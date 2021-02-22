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Новости За рубежом
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Евросоюз готовит четвертый пакет санкций по Беларуси, - оппозиционер Латушко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Евросоюз готовит четвертый пакет санкций по Беларуси, - оппозиционер Латушко

Член оппозиционного Координационного Совета Беларуси Павел Латушко заявил, что 22 февраля в Брюсселе будет обсуждаться 4-й пакет санкций ЕС против режима Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Telegram.

"В настоящее время готовится 4-й пакет санкций, который будет обсужден в Брюсселе на заседании Совета министров иностранных дел буквально завтра. Процедура подготовки санкционного пакета предполагает конфиденциальность, однако можно исходить из того, что Евросоюз расширит санкционные списки судей и чиновников, а также силовиков. Более того, Евросоюз, действуя достаточно осторожно в плане санкций, крайне серьезно подошел к проработке комплексного юридического подхода.

Следует подчеркнуть, что ряд стран ЕС не ограничится только санкциями. Уже создается международный механизм по расследованию преступлений спецслужб и МВД против белорусского народа, в частности, уже активно формируется соответствующая фактологическая доказательная база. Никто из преступников не уйдет от ответственности", - сообщил он.

Также, по словам Латушко, "на фоне репрессий и вопиющих неправосудных приговоров, вынесенных слугами режима журналистам и правозащитникам в Беларуси, выражает свою позицию и Великобритания, которая синхронизировала с Евросоюзом списки по третьему пакету, включив в него целый ряд чиновников и силовиков. Начиная с 2021 года Великобритания принимает свои собственные санкции, которые будут накладываться ею самостоятельно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осуждаем притеснения Минском журналистов и деструктивную деятельность пропагандистов РФ по узурпации информпространства Беларуси, - заявление Кулебы и Ткаченко

"Принципиально реагируют на нарушение диктатором свобод человека в Беларуси и США, которые уже расширили свой санкционный список в отношении "активистов" режима до 109 фигурантов сразу же после того, как стало известно о новом витке репрессий. В список добавлены 43 новые фамилии: среди них судьи, руководители силовых структур, а также академические руководители, которые осуществили репрессии в отношении студентов за участие в мирных протестах. Пока что это санкции Госдепартамента, ограничивающие въезд, однако рассматривается вопрос и санкций, накладываемых Министерством финансов. Также важно понимать, что ведомства США умышленно не обнародуют списки тех лиц, которые попали под санкции. Человек, оказавшийся в этих списках, может быть задержан без предварительного уведомления о внесении его в санкционные списки.

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Весь демократический мир не согласился с массовыми репрессиями в Беларуси и поддерживает беларусов в их устремлениях построить Новую, свободную от лжи и насилия, Беларусь", - добавил он.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская представила "стратегию победы белорусов".

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Топ комментарии
+5
Может, мало гвоздик гвардейцам дарили? Те обидились и начали бить. Надо, надо было больше цветочков дарить.
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22.02.2021 08:14
+3
До дупи ...Двум чинушам закриють рахунки в Європі (яких у них немає) і на цьому все ..як завжди
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22.02.2021 08:05
+2
Тихановская: «Кажется, что мы проиграли».
А вы еще не начинали играть. Вы пришли на игру с шахматами, а ваш противник - с бейсбольной битой.
Беларусы, в следующий раз приходите с ломом - будет очень интересный раунд!
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22.02.2021 08:07
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До дупи ...Двум чинушам закриють рахунки в Європі (яких у них немає) і на цьому все ..як завжди
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22.02.2021 08:05 Ответить
Как это? А обеспокоенность? А озабоченность?
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22.02.2021 08:31 Ответить
А шо, три пакети санкцій вже були ?
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22.02.2021 09:11 Ответить
А як жиж ??!Ці мантри за замовчуванням
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22.02.2021 09:34 Ответить
Короче, белорусы добились, таки, своего. Евросоюз готовит четвертый пакет санкций по Беларуси, - оппозиционер Латушко - Цензор.НЕТ 3454
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22.02.2021 08:07 Ответить
Тихановская: «Кажется, что мы проиграли».
А вы еще не начинали играть. Вы пришли на игру с шахматами, а ваш противник - с бейсбольной битой.
Беларусы, в следующий раз приходите с ломом - будет очень интересный раунд!
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22.02.2021 08:07 Ответить
Белорусы пришли на танцы, а их там трахнули.
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22.02.2021 08:13 Ответить
Может, мало гвоздик гвардейцам дарили? Те обидились и начали бить. Надо, надо было больше цветочков дарить.
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22.02.2021 08:14 Ответить
Кстати, есть такая категория танцоров, которые на танцы только для этого и ходят. Євросоюз готує четвертий пакет санкцій щодо Білорусі, - опозиціонер Латушко - Цензор.НЕТ 8251
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22.02.2021 08:27 Ответить
когда кажется крестится надо
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22.02.2021 08:33 Ответить
А шо, ЕС тоже будет выходить с шариками и цветами к ментам. Шо вы хотите, шоб за вас кто-то набил морду Лукашенке и Коле?
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22.02.2021 08:13 Ответить
А білорус Коля гірший для білорусів, ніж, наприклад, євреї Порошенко і Зеленський для українців?
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22.02.2021 10:29 Ответить
Дело в том, что в Белоруссии нет олигархов и зарубежной недвижимости, счетов у чиновников. Ну введут санкции против командира ОМОНа и что? Счета и недвига у него в Белоруссии, а в отпуск ездить куда-либо, кроме раши он не имеет права. Это не украинские менты, которые могут, если есть бабки, поехать отдохнуть в Европу (потому они и не решились на майдане идти до конца, когда за майдан вписались европейские и американские дипломаты). Так что нет смысла. Это разве что полностью делать экономическую блокаду, чтоб белорусскую продукцию никуда нельзя было экспортировать. Но ЕС на это идти не хочет
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22.02.2021 08:35 Ответить
Чотири пакети санкцій... Та хоч сорок, а білоруси собі працюють, войнушки не буде, кіна не буде. Заспокойтеся. Може, Захід нападе війною на Білорусь? Так опозиція і тепер не хоче втручання інших країн. А щодо Колі, то стерпится, слюбится. Він і красивий, і розумний. Принаймні, прийнятніший, ніж артист погорєлого театру.
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22.02.2021 09:38 Ответить
Нічого. Продукція Білорусі піде нарозхват. Туди, де пісок і нафта, а продуктів нема.
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22.02.2021 09:44 Ответить
брехлива і сциклива європа,ми хочемо таких цінностей?
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22.02.2021 10:38 Ответить
 
 