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"Режим Лукашенко смеется": Тихановская назвала санкции Запада против Беларуси насмешкой

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

"Режим Лукашенко смеется": Тихановская назвала санкции Запада против Беларуси насмешкой

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что санкции Запада против режима Александра Лукашенко в Беларуси являются "насмешкой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом пишет The Sunday Times.

Она подчеркнула, что санкции США и Евросоюза не смогут "поменять ситуацию в Беларуси". В то же время, Тихановская считает важным то, что Запад не признал Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси.

"Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Александра Лукашенко смеется", - заявила Тихановская.

Бывшая кандидат в президенты предлагает санкции, которые "подорвут финансовую систему страны". Тихановская также просит Запад поддерживать оппозиционные СМИ и правозащитные организации.

В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись выборы президента, которые сопровождались массовыми фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, единолично правящего страной 26 последних лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская заявила, что оппозиция Беларуси "потеряла улицы": У режима есть оружие и сила, на данный момент кажется, что мы проиграли

Вскоре после выборов главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

Протесты и забастовки в Беларуси продолжаются уже более полугода. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

Многие протестующие подверглись преследованиям, тысячи были задержаны. Силовики применяли против участников протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, жестоко избивали их. С начала протестов погибли несколько человек.

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Топ комментарии
+33
Ну, Света... как протестовали, так и поддерживают. Ты не на Европу надейся, там йухлом все скуплены давно, а за шинами топай. Протестантка, ага.
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22.02.2021 09:26
+19
Таки да. Самозванцю до лампочки ваші хороводи з букетиками.
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22.02.2021 09:24
+15
А вы белорусы думали запад будет вместо вас забирать свободу у Лукашенко, естественно вы им и нах не нужны коль сами безхребетные.
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22.02.2021 09:31
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Лука ржёт в харю Байдену и укрепляет свою власть.
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22.02.2021 09:24 Ответить
Байдену? Так это Байден 28 лет избирал Луку презом??? А мы и не знали... Украинцы за это время поменяли 6 президентов, сделали три революции, зато у белорусов все было стабильно, они выращивали "в тихом омуте" своего Царя ...
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22.02.2021 10:49 Ответить
Таки да. Самозванцю до лампочки ваші хороводи з букетиками.
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22.02.2021 09:24 Ответить
Просто вражає наївність Тихановської.
На що вона ще розраховувала? На справедливість? Бгггг)))
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22.02.2021 09:26 Ответить
Справедливість в чому?
Захід має, боротись з диктатором, а білоруси сидіти на діванах, а Тихановська кататись, осуджувати та давати оцінки?
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22.02.2021 09:44 Ответить
Так і я ж до того веду! Жінка справді не розуміє як робляться справи в світі і живе своїми ілюзіями. Не розумію навіть чому вона свої марні надії озвучує. Ганебно це.
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22.02.2021 09:57 Ответить
Тихановская хочет чтобы от ОМОНа отбивались и дороги перекрывали, кровь проливали голландцы и швейцарцы, пока белорусы будут дружно ходить работать на лукошенковские предприятия и получать деньги. Не, не будет такого Света.
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22.02.2021 10:38 Ответить
Ну, Света... как протестовали, так и поддерживают. Ты не на Европу надейся, там йухлом все скуплены давно, а за шинами топай. Протестантка, ага.
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22.02.2021 09:26 Ответить
********* нагло отобрал Крым, часть донбасса убил 13000 наших граждан, а т.н. коллективный запад применил санкции как по пи...де ладошкой.
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22.02.2021 09:26 Ответить
