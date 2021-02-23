Для фінансування "Великого будівництва" буде створено держфонд, - Голик. ІНФОГРАФІКА

Буде створено державний фонд для фінансування "Великого будівництва". Так, як це зроблено в багатьох країнах.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Юрій Голик, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, завдання, яке було поставлене ще в 2019-му році - до 2024-го року повністю оновити основну мережу доріг. Для цього створюється державне акціонерне товариство зі стартовим капіталом майже 3 млрд доларів.

Голик зазначив, що в 2020 р. завдяки програмі президента "Велике будівництво" вдалося оновити 17% основної мережі трас, ще 20% будуть оновлені в 2021 році.

"Для швидкого стрибка до рівня передових країн потрібно залучати значні державні інвестиції. Так це працює в усьому світі. Серед доступних джерел додаткового фінансування - впровадження плати за проїзд для транзитних вантажівок, державно-приватні партнерства, кредитні кошти під державні гарантії.

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З минулого року "Укравтодор" почав залучати кошти під державні гарантії, однак великі проєкти вимагають дешевих довгострокових кредитів, яких в Україні поки немає. Максимальний термін кредиту від державних банків усередині країни - 5 років", - написав він.

Голик також повідомив, що за результатами попередніх консультацій з урядом, Офісом Президента, і профільними комітетами Верховної Ради України обраний механізм довгострокового фінансування під інфраструктурні облігації: "Для управління інвестиціями створюється державний фонд - акціонерне товариство (АТ) в структурі "Укравтодору". Ця фінансова установа зможе формувати статутний капітал шляхом випуску інфраструктурних облігацій, створювати спільні підприємства і залучати інституційних інвесторів. Як інституційні інвестори можуть виступити