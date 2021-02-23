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Политические разногласия в США увеличили смертность из-за COVID-19, - эпидемиолог Фаучи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Политические разногласия в США увеличили смертность из-за COVID-19, - эпидемиолог Фаучи

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи считает, что политические разногласия в значительной степени способствовали "ошеломляющему" количеству погибших в США от COVID-19. Это число в понедельник превысило 500 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет Reuters.

По его слова, пандемия достигла Штатов, поскольку страна была расколота политическими раздорами, в которых ношение маски стало политическим заявлением, а не мерой общественного здравоохранения.

"Даже при самых благоприятных обстоятельствах это было бы очень серьезной проблемой", - сказал Фаучи, отметив, что, несмотря на строгое соблюдение мер общественного здравоохранения, такие страны, как Германия и Великобритания, продолжают боротьбу с вирусом.

"Однако это не объясняет, как богатая и развитая страна может иметь самый высокий процент смертей и быть самой пострадавшей страной в мире", - добавил Фаучи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден почтил память 500 тыс. американцев, умерших из-за COVID-19: За год в США погибло больше людей, чем во время трех войн вместе взятых

В Соединенных Штатах проживает всего около 4% населения мира. Там зарегистрировано почти 20% всех случаев смерти от COVID-19.

Ранее сообщалось, что необходимость носить защитные маски в общественных местах может остаться для американцев в 2022 году.

Напомним, Байден в Белом доме почтил память 500 тысяч американцев, которые умерли от COVID-19.
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Топ комментарии
+7
Все и так в курсе, что сезонный грипп стал настолько опасен исключительно по политическим причинам.
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23.02.2021 08:29
+3
"Однако это не объясняет, как богатая и развитая страна может иметь самый высокий процент смертей и быть самой пострадавшей страной в мире"Источник: https://censor.net/ru/n3249479
Очень просто. Нужно было спихнуть Трампа, который слишком хорошо восстанавливал американскую экономику, а это было как серпом по бейцам ротшильдам, которые решили грохнуть Америку в пользу Китая.
Потому была придумана спецоперация "ковид".
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23.02.2021 09:16
+2
Фаучи не эпидемиолог, а ротшильдовский шнырь.
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23.02.2021 09:14
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Правила форума Совет форумчан
ні, пишіть уже відкритим текстом: Трампампам є прямим винуватцем у тому, що від ковідки американців загинуло більше, як у ІІ Світовій
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23.02.2021 08:27 Ответить
https://jamesfetzer.org/2021/02/researchers-uncover-how-the-cdc-illegally-inflated-covid-19-death-statistics

смертність від ковіду в США завищили в 16 разів
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23.02.2021 11:10 Ответить
Все и так в курсе, что сезонный грипп стал настолько опасен исключительно по политическим причинам.
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23.02.2021 08:29 Ответить
Всім це особисто вам?! Назвати епідемію ковід19 "сезонним грипом"- ну ви даєте.
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23.02.2021 09:54 Ответить
Як ти визначив, що це саме епідемія? Який епідеміологічний поріг перевищено?
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23.02.2021 11:11 Ответить
такой бред им только касапы придумать могли..
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23.02.2021 08:32 Ответить
касапи придумали їм трампона, головного ковід диссидента планети
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23.02.2021 08:35 Ответить
сути дела не меняют - касап проблема человечества..
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23.02.2021 08:46 Ответить
Посадить на стул, всех фигурантов политических разногласий!
Electric chair.
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23.02.2021 08:32 Ответить
Агент ФСБ РАБссии по кличке "Чуб" типа Трамп, его кремлевский братан "Пыня" типа Путлер, все сделали для раскола в США...
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23.02.2021 08:55 Ответить
По этой же схеме был британский Брэкзит,испанская возня в Барселоне,французские желтые жилеты,рюсский мир в Украине...,все это звенья одной цепочки...
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23.02.2021 08:58 Ответить
Фаучи не эпидемиолог, а ротшильдовский шнырь.
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23.02.2021 09:14 Ответить
"Однако это не объясняет, как богатая и развитая страна может иметь самый высокий процент смертей и быть самой пострадавшей страной в мире"Источник: https://censor.net/ru/n3249479
Очень просто. Нужно было спихнуть Трампа, который слишком хорошо восстанавливал американскую экономику, а это было как серпом по бейцам ротшильдам, которые решили грохнуть Америку в пользу Китая.
Потому была придумана спецоперация "ковид".
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23.02.2021 09:16 Ответить
👍
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23.02.2021 12:36 Ответить
Придурок, трамп єто не политические разногласия.
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23.02.2021 09:20 Ответить
Політичні розбіжності у США збільшили смертність через COVID-19, - епідеміолог Фаучі - Цензор.НЕТ 826
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23.02.2021 09:24 Ответить
 
 