Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик. ИНФОГРАФИКА
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Будет создан государственный фонд для финансирования "Большой стройки". Так, как это сделано во многих странах.
Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, задача, которая была поставлена еще в 2019-м году - к 2024 году полностью обновить основную сеть дорог. Для этого создается государственное акционерное общество со стартовым капиталом почти 3 млрд долларов.
Голик отметил, что в 2020 г. благодаря программе президента "Большая стройка" удалось обновить 17% основной сети трасс, еще 20% будут обновлены в 2021 году.
"Для быстрого скачка до уровня передовых стран нужно привлекать значительные государственные инвестиции. Так это работает во всем мире. Среди доступных источников дополнительного финансирования - внедрение платы за проезд для транзитных грузовиков, государственно-частные партнерства, кредитные средства под государственные гарантии.
С прошлого года "Укравтодор" начал привлекать средства под государственные гарантии, однако большие проекты требуют дешевых долгосрочных кредитов, которых в Украине пока нет. Максимальный срок кредита от государственных банков внутри страны - 5 лет", - написал он.
Голик также сообщил, что по результатам предварительных консультаций с правительством, Офисом Президента, и профильными комитетами Верховной Рады Украины выбран механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации: "Для управления инвестициями создается государственный фонд - акционерное общество (АО) в структуре "Укравтодора". Это финансовое учреждение сможет формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия и привлекать институциональных инвесторов. В качестве институциональных инвесторов могут выступить суверенные фонды или международные финансовые учреждения. При этом в проектах Фонда обеспечивается возможность выбора юрисдикции, а его рейтинг может стать выше суверенного".
Он добавил, что "Укравтодор" ставит перед собой задачу перевести АО под юрисдикцию Международного инвестиционного арбитража, обеспечить корпоративное управление, и ввести антикоррупционные меры предосторожности, которые разрабатываются в рамках совместного проекта "Укравтодора" и ЕБРР.
"Подобные фонды работают в большинстве развитых стран мира - Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польский Фонд развития и т.д. Такие фонды обеспечивают прозрачное и эффективное управление инвестиционными проектами страны.
Фонд "Большой стройки" в Украине позволит привлекать долгосрочное финансирование как на внутренних, так и на внешних рынках", - добавил Голик.
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Я постоянно езжу по дороге Киев - Житомир - Винница. До и от Житомира до Киева еще нормально, но правая полоса, уже в ямах местами. Да залатали, но латки, то выше, то ниже основного покрытия и сделаны из асфальта очень низкого качества или кладут без технологии.
От Житомира до Бердичева - нормальная. От Бердичева там где начало окружной - колейность уже нормальная и ямы, ямы.
От окружной Бердичева и до Житомира( не доезжая Житомира километров 15) - это ужас, а не дорога.
Окружная Калиновки (в сторону Винницы) в правой полосе дороги уже почти НЕТ на плавных поворотах, на прямых участках, еще кое как можно ехать. И это все из-за ПЕРЕВЕСА
Проще схемы не бывает; "эффективность" доказана сферой с т.н. "круизным фондом". Вуаля!
А-а-а-а-а !!!!!!!!
Фоннд!
А у Фонда - директор !
Когда, млять, уже конкурс ?????
Украина - колхоз с нищим населением и сверхбогатыми олигархами-монополистами и топ-чиновниками-респределителями денег налогоплательщиков...
Граждане! Минимизируйте уплату налогов!