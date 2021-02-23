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Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Для финансирования

Будет создан государственный фонд для финансирования "Большой стройки". Так, как это сделано во многих странах.

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, задача, которая была поставлена еще в 2019-м году - к 2024 году полностью обновить основную сеть дорог. Для этого создается государственное акционерное общество со стартовым капиталом почти 3 млрд долларов.

Голик отметил, что в 2020 г. благодаря программе президента "Большая стройка" удалось обновить 17% основной сети трасс, еще 20% будут обновлены в 2021 году.

"Для быстрого скачка до уровня передовых стран нужно привлекать значительные государственные инвестиции. Так это работает во всем мире. Среди доступных источников дополнительного финансирования - внедрение платы за проезд для транзитных грузовиков, государственно-частные партнерства, кредитные средства под государственные гарантии.

С прошлого года "Укравтодор" начал привлекать средства под государственные гарантии, однако большие проекты требуют дешевых долгосрочных кредитов, которых в Украине пока нет.  Максимальный срок кредита от государственных банков внутри страны - 5 лет", - написал он.

Голик также сообщил, что по результатам предварительных консультаций с правительством, Офисом Президента, и профильными комитетами Верховной Рады Украины выбран механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации: "Для управления инвестициями создается государственный фонд - акционерное общество (АО) в структуре "Укравтодора". Это финансовое учреждение сможет формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия и привлекать институциональных инвесторов. В качестве институциональных инвесторов могут выступить суверенные фонды или международные финансовые учреждения. При этом в проектах Фонда обеспечивается возможность выбора юрисдикции, а его рейтинг может стать выше суверенного".

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Он добавил, что "Укравтодор" ставит перед собой задачу перевести АО под юрисдикцию Международного инвестиционного арбитража, обеспечить корпоративное управление, и ввести антикоррупционные меры предосторожности, которые разрабатываются в рамках совместного проекта "Укравтодора" и ЕБРР.

"Подобные фонды работают в большинстве развитых стран мира - Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польский Фонд развития и т.д. Такие фонды обеспечивают прозрачное и эффективное управление инвестиционными проектами страны.

Фонд "Большой стройки" в Украине позволит привлекать долгосрочное финансирование как на внутренних, так и на внешних рынках", - добавил Голик.

Для финансирования Большой стройки будет создан госфонд, - Голик 01
Для финансирования Большой стройки будет создан госфонд, - Голик 02
Для финансирования Большой стройки будет создан госфонд, - Голик 03
Для финансирования Большой стройки будет создан госфонд, - Голик 04
Для финансирования Большой стройки будет создан госфонд, - Голик 05
Для финансирования Большой стройки будет создан госфонд, - Голик 06
Для финансирования Большой стройки будет создан госфонд, - Голик 07
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Топ комментарии
+6
а що в ковидном фонде гроші уже закончились ? Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик - Цензор.НЕТ 1295
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23.02.2021 11:22
+3
Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик - Цензор.НЕТ 2542
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23.02.2021 11:22
+2
Писец стране
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23.02.2021 11:30
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Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик - Цензор.НЕТ 2542
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23.02.2021 11:22 Ответить
а що в ковидном фонде гроші уже закончились ? Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик - Цензор.НЕТ 1295
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23.02.2021 11:22 Ответить
нова назва котла/общака? З плановими перевірками 1 раз на 5 років)))
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23.02.2021 11:24 Ответить
3 миллиарда ? Ну , очевидно те , которые бубочЬка привёз из ОАЭ ...
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23.02.2021 11:27 Ответить
Писец стране
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23.02.2021 11:30 Ответить
МВФ отказался финансировать очередное "Большое зеленое коронавирусное асфальтовое крадивныцтво" . для фонда ,тоже дураков не сыскать ,которые будут дават монеты для очередного " зеленого велыкого крадивныцтва" Для фінансування "Великого будівництва" буде створено держфонд, - Голик - Цензор.НЕТ 8229
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23.02.2021 11:40 Ответить
А як же гіперлуп?
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23.02.2021 11:54 Ответить
Фонд борьбы с вирусом разворовали. Да здравствует новый фонд. Тупое зебилье, вы кого к власти привели...
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23.02.2021 12:11 Ответить
я не устаю посторять пока не будет - ВЕСОВЫХ КОМПЛЕКСОВ для грузовиков и ДРАКОНОВСКИХ ШТРАФОВ за перевес - это все деньги на ветер.
Я постоянно езжу по дороге Киев - Житомир - Винница. До и от Житомира до Киева еще нормально, но правая полоса, уже в ямах местами. Да залатали, но латки, то выше, то ниже основного покрытия и сделаны из асфальта очень низкого качества или кладут без технологии.
От Житомира до Бердичева - нормальная. От Бердичева там где начало окружной - колейность уже нормальная и ямы, ямы.
От окружной Бердичева и до Житомира( не доезжая Житомира километров 15) - это ужас, а не дорога.
Окружная Калиновки (в сторону Винницы) в правой полосе дороги уже почти НЕТ на плавных поворотах, на прямых участках, еще кое как можно ехать. И это все из-за ПЕРЕВЕСА
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23.02.2021 12:27 Ответить
дороги должны строить и нести гарантию минимум 10 лет. Нет ремонта, забирать лицензию
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23.02.2021 12:29 Ответить
Создание фонда будет состоять из трёх этапов. Этап 1: Вливание в фонд бюджетных денег. Этап 2: Дерибан.Этап 3: Об'явление, что никакого фонда не было.
Проще схемы не бывает; "эффективность" доказана сферой с т.н. "круизным фондом". Вуаля!
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23.02.2021 12:34 Ответить
О-о-о-о ......
А-а-а-а-а !!!!!!!!
Фоннд!
А у Фонда - директор !
Когда, млять, уже конкурс ?????
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23.02.2021 12:42 Ответить
уже удалена с фейсбука
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23.02.2021 12:43 Ответить
Гослесхозы, госбанки, госпенсии, гособразование, госмедицина, госспорт, госкультура, госпредприятия, госстраховые фонды, гос....фондбольшстрой...

Украина - колхоз с нищим населением и сверхбогатыми олигархами-монополистами и топ-чиновниками-респределителями денег налогоплательщиков...

Граждане! Минимизируйте уплату налогов!
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23.02.2021 14:20 Ответить
 
 