"Режим Лукашенко смеется": Тихановская назвала санкции Запада против Беларуси насмешкой

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что санкции Запада против режима Александра Лукашенко в Беларуси являются "насмешкой".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом пишет The Sunday Times.

Она подчеркнула, что санкции США и Евросоюза не смогут "поменять ситуацию в Беларуси". В то же время, Тихановская считает важным то, что Запад не признал Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси.

"Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Александра Лукашенко смеется", - заявила Тихановская.

Бывшая кандидат в президенты предлагает санкции, которые "подорвут финансовую систему страны". Тихановская также просит Запад поддерживать оппозиционные СМИ и правозащитные организации.

В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись выборы президента, которые сопровождались массовыми фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, единолично правящего страной 26 последних лет.

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Вскоре после выборов главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.

Протесты и забастовки в Беларуси продолжаются уже более полугода. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.

Многие протестующие подверглись преследованиям, тысячи были задержаны. Силовики применяли против участников протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, жестоко избивали их. С начала протестов погибли несколько человек.

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