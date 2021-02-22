"Режим Лукашенко смеется": Тихановская назвала санкции Запада против Беларуси насмешкой
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что санкции Запада против режима Александра Лукашенко в Беларуси являются "насмешкой".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом пишет The Sunday Times.
Она подчеркнула, что санкции США и Евросоюза не смогут "поменять ситуацию в Беларуси". В то же время, Тихановская считает важным то, что Запад не признал Александра Лукашенко избранным президентом Беларуси.
"Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Александра Лукашенко смеется", - заявила Тихановская.
Бывшая кандидат в президенты предлагает санкции, которые "подорвут финансовую систему страны". Тихановская также просит Запад поддерживать оппозиционные СМИ и правозащитные организации.
В Беларуси 9 августа 2020 года состоялись выборы президента, которые сопровождались массовыми фальсификациями в пользу Александра Лукашенко, единолично правящего страной 26 последних лет.
Вскоре после выборов главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская была вынуждена уехать в Литву.
Протесты и забастовки в Беларуси продолжаются уже более полугода. Белорусы требуют новых, честных выборов и освобождения политзаключенных.
Многие протестующие подверглись преследованиям, тысячи были задержаны. Силовики применяли против участников протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, водометы, жестоко избивали их. С начала протестов погибли несколько человек.
Пожалуйста, подождите...
На що вона ще розраховувала? На справедливість? Бгггг)))
Захід має, боротись з диктатором, а білоруси сидіти на діванах, а Тихановська кататись, осуджувати та давати оцінки?
Якби Лука був би такий поганий, то з ним би давно розправились. Але чиновництво, і народ у більшості за нього. А заколотників трясця трясе, що тепер спокійно у Білорусі, і економіка росте, немає олігархів, і медицина безплатна. Порядок, і немає бандитизму, гейпарадів, проституції і корупції. І на виборах Лука отримав не менше, як 55% голосів.
До речі, Лукашенко заявляв, що пробілоруському кандидату він би передав владу.
Как зимой кусты сирени
Расцвели, как будто в мае
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю
Разве могут быть сомненья?
Я и сам всё это видел
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ла-ла, лаа-лаа-лаа
А недавно я видала
Как луна в сосновых ветках
Заблудилась и заснула
Ты мне веришь или нет?
Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю
Я и сам все это видел
Из окошка в прошлый вечер
Это наш с тобой секрет
Наш с тобою секрет
Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-лаа
Ра-ра-ра-ра-ра
Ла-ра-ра-ра
Ла-ла-ла-ла-лаа…