Все верно. Сейчас санкции и против *****, и против лукашеску, что называется, вокруг да около. Вот когда они будут точечными, тогда от них будет толк. А иначе - это игра вдолгую с неизвестным финалом,- то ли ишак, то ли падишах...
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22.02.2021 10:56 Ответить
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А хіба запрошували Захід на війну "поучаствовать"? Так ні, Крим віддали без жодного пострілу, з Донбасом воювали самотужки, а потім Президента-патріота, який відбудував армію, змінили на проросійського артиста. Тепер маємо, що маємо...
Якби Лука був би такий поганий, то з ним би давно розправились. Але чиновництво, і народ у більшості за нього. А заколотників трясця трясе, що тепер спокійно у Білорусі, і економіка росте, немає олігархів, і медицина безплатна. Порядок, і немає бандитизму, гейпарадів, проституції і корупції. І на виборах Лука отримав не менше, як 55% голосів.
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22.02.2021 10:59 Ответить
Просто Лукашенко не захотів іти на другий тур виборів з цією дурною куркою.
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22.02.2021 11:07 Ответить
Цього і слід було чекати. Для Європи гроші-це основне, до цього потрібно було давно звикнути і не чекати від Европейських країн чогось героїчного для захисту як білорусі, так і України.
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22.02.2021 09:26 Ответить
Білорусі я хотів написати.
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22.02.2021 09:27 Ответить
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Вот это женщина... Огонь! Жанна Дарк. Хочет что бы Запад подорвал финансовую систему её же Родины.
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22.02.2021 09:26 Ответить
Не Родины, а режима, чтобы ты понял, Ноябрёв.
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22.02.2021 09:31 Ответить
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Так ведь режим-то всё равно при бабках и при власти останется. Пострадают обычные белорусы!
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22.02.2021 09:40 Ответить
Он этого или не понимает, или враг белорусского народа, как и Цихановская.
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22.02.2021 10:33 Ответить
а чего лукашеску не смеяться? ***** бабла отслюнявил, на жизнь хватает.
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22.02.2021 09:30 Ответить
А вы белорусы думали запад будет вместо вас забирать свободу у Лукашенко, естественно вы им и нах не нужны коль сами безхребетные.
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22.02.2021 09:31 Ответить
На чужом горбу в рай не въедешь!
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22.02.2021 09:31 Ответить
Тихановская назвала санкции Запада против Беларуси насмешкой./ А это серьёзно. Я найду слова, чтобы пообщаться с Путиным, - Тихановская/ Против России мы абсолютно ничего не имеем, Путин - мудрый руководитель, - Тихановская/ Белорусская оппозиционерка Цепкало отказалась озвучить позицию относительно оккупации Крыма.
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22.02.2021 09:31 Ответить
Ну так кто что должен вам делать, из Голландии пару фур красно-белых тюльпанов для ОМОНа прислать, что им раздали? Может хватит панский бигус по заграницам кушать, а домой ехать, рвать паспорт и дальше как Мандела. А то там москали уже во всю из газпромовского банкира следующего "перезидента" Белорусии делают.
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22.02.2021 09:32 Ответить
Это ваши "протесты" - насмешка ▪︎▪︎▪︎
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22.02.2021 09:33 Ответить
Это чучело лидер оппозиции?
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22.02.2021 09:33 Ответить
- Чуєте, «сябри», а чого ви Майдан не збираєте? - Нєкалі… Вясной гароди сажать треба, летам - палоць, восенню - вражай збераць, а взимку - холадна…
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22.02.2021 09:47 Ответить
Она нам вчера диктант диктовала, с чувством и выражением. Правда сама не писала.
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22.02.2021 11:21 Ответить
В актовому залі ОАЦ?...
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22.02.2021 11:24 Ответить
По интернету. Я написал, дал соседу на проверку, тот ошибок не нашел.
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22.02.2021 11:33 Ответить
