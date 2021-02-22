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"Режим Лукашенка сміється": Тіхановська назвала санкції Заходу проти Білорусі насмішкою

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Режим Лукашенка сміється": Тіхановська назвала санкції Заходу проти Білорусі насмішкою

Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що санкції Заходу проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі є "насмішкою".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише The Sunday Times.

Вона підкреслила, що санкції США й Євросоюзу не зможуть "змінити ситуацію в Білорусі". У той же час, Тіхановська вважає важливим те, що Захід не визнав Олександра Лукашенка обраним президентом Білорусі.

"Під санкціями всього 90 осіб. Це насмішка, й режим президента Білорусі Олександра Лукашенка сміється", — заявила Тіхановська.

Колишня кандидатка в президенти пропонує санкції, які "підірвуть фінансову систему країни". Тіхановська також просить Захід підтримувати опозиційні ЗМІ та правозахисні організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз готує четвертий пакет санкцій щодо Білорусі, - опозиціонер Латушко

У Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента, які супроводжувалися масовими фальсифікаціями на користь Олександра Лукашенка, який одноосібно править країною 26 останніх років.

Незабаром після виборів головний конкурент Лукашенка Світлана Тіхановська була змушена виїхати до Литви.

Протести і страйки в Білорусі тривають вже більше ніж пів року. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.

Багато протестувальників зазнали переслідувань, тисячі були затримані. Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, жорстоко били їх. Від початку протестів загинуло кілька людей.

