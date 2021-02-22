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Новини За кордоном
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Євросоюз готує четвертий пакет санкцій щодо Білорусі, - опозиціонер Латушко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Євросоюз готує четвертий пакет санкцій щодо Білорусі, - опозиціонер Латушко

Член опозиційної Координаційної Ради Білорусі Павло Латушко заявив, що 22 лютого в Брюсселі буде обговорюватися 4-й пакет санкцій ЄС проти режиму Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Telegram.

"Нині готується 4-й пакет санкцій, який буде обговорено в Брюсселі на засіданні Ради міністрів закордонних справ буквально завтра. Процедура підготовки санкцій пакету передбачає конфіденційність, проте можна виходити з того, що Євросоюз розширить санкційні списки суддів і чиновників, а також силовиків. Більше того, Євросоюз, діючи доволі обережно в плані санкцій, вкрай серйозно підійшов до опрацювання комплексного юридичного підходу.

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Варто наголосити, що низка країн ЄС не обмежиться тільки санкціями. Уже створюється міжнародний механізм з розслідування злочинів спецслужб і МВС проти білоруського народу, зокрема, вже активно формується відповідна фактологічна доказова база. Ніхто зі злочинців не уникне відповідальності", - повідомив він.

Також, за словами Латушка, "на тлі репресій і зухвалих неправосудних вироків, винесених слугами режиму журналістам і правозахисникам у Білорусі, висловлює свою позицію і Велика Британія, яка синхронізувала з Євросоюзом списки щодо третього пакету, включивши в нього багатьох чиновників і силовиків. Починаючи з 2021 року Велика Британія ухвалює власні санкції, які будуть накладатися нею самостійно".

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"Принципово реагують на порушення диктатором свобод людини в Білорусі і США, які вже розширили свій список санкцій щодо "активістів" режиму до 109 фігурантів відразу ж після того, як стало відомо про новий виток репресій. До списку додано 43 нові прізвища: серед них судді, керівники силових структур, а також академічні керівники, які здійснили репресії щодо студентів за участь у мирних протестах. Поки що це санкції Держдепартаменту, що обмежують в'їзд, однак розглядається питання і санкцій, що накладаються Міністерством фінансів. Також важливо розуміти, що відомства США навмисне не оприлюднюють списки тих осіб, які потрапили під санкції. Людина, що опинилася в цих списках, може бути затримана без попереднього повідомлення про внесення її до санкційного списку.

Весь демократичний світ не погодився з масовими репресіями в Білорусі і підтримує білорусів у їхньому прагненнях побудувати Нову, вільну від брехні і насильства, Білорусь", - додав він.

Нагадаємо, раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська представила "стратегію перемоги білорусів".

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Топ коментарі
+5
Может, мало гвоздик гвардейцам дарили? Те обидились и начали бить. Надо, надо было больше цветочков дарить.
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22.02.2021 08:14
+3
До дупи ...Двум чинушам закриють рахунки в Європі (яких у них немає) і на цьому все ..як завжди
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22.02.2021 08:05
+2
Тихановская: «Кажется, что мы проиграли».
А вы еще не начинали играть. Вы пришли на игру с шахматами, а ваш противник - с бейсбольной битой.
Беларусы, в следующий раз приходите с ломом - будет очень интересный раунд!
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22.02.2021 08:07
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До дупи ...Двум чинушам закриють рахунки в Європі (яких у них немає) і на цьому все ..як завжди
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22.02.2021 08:05 Відповісти
Как это? А обеспокоенность? А озабоченность?
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22.02.2021 08:31 Відповісти
А шо, три пакети санкцій вже були ?
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22.02.2021 09:11 Відповісти
А як жиж ??!Ці мантри за замовчуванням
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22.02.2021 09:34 Відповісти
Короче, белорусы добились, таки, своего. Евросоюз готовит четвертый пакет санкций по Беларуси, - оппозиционер Латушко - Цензор.НЕТ 3454
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22.02.2021 08:07 Відповісти
Тихановская: «Кажется, что мы проиграли».
А вы еще не начинали играть. Вы пришли на игру с шахматами, а ваш противник - с бейсбольной битой.
Беларусы, в следующий раз приходите с ломом - будет очень интересный раунд!
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22.02.2021 08:07 Відповісти
Белорусы пришли на танцы, а их там трахнули.
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22.02.2021 08:13 Відповісти
Может, мало гвоздик гвардейцам дарили? Те обидились и начали бить. Надо, надо было больше цветочков дарить.
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22.02.2021 08:14 Відповісти
Кстати, есть такая категория танцоров, которые на танцы только для этого и ходят. Євросоюз готує четвертий пакет санкцій щодо Білорусі, - опозиціонер Латушко - Цензор.НЕТ 8251
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22.02.2021 08:27 Відповісти
когда кажется крестится надо
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22.02.2021 08:33 Відповісти
А шо, ЕС тоже будет выходить с шариками и цветами к ментам. Шо вы хотите, шоб за вас кто-то набил морду Лукашенке и Коле?
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22.02.2021 08:13 Відповісти
А білорус Коля гірший для білорусів, ніж, наприклад, євреї Порошенко і Зеленський для українців?
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22.02.2021 10:29 Відповісти
Дело в том, что в Белоруссии нет олигархов и зарубежной недвижимости, счетов у чиновников. Ну введут санкции против командира ОМОНа и что? Счета и недвига у него в Белоруссии, а в отпуск ездить куда-либо, кроме раши он не имеет права. Это не украинские менты, которые могут, если есть бабки, поехать отдохнуть в Европу (потому они и не решились на майдане идти до конца, когда за майдан вписались европейские и американские дипломаты). Так что нет смысла. Это разве что полностью делать экономическую блокаду, чтоб белорусскую продукцию никуда нельзя было экспортировать. Но ЕС на это идти не хочет
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22.02.2021 08:35 Відповісти
Чотири пакети санкцій... Та хоч сорок, а білоруси собі працюють, войнушки не буде, кіна не буде. Заспокойтеся. Може, Захід нападе війною на Білорусь? Так опозиція і тепер не хоче втручання інших країн. А щодо Колі, то стерпится, слюбится. Він і красивий, і розумний. Принаймні, прийнятніший, ніж артист погорєлого театру.
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22.02.2021 09:38 Відповісти
Нічого. Продукція Білорусі піде нарозхват. Туди, де пісок і нафта, а продуктів нема.
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22.02.2021 09:44 Відповісти
брехлива і сциклива європа,ми хочемо таких цінностей?
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22.02.2021 10:38 Відповісти
 
 