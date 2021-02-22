"Режим Лукашенка сміється": Тіхановська назвала санкції Заходу проти Білорусі насмішкою
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Лідерка опозиції Білорусі Світлана Тіхановська заявила, що санкції Заходу проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі є "насмішкою".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише The Sunday Times.
Вона підкреслила, що санкції США й Євросоюзу не зможуть "змінити ситуацію в Білорусі". У той же час, Тіхановська вважає важливим те, що Захід не визнав Олександра Лукашенка обраним президентом Білорусі.
"Під санкціями всього 90 осіб. Це насмішка, й режим президента Білорусі Олександра Лукашенка сміється", — заявила Тіхановська.
Колишня кандидатка в президенти пропонує санкції, які "підірвуть фінансову систему країни". Тіхановська також просить Захід підтримувати опозиційні ЗМІ та правозахисні організації.
У Білорусі 9 серпня 2020 року відбулися вибори президента, які супроводжувалися масовими фальсифікаціями на користь Олександра Лукашенка, який одноосібно править країною 26 останніх років.
Незабаром після виборів головний конкурент Лукашенка Світлана Тіхановська була змушена виїхати до Литви.
Протести і страйки в Білорусі тривають вже більше ніж пів року. Білоруси вимагають нових, чесних виборів і звільнення політв'язнів.
Багато протестувальників зазнали переслідувань, тисячі були затримані. Силовики застосовували проти учасників протестів світлошумові гранати, гумові кулі, водомети, жорстоко били їх. Від початку протестів загинуло кілька людей.
Будь ласка, зачекайте...
На що вона ще розраховувала? На справедливість? Бгггг)))
Захід має, боротись з диктатором, а білоруси сидіти на діванах, а Тихановська кататись, осуджувати та давати оцінки?
Якби Лука був би такий поганий, то з ним би давно розправились. Але чиновництво, і народ у більшості за нього. А заколотників трясця трясе, що тепер спокійно у Білорусі, і економіка росте, немає олігархів, і медицина безплатна. Порядок, і немає бандитизму, гейпарадів, проституції і корупції. І на виборах Лука отримав не менше, як 55% голосів.
До речі, Лукашенко заявляв, що пробілоруському кандидату він би передав владу.
Как зимой кусты сирени
Расцвели, как будто в мае
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла, лаа-лаа-лаа
А недавно я видала
Как луна в сосновых ветках
Заблудилась и заснула
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю
Я и сам все это видел
Из окошка в прошлый вечер
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ра-ра-ра-ра-ра
Ла-ра-ра-ра
Ла-ла-ла-ла-лаа…