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Топ коментарі
+33
Ну, Света... как протестовали, так и поддерживают. Ты не на Европу надейся, там йухлом все скуплены давно, а за шинами топай. Протестантка, ага.
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22.02.2021 09:26
+19
Таки да. Самозванцю до лампочки ваші хороводи з букетиками.
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22.02.2021 09:24
+15
А вы белорусы думали запад будет вместо вас забирать свободу у Лукашенко, естественно вы им и нах не нужны коль сами безхребетные.
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22.02.2021 09:31
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Лука ржёт в харю Байдену и укрепляет свою власть.
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22.02.2021 09:24 Відповісти
Байдену? Так это Байден 28 лет избирал Луку презом??? А мы и не знали... Украинцы за это время поменяли 6 президентов, сделали три революции, зато у белорусов все было стабильно, они выращивали "в тихом омуте" своего Царя ...
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22.02.2021 10:49 Відповісти
Таки да. Самозванцю до лампочки ваші хороводи з букетиками.
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22.02.2021 09:24 Відповісти
Просто вражає наївність Тихановської.
На що вона ще розраховувала? На справедливість? Бгггг)))
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22.02.2021 09:26 Відповісти
Справедливість в чому?
Захід має, боротись з диктатором, а білоруси сидіти на діванах, а Тихановська кататись, осуджувати та давати оцінки?
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22.02.2021 09:44 Відповісти
Так і я ж до того веду! Жінка справді не розуміє як робляться справи в світі і живе своїми ілюзіями. Не розумію навіть чому вона свої марні надії озвучує. Ганебно це.
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22.02.2021 09:57 Відповісти
Тихановская хочет чтобы от ОМОНа отбивались и дороги перекрывали, кровь проливали голландцы и швейцарцы, пока белорусы будут дружно ходить работать на лукошенковские предприятия и получать деньги. Не, не будет такого Света.
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22.02.2021 10:38 Відповісти
Ну, Света... как протестовали, так и поддерживают. Ты не на Европу надейся, там йухлом все скуплены давно, а за шинами топай. Протестантка, ага.
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22.02.2021 09:26 Відповісти
********* нагло отобрал Крым, часть донбасса убил 13000 наших граждан, а т.н. коллективный запад применил санкции как по пи...де ладошкой.
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22.02.2021 09:26 Відповісти
Все верно. Сейчас санкции и против *****, и против лукашеску, что называется, вокруг да около. Вот когда они будут точечными, тогда от них будет толк. А иначе - это игра вдолгую с неизвестным финалом,- то ли ишак, то ли падишах...
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22.02.2021 10:56 Відповісти
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А хіба запрошували Захід на війну "поучаствовать"? Так ні, Крим віддали без жодного пострілу, з Донбасом воювали самотужки, а потім Президента-патріота, який відбудував армію, змінили на проросійського артиста. Тепер маємо, що маємо...
Якби Лука був би такий поганий, то з ним би давно розправились. Але чиновництво, і народ у більшості за нього. А заколотників трясця трясе, що тепер спокійно у Білорусі, і економіка росте, немає олігархів, і медицина безплатна. Порядок, і немає бандитизму, гейпарадів, проституції і корупції. І на виборах Лука отримав не менше, як 55% голосів.
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22.02.2021 10:59 Відповісти
Просто Лукашенко не захотів іти на другий тур виборів з цією дурною куркою.
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22.02.2021 11:07 Відповісти
Цього і слід було чекати. Для Європи гроші-це основне, до цього потрібно було давно звикнути і не чекати від Европейських країн чогось героїчного для захисту як білорусі, так і України.
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22.02.2021 09:26 Відповісти
Білорусі я хотів написати.
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22.02.2021 09:27 Відповісти
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Вот это женщина... Огонь! Жанна Дарк. Хочет что бы Запад подорвал финансовую систему её же Родины.
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22.02.2021 09:26 Відповісти
Не Родины, а режима, чтобы ты понял, Ноябрёв.
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22.02.2021 09:31 Відповісти
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Так ведь режим-то всё равно при бабках и при власти останется. Пострадают обычные белорусы!
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22.02.2021 09:40 Відповісти
Он этого или не понимает, или враг белорусского народа, как и Цихановская.
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22.02.2021 10:33 Відповісти
а чего лукашеску не смеяться? ***** бабла отслюнявил, на жизнь хватает.
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22.02.2021 09:30 Відповісти
А вы белорусы думали запад будет вместо вас забирать свободу у Лукашенко, естественно вы им и нах не нужны коль сами безхребетные.
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22.02.2021 09:31 Відповісти
На чужом горбу в рай не въедешь!
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22.02.2021 09:31 Відповісти
Тихановская назвала санкции Запада против Беларуси насмешкой./ А это серьёзно. Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным, - Тихановская/ Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская/ Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучить позицию относительно оккупации Крыма.
