УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4705 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
1 614 15
дороги (1505) Голик (120) Велике будівництво (718)

Для фінансування "Великого будівництва" буде створено держфонд, - Голик. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Для фінансування

Буде створено державний фонд для фінансування "Великого будівництва". Так, як це зроблено в багатьох країнах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, завдання, яке було поставлене ще в 2019-му році - до 2024-го року повністю оновити основну мережу доріг. Для цього створюється державне акціонерне товариство зі стартовим капіталом майже 3 млрд доларів.

Голик зазначив, що в 2020 р. завдяки програмі президента "Велике будівництво" вдалося оновити 17% основної мережі трас, ще 20% будуть оновлені в 2021 році.

"Для швидкого стрибка до рівня передових країн потрібно залучати значні державні інвестиції. Так це працює в усьому світі. Серед доступних джерел додаткового фінансування - впровадження плати за проїзд для транзитних вантажівок, державно-приватні партнерства, кредитні кошти під державні гарантії.

Також читайте: Зеленський про "Велике будівництво": Це не просто красива рекламна картинка, а те, що залишиться після нас

З минулого року "Укравтодор" почав залучати кошти під державні гарантії, однак великі проєкти вимагають дешевих довгострокових кредитів, яких в Україні поки немає. Максимальний термін кредиту від державних банків усередині країни - 5 років", - написав він.

Голик також повідомив, що за результатами попередніх консультацій з урядом, Офісом Президента, і профільними комітетами Верховної Ради України обраний механізм довгострокового фінансування під інфраструктурні облігації: "Для управління інвестиціями створюється державний фонд - акціонерне товариство (АТ) в структурі "Укравтодору". Ця фінансова установа зможе формувати статутний капітал шляхом випуску інфраструктурних облігацій, створювати спільні підприємства і залучати інституційних інвесторів. Як інституційні інвестори можуть виступити суверенні фонди або міжнародні фінансові установи. При цьому в проєктах Фонду забезпечується можливість вибору юрисдикції, а його рейтинг може стати вищим за суверенний".

Він додав, що "Укравтодор" ставить перед собою завдання перевести АТ під юрисдикцію Міжнародного інвестиційного арбітражу, забезпечити корпоративне управління, і ввести антикорупційні запобіжники, які розробляються в рамках спільного проєкту "Укравтодору" і ЄБРР.

"Подібні фонди працюють у більшості розвинених країн світу - Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польська Фундація розвитку тощо. Такі фонди забезпечують прозоре й ефективне управління інвестиційними проєктами країни.

Фонд "Великий будівництва" в Україні дозволить залучати довгострокове фінансування як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках ", - додав Голик.

Для фінансування Великого будівництва буде створено держфонд, - Голик 01
Для фінансування Великого будівництва буде створено держфонд, - Голик 02
Для фінансування Великого будівництва буде створено держфонд, - Голик 03
Для фінансування Великого будівництва буде створено держфонд, - Голик 04
Для фінансування Великого будівництва буде створено держфонд, - Голик 05
Для фінансування Великого будівництва буде створено держфонд, - Голик 06
Для фінансування Великого будівництва буде створено держфонд, - Голик 07

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
а що в ковидном фонде гроші уже закончились ? Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик - Цензор.НЕТ 1295
показати весь коментар
23.02.2021 11:22
+3
Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик - Цензор.НЕТ 2542
показати весь коментар
23.02.2021 11:22
+2
Писец стране
показати весь коментар
23.02.2021 11:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик - Цензор.НЕТ 2542
показати весь коментар
23.02.2021 11:22 Відповісти
а що в ковидном фонде гроші уже закончились ? Для финансирования "Большой стройки" будет создан госфонд, - Голик - Цензор.НЕТ 1295
показати весь коментар
23.02.2021 11:22 Відповісти
нова назва котла/общака? З плановими перевірками 1 раз на 5 років)))
показати весь коментар
23.02.2021 11:24 Відповісти
3 миллиарда ? Ну , очевидно те , которые бубочЬка привёз из ОАЭ ...
показати весь коментар
23.02.2021 11:27 Відповісти
Писец стране
показати весь коментар
23.02.2021 11:30 Відповісти
МВФ отказался финансировать очередное "Большое зеленое коронавирусное асфальтовое крадивныцтво" . для фонда ,тоже дураков не сыскать ,которые будут дават монеты для очередного " зеленого велыкого крадивныцтва" Для фінансування "Великого будівництва" буде створено держфонд, - Голик - Цензор.НЕТ 8229
показати весь коментар
23.02.2021 11:40 Відповісти
А як же гіперлуп?
показати весь коментар
23.02.2021 11:54 Відповісти
Фонд борьбы с вирусом разворовали. Да здравствует новый фонд. Тупое зебилье, вы кого к власти привели...
показати весь коментар
23.02.2021 12:11 Відповісти
я не устаю посторять пока не будет - ВЕСОВЫХ КОМПЛЕКСОВ для грузовиков и ДРАКОНОВСКИХ ШТРАФОВ за перевес - это все деньги на ветер.
Я постоянно езжу по дороге Киев - Житомир - Винница. До и от Житомира до Киева еще нормально, но правая полоса, уже в ямах местами. Да залатали, но латки, то выше, то ниже основного покрытия и сделаны из асфальта очень низкого качества или кладут без технологии.
От Житомира до Бердичева - нормальная. От Бердичева там где начало окружной - колейность уже нормальная и ямы, ямы.
От окружной Бердичева и до Житомира( не доезжая Житомира километров 15) - это ужас, а не дорога.
Окружная Калиновки (в сторону Винницы) в правой полосе дороги уже почти НЕТ на плавных поворотах, на прямых участках, еще кое как можно ехать. И это все из-за ПЕРЕВЕСА
показати весь коментар
23.02.2021 12:27 Відповісти
дороги должны строить и нести гарантию минимум 10 лет. Нет ремонта, забирать лицензию
показати весь коментар
23.02.2021 12:29 Відповісти
Создание фонда будет состоять из трёх этапов. Этап 1: Вливание в фонд бюджетных денег. Этап 2: Дерибан.Этап 3: Об'явление, что никакого фонда не было.
Проще схемы не бывает; "эффективность" доказана сферой с т.н. "круизным фондом". Вуаля!
показати весь коментар
23.02.2021 12:34 Відповісти
О-о-о-о ......
А-а-а-а-а !!!!!!!!
Фоннд!
А у Фонда - директор !
Когда, млять, уже конкурс ?????
показати весь коментар
23.02.2021 12:42 Відповісти
уже удалена с фейсбука
показати весь коментар
23.02.2021 12:43 Відповісти
Гослесхозы, госбанки, госпенсии, гособразование, госмедицина, госспорт, госкультура, госпредприятия, госстраховые фонды, гос....фондбольшстрой...

Украина - колхоз с нищим населением и сверхбогатыми олигархами-монополистами и топ-чиновниками-респределителями денег налогоплательщиков...

Граждане! Минимизируйте уплату налогов!
показати весь коментар
23.02.2021 14:20 Відповісти
 
 