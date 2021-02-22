Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня

Одна з лідерів опозиції Білорусі, екскандидатка у президенти Світлана Тіхановська закликала співвітчизників виходити на вулиці з протестами 25 березня, в день проголошення незалежності.

Таку заяву вона опублікувала на своєму каналі в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Закликаю всіх білорусів готуватися до цього дня вже зараз: мобілізувати протестний дух, вибудовувати безпечні спільноти, планувати повернення на вулиці власних міст", - написала Тіхановська.

Нагадаємо, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня 2020 року, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, а опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська - 10,1 %. Тіхановська була змушена виїхати до Литви.

Читайте також: "Режим Лукашенка сміється": Тіхановська назвала санкції Заходу проти Білорусі насмішкою