Этим ты нанёс мо-о-ощный удар по диктатуре...
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22.02.2021 14:12 Ответить
А навіщо їм Майдан? Вони протестували проти західного курсу, коли під враженням подій на Донбасі бацька порвав зв'язки з рашою, відмовився від російської нафти і став купувати її у США. Рашка стривожилася і направила проти нього трьох провокаторів з Газпрому. Лука їх усунув. І тоді за діло взялися їхні жінки, троє. І почали колотити. Їх послухати спочатку приходило 20-30 душ, щоб "подивитися". Далі підсилили і заварили кашу... Захід здуру відвернувся від Луки, і це змусило його повернутися до Пуйла, але до союзу з рашою не дійде НІКОЛИ, бо бацька стереже незалежність Білорусі.
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22.02.2021 11:29 Ответить
Та яка там "незалежність Білорусі"? Лука боїться, що пригадають йому убивства опозиціонерів... За крісло боїться... Зараз він "царьок", а стане Білорусь черговим "федеральним округом" Росії, так об нього "ноги витруть"...
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22.02.2021 11:47 Ответить
Зараз Білорусь незалежна, якби він боявся за крісло, то його б давно кишнули. Але він тримає державу і все робить для народу. Лука знає, як тільки він віддасть владу проросійському кандидату -- Білорусь розірвуть на шматки олігархи, стане корупція, все таке, що ми маємо. Або навіть гірше -- країну анексує Росія. А убивства опозиціонерів могли бути й більші. Коли на кону стоїть доля 9-ти млн країни -- то життя 10-ти дурнів, які самі напрошувались на супротив влади, нічого не варте, крім співчуття.
До речі, Лукашенко заявляв, що пробілоруському кандидату він би передав владу.
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22.02.2021 12:32 Ответить
Я заметила однажды
Как зимой кусты сирени
Расцвели, как будто в мае
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла, лаа-лаа-лаа
А недавно я видала
Как луна в сосновых ветках
Заблудилась и заснула
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю
Я и сам все это видел
Из окошка в прошлый вечер
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ра-ра-ра-ра-ра
Ла-ра-ра-ра
Ла-ла-ла-ла-лаа…
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22.02.2021 12:55 Ответить
"Режим Лукашенка сміється": Тіхановська назвала санкції Заходу проти Білорусі насмішкою - Цензор.НЕТ 4557
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22.02.2021 09:55 Ответить
у болотной феи сегодня день открытий.
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22.02.2021 10:07 Ответить
Мне нравится эта революционЭрка , которая имея мужа поклонника рашки, сидит в тепле и добре в Европе и тупо « несет всякую херь». Ты оппозиционерка- собрала вещи и в Минск. Терпеть не могу таких хитрожопых
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22.02.2021 10:11 Ответить
Десь,приблизно,отак само можеш на них розраховувати і в подальшому.
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22.02.2021 10:19 Ответить
Буде боротися як ленін із Цюріха
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22.02.2021 10:57 Ответить
Это Тихановская еще не знает, что кроме веселых санкций еще и сильная обеспокоенность бывает.
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22.02.2021 11:12 Ответить
С ТАКОГО ПРОТЕСТА РЖЕТ ВЕСЬ МИР. ТЕРПИЛЫ ОБОСРАЛИСЬ.
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22.02.2021 12:04 Ответить
Тіхановська опинилася в глупому положенні. Революція провалилась, чоловік сидить за гратами. Діти бозна де (кажуть, в Росії). Повернення в Білорусь означає також сісти за грати. Тобто виходів два: перший -- на Росію, а другий -- сидіти на Заході або десь далі блукати по світу. Сміх та й годі)) Вона шукає третій варіант -- далі закликати до знищення Білорусі, як держави,
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22.02.2021 12:05 Ответить
Цепкалова вибрала Білорусь, навіть паспорт порвала, щоб залишитися, хоч за гратами.
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22.02.2021 12:08 Ответить
Ого! Весна ще не почалася, а цьотку вже штирить ніпадєццкі...
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22.02.2021 12:06 Ответить
А Тихановская надеялась, что санкциями обвалят экономику Белоруси?
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22.02.2021 13:25 Ответить
терпилы с цветами должны терпеть......
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22.02.2021 16:47 Ответить
 
 