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22.02.2021 09:31 Відповісти
Ну так кто что должен вам делать, из Голландии пару фур красно-белых тюльпанов для ОМОНа прислать, что им раздали? Может хватит панский бигус по заграницам кушать, а домой ехать, рвать паспорт и дальше как Мандела. А то там москали уже во всю из газпромовского банкира следующего "перезидента" Белорусии делают.
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22.02.2021 09:32 Відповісти
Это ваши "протесты" - насмешка ▪︎▪︎▪︎
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22.02.2021 09:33 Відповісти
Это чучело лидер оппозиции?
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22.02.2021 09:33 Відповісти
- Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте? - Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…
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22.02.2021 09:47 Відповісти
Она нам вчера диктант диктовала, с чувством и выражением. Правда сама не писала.
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22.02.2021 11:21 Відповісти
В актовому залі ОАЦ?...
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22.02.2021 11:24 Відповісти
По интернету. Я написал, дал соседу на проверку, тот ошибок не нашел.
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22.02.2021 11:33 Відповісти
Этим ты нанёс мо-о-ощный удар по диктатуре...
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22.02.2021 14:12 Відповісти
А навіщо їм Майдан? Вони протестували проти західного курсу, коли під враженням подій на Донбасі бацька порвав зв'язки з рашою, відмовився від російської нафти і став купувати її у США. Рашка стривожилася і направила проти нього трьох провокаторів з Газпрому. Лука їх усунув. І тоді за діло взялися їхні жінки, троє. І почали колотити. Їх послухати спочатку приходило 20-30 душ, щоб "подивитися". Далі підсилили і заварили кашу... Захід здуру відвернувся від Луки, і це змусило його повернутися до Пуйла, але до союзу з рашою не дійде НІКОЛИ, бо бацька стереже незалежність Білорусі.
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22.02.2021 11:29 Відповісти
Та яка там "незалежність Білорусі"? Лука боїться, що пригадають йому убивства опозиціонерів... За крісло боїться... Зараз він "царьок", а стане Білорусь черговим "федеральним округом" Росії, так об нього "ноги витруть"...
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22.02.2021 11:47 Відповісти
Зараз Білорусь незалежна, якби він боявся за крісло, то його б давно кишнули. Але він тримає державу і все робить для народу. Лука знає, як тільки він віддасть владу проросійському кандидату -- Білорусь розірвуть на шматки олігархи, стане корупція, все таке, що ми маємо. Або навіть гірше -- країну анексує Росія. А убивства опозиціонерів могли бути й більші. Коли на кону стоїть доля 9-ти млн країни -- то життя 10-ти дурнів, які самі напрошувались на супротив влади, нічого не варте, крім співчуття.
До речі, Лукашенко заявляв, що пробілоруському кандидату він би передав владу.
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22.02.2021 12:32 Відповісти
Я заметила однажды
Как зимой кусты сирени
Расцвели, как будто в мае
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла, лаа-лаа-лаа
А недавно я видала
Как луна в сосновых ветках
Заблудилась и заснула
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю
Я и сам все это видел
Из окошка в прошлый вечер
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ра-ра-ра-ра-ра
Ла-ра-ра-ра
Ла-ла-ла-ла-лаа…
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22.02.2021 12:55 Відповісти
"Режим Лукашенка сміється": Тіхановська назвала санкції Заходу проти Білорусі насмішкою - Цензор.НЕТ 4557
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22.02.2021 09:55 Відповісти
у болотной феи сегодня день открытий.
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22.02.2021 10:07 Відповісти
Мне нравится эта революционЭрка , которая имея мужа поклонника рашки, сидит в тепле и добре в Европе и тупо « несет всякую херь». Ты оппозиционерка- собрала вещи и в Минск. Терпеть не могу таких хитрожопых
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22.02.2021 10:11 Відповісти
Десь,приблизно,отак само можеш на них розраховувати і в подальшому.
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22.02.2021 10:19 Відповісти
Буде боротися як ленін із Цюріха
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22.02.2021 10:57 Відповісти
Это Тихановская еще не знает, что кроме веселых санкций еще и сильная обеспокоенность бывает.
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22.02.2021 11:12 Відповісти
С ТАКОГО ПРОТЕСТА РЖЕТ ВЕСЬ МИР. ТЕРПИЛЫ ОБОСРАЛИСЬ.
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22.02.2021 12:04 Відповісти
Тіхановська опинилася в глупому положенні. Революція провалилась, чоловік сидить за гратами. Діти бозна де (кажуть, в Росії). Повернення в Білорусь означає також сісти за грати. Тобто виходів два: перший -- на Росію, а другий -- сидіти на Заході або десь далі блукати по світу. Сміх та й годі)) Вона шукає третій варіант -- далі закликати до знищення Білорусі, як держави,
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22.02.2021 12:05 Відповісти
Цепкалова вибрала Білорусь, навіть паспорт порвала, щоб залишитися, хоч за гратами.
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22.02.2021 12:08 Відповісти
Ого! Весна ще не почалася, а цьотку вже штирить ніпадєццкі...
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22.02.2021 12:06 Відповісти
А Тихановская надеялась, что санкциями обвалят экономику Белоруси?
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22.02.2021 13:25 Відповісти
терпилы с цветами должны терпеть......
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22.02.2021 16:47 Відповісти
 
 