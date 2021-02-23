Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик. ИНФОГРАФИКА

Будет создан государственный фонд для финансирования "Большой стройки". Так, как это сделано во многих странах.

Об этом на своей странице в Facebook написал Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, задача, которая была поставлена еще в 2019-м году - к 2024 году полностью обновить основную сеть дорог. Для этого создается государственное акционерное общество со стартовым капиталом почти 3 млрд долларов.

Голик отметил, что в 2020 г. благодаря программе президента "Большая стройка" удалось обновить 17% основной сети трасс, еще 20% будут обновлены в 2021 году.

"Для быстрого скачка до уровня передовых стран нужно привлекать значительные государственные инвестиции. Так это работает во всем мире. Среди доступных источников дополнительного финансирования - внедрение платы за проезд для транзитных грузовиков, государственно-частные партнерства, кредитные средства под государственные гарантии.

С прошлого года "Укравтодор" начал привлекать средства под государственные гарантии, однако большие проекты требуют дешевых долгосрочных кредитов, которых в Украине пока нет. Максимальный срок кредита от государственных банков внутри страны - 5 лет", - написал он.

Голик также сообщил, что по результатам предварительных консультаций с правительством, Офисом Президента, и профильными комитетами Верховной Рады Украины выбран механизм долгосрочного финансирования под инфраструктурные облигации: "Для управления инвестициями создается государственный фонд - акционерное общество (АО) в структуре "Укравтодора". Это финансовое учреждение сможет формировать уставный капитал путем выпуска инфраструктурных облигаций, создавать совместные предприятия и привлекать институциональных инвесторов. В качестве институциональных инвесторов могут выступить суверенные фонды или международные финансовые учреждения. При этом в проектах Фонда обеспечивается возможность выбора юрисдикции, а его рейтинг может стать выше суверенного".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о "Большой стройке": Это не просто красивая рекламная картинка, а то, что останется после нас

Он добавил, что "Укравтодор" ставит перед собой задачу перевести АО под юрисдикцию Международного инвестиционного арбитража, обеспечить корпоративное управление, и ввести антикоррупционные меры предосторожности, которые разрабатываются в рамках совместного проекта "Укравтодора" и ЕБРР.

"Подобные фонды работают в большинстве развитых стран мира - Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польский Фонд развития и т.д. Такие фонды обеспечивают прозрачное и эффективное управление инвестиционными проектами страны.

Фонд "Большой стройки" в Украине позволит привлекать долгосрочное финансирование как на внутренних, так и на внешних рынках", - добавил Голик.

















