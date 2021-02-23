УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14943 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
1 753 26
карантин (16095) США (14432) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Фаучі (18)

Політичні розбіжності у США збільшили смертність через COVID-19, - епідеміолог Фаучі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Політичні розбіжності у США збільшили смертність через COVID-19, - епідеміолог Фаучі

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі вважає, що політичні розбіжності значною мірою сприяли "приголомшливій" кількості загиблих у США від COVID-19. Ця кількість у понеділок перевищила 500 тисяч осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише Reuters.

За його слова, пандемія досягла Штатів, оскільки країна була розколота політичними чварами, в яких носіння маски стало політичною заявою, а не заходом громадського охорони здоров'я.

"Навіть за найсприятливіших обставин це було б дуже серйозною проблемою", - сказав Фаучі, зазначивши, що, попри суворе дотримання заходів громадського здоров'я, такі країни, як Німеччина і Велика Британія, продовжують боротьбу з вірусом.

"Однак це не пояснює, як багата і розвинена країна може мати найвищий відсоток смертей і бути найбільш постраждалою країною у світі", - додав Фаучі.

Також читайте: Байден ушанував пам'ять 500 тис. американців, які померли через COVID-19: За рік у США загинуло більше людей, ніж під час трьох воєн разом узятих

У Сполучених Штатах проживає загалом проиблизно 4% населення світу. Там зареєстровано майже 20% усіх випадків смерті від COVID-19.

Раніше повідомлялося, що необхідність носити захисні маски в громадських місцях може залишитися для американців у 2022 році.

Нагадаємо, Байден у Білому домі вшанував пам'ять 500 тисяч американців, які померли від COVID-19.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Все и так в курсе, что сезонный грипп стал настолько опасен исключительно по политическим причинам.
показати весь коментар
23.02.2021 08:29
+3
"Однако это не объясняет, как богатая и развитая страна может иметь самый высокий процент смертей и быть самой пострадавшей страной в мире"Источник: https://censor.net/ru/n3249479
Очень просто. Нужно было спихнуть Трампа, который слишком хорошо восстанавливал американскую экономику, а это было как серпом по бейцам ротшильдам, которые решили грохнуть Америку в пользу Китая.
Потому была придумана спецоперация "ковид".
показати весь коментар
23.02.2021 09:16
+2
Фаучи не эпидемиолог, а ротшильдовский шнырь.
показати весь коментар
23.02.2021 09:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ні, пишіть уже відкритим текстом: Трампампам є прямим винуватцем у тому, що від ковідки американців загинуло більше, як у ІІ Світовій
показати весь коментар
23.02.2021 08:27 Відповісти
https://jamesfetzer.org/2021/02/researchers-uncover-how-the-cdc-illegally-inflated-covid-19-death-statistics

смертність від ковіду в США завищили в 16 разів
показати весь коментар
23.02.2021 11:10 Відповісти
Все и так в курсе, что сезонный грипп стал настолько опасен исключительно по политическим причинам.
показати весь коментар
23.02.2021 08:29 Відповісти
Всім це особисто вам?! Назвати епідемію ковід19 "сезонним грипом"- ну ви даєте.
показати весь коментар
23.02.2021 09:54 Відповісти
Як ти визначив, що це саме епідемія? Який епідеміологічний поріг перевищено?
показати весь коментар
23.02.2021 11:11 Відповісти
такой бред им только касапы придумать могли..
показати весь коментар
23.02.2021 08:32 Відповісти
касапи придумали їм трампона, головного ковід диссидента планети
показати весь коментар
23.02.2021 08:35 Відповісти
сути дела не меняют - касап проблема человечества..
показати весь коментар
23.02.2021 08:46 Відповісти
Посадить на стул, всех фигурантов политических разногласий!
Electric chair.
показати весь коментар
23.02.2021 08:32 Відповісти
Агент ФСБ РАБссии по кличке "Чуб" типа Трамп, его кремлевский братан "Пыня" типа Путлер, все сделали для раскола в США...
показати весь коментар
23.02.2021 08:55 Відповісти
По этой же схеме был британский Брэкзит,испанская возня в Барселоне,французские желтые жилеты,рюсский мир в Украине...,все это звенья одной цепочки...
показати весь коментар
23.02.2021 08:58 Відповісти
Фаучи не эпидемиолог, а ротшильдовский шнырь.
показати весь коментар
23.02.2021 09:14 Відповісти
"Однако это не объясняет, как богатая и развитая страна может иметь самый высокий процент смертей и быть самой пострадавшей страной в мире"Источник: https://censor.net/ru/n3249479
Очень просто. Нужно было спихнуть Трампа, который слишком хорошо восстанавливал американскую экономику, а это было как серпом по бейцам ротшильдам, которые решили грохнуть Америку в пользу Китая.
Потому была придумана спецоперация "ковид".
показати весь коментар
23.02.2021 09:16 Відповісти
👍
показати весь коментар
23.02.2021 12:36 Відповісти
Придурок, трамп єто не политические разногласия.
показати весь коментар
23.02.2021 09:20 Відповісти
Політичні розбіжності у США збільшили смертність через COVID-19, - епідеміолог Фаучі - Цензор.НЕТ 826
показати весь коментар
23.02.2021 09:24 Відповісти
 
 