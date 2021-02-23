Политические разногласия в США увеличили смертность из-за COVID-19, - эпидемиолог Фаучи
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Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что политические разногласия в значительной степени способствовали "ошеломляющему" количеству погибших в США от COVID-19. Это число в понедельник превысило 500 тысяч человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Reuters.
По его слова, пандемия достигла Штатов, поскольку страна была расколота политическими раздорами, в которых ношение маски стало политическим заявлением, а не мерой общественного здравоохранения.
"Даже при самых благоприятных обстоятельствах это было бы очень серьезной проблемой", - сказал Фаучи, отметив, что, несмотря на строгое соблюдение мер общественного здравоохранения, такие страны, как Германия и Великобритания, продолжают боротьбу с вирусом.
"Однако это не объясняет, как богатая и развитая страна может иметь самый высокий процент смертей и быть самой пострадавшей страной в мире", - добавил Фаучи.
В Соединенных Штатах проживает всего около 4% населения мира. Там зарегистрировано почти 20% всех случаев смерти от COVID-19.
Ранее сообщалось, что необходимость носить защитные маски в общественных местах может остаться для американцев в 2022 году.
Напомним, Байден в Белом доме почтил память 500 тысяч американцев, которые умерли от COVID-19.
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смертність від ковіду в США завищили в 16 разів
Electric chair.
Очень просто. Нужно было спихнуть Трампа, который слишком хорошо восстанавливал американскую экономику, а это было как серпом по бейцам ротшильдам, которые решили грохнуть Америку в пользу Китая.
Потому была придумана спецоперация "ковид".