stob podniali
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22.02.2021 23:36 Відповісти
У бывшего мента маленькая пенсия? Не верю. Шото ты не то гуторишь.
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22.02.2021 23:40 Відповісти
Так в Венесуэле признавали, как его, Гуайдо, кажется, и толку с того. Уже и забыли все про него.
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22.02.2021 23:57 Відповісти
Признать ее президентом? Анекдот, она ні бельмес ні в політиці, ні в економіці, ні в логіці. Хочете зруйнувати і знищити Білорусь?
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23.02.2021 10:45 Відповісти
Котлетки и пирожки приготовте своим ментам они же устанут вас опять лупить. Вы же люди пожалейте их.
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22.02.2021 23:25 Відповісти
Усатый плохой,а путлер-нормальный чел. Да и Майдан-это лишнее. С такой темой протестов лучше во дворе побухать. Целее будут.
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22.02.2021 23:41 Відповісти
Мда, а помню криков было - партизанская слава оказалась несколько преувеличена. Даже не регуляры - обычные полицаи раком поставили Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня - Цензор.НЕТ 9654
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23.02.2021 00:20 Відповісти
Була слава, що партизани були тільки заслані з москви.
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23.02.2021 09:19 Відповісти
Ви там бастуйте а я тут вас підтримаю
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23.02.2021 01:13 Відповісти
Принцип хиври- мы сидели на вагоне и толкали паровоз!
Сидя на пособии в штуцер евро в литве и нм=и за что не отвечая можно и попризывать Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня - Цензор.НЕТ 9796
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23.02.2021 01:25 Відповісти
не настаивала на том, что её избрал народ, свалила из страны, не призывала к силовому решению вопроса. на месте беларусов я бы сказал ей "да пошла ты!". в т.ч. благодаря ее пассивности и "просрали все полимеры" Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня - Цензор.НЕТ 3630
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23.02.2021 04:11 Відповісти
Очевидно, що менше, ніж за Лукашенка. Просто йому було принизливо йти з нею на другий тур.
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23.02.2021 09:27 Відповісти
Мы смело в бой пойдем
И я за вами
И как один умрем
Киздуйте сами.
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23.02.2021 06:09 Відповісти
Светка, приедь и возглавь. Чего ты посылаешь людей на митинги сидя в 5ти звездочном отеле в Вильнюсе!?
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23.02.2021 06:40 Відповісти
Из теплого кабинета ,как по комуняцке,вперёд Орлы ,а я за вами ...🤦🙄💩👀
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23.02.2021 06:47 Відповісти
Грудью за спиной товарища.
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23.02.2021 07:27 Відповісти
а против КОГО она призывает протестовать? неужели прпотв путина?
к 25 марта будет бсср вместо беларуси ))
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23.02.2021 07:32 Відповісти
ну что за идиотка???????
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23.02.2021 08:12 Відповісти
Если она возглавит - может и выйдут,а то хорошо руководить с уютного зарубежья...Надо было самой не бежать - испытать все "прелести" диктаторского режима.Хотя шариками,цветочками и кричалками ничего не изменят - доказано...
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23.02.2021 08:36 Відповісти
 
 