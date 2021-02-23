Для фінансування "Великого будівництва" буде створено держфонд, - Голик. ІНФОГРАФІКА
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Буде створено державний фонд для фінансування "Великого будівництва". Так, як це зроблено в багатьох країнах.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, завдання, яке було поставлене ще в 2019-му році - до 2024-го року повністю оновити основну мережу доріг. Для цього створюється державне акціонерне товариство зі стартовим капіталом майже 3 млрд доларів.
Голик зазначив, що в 2020 р. завдяки програмі президента "Велике будівництво" вдалося оновити 17% основної мережі трас, ще 20% будуть оновлені в 2021 році.
"Для швидкого стрибка до рівня передових країн потрібно залучати значні державні інвестиції. Так це працює в усьому світі. Серед доступних джерел додаткового фінансування - впровадження плати за проїзд для транзитних вантажівок, державно-приватні партнерства, кредитні кошти під державні гарантії.
З минулого року "Укравтодор" почав залучати кошти під державні гарантії, однак великі проєкти вимагають дешевих довгострокових кредитів, яких в Україні поки немає. Максимальний термін кредиту від державних банків усередині країни - 5 років", - написав він.
Голик також повідомив, що за результатами попередніх консультацій з урядом, Офісом Президента, і профільними комітетами Верховної Ради України обраний механізм довгострокового фінансування під інфраструктурні облігації: "Для управління інвестиціями створюється державний фонд - акціонерне товариство (АТ) в структурі "Укравтодору". Ця фінансова установа зможе формувати статутний капітал шляхом випуску інфраструктурних облігацій, створювати спільні підприємства і залучати інституційних інвесторів. Як інституційні інвестори можуть виступити суверенні фонди або міжнародні фінансові установи. При цьому в проєктах Фонду забезпечується можливість вибору юрисдикції, а його рейтинг може стати вищим за суверенний".
Він додав, що "Укравтодор" ставить перед собою завдання перевести АТ під юрисдикцію Міжнародного інвестиційного арбітражу, забезпечити корпоративне управління, і ввести антикорупційні запобіжники, які розробляються в рамках спільного проєкту "Укравтодору" і ЄБРР.
"Подібні фонди працюють у більшості розвинених країн світу - Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польська Фундація розвитку тощо. Такі фонди забезпечують прозоре й ефективне управління інвестиційними проєктами країни.
Фонд "Великий будівництва" в Україні дозволить залучати довгострокове фінансування як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках ", - додав Голик.
Будь ласка, зачекайте...
Я постоянно езжу по дороге Киев - Житомир - Винница. До и от Житомира до Киева еще нормально, но правая полоса, уже в ямах местами. Да залатали, но латки, то выше, то ниже основного покрытия и сделаны из асфальта очень низкого качества или кладут без технологии.
От Житомира до Бердичева - нормальная. От Бердичева там где начало окружной - колейность уже нормальная и ямы, ямы.
От окружной Бердичева и до Житомира( не доезжая Житомира километров 15) - это ужас, а не дорога.
Окружная Калиновки (в сторону Винницы) в правой полосе дороги уже почти НЕТ на плавных поворотах, на прямых участках, еще кое как можно ехать. И это все из-за ПЕРЕВЕСА
Проще схемы не бывает; "эффективность" доказана сферой с т.н. "круизным фондом". Вуаля!
А-а-а-а-а !!!!!!!!
Фоннд!
А у Фонда - директор !
Когда, млять, уже конкурс ?????
Украина - колхоз с нищим населением и сверхбогатыми олигархами-монополистами и топ-чиновниками-респределителями денег налогоплательщиков...
Граждане! Минимизируйте уплату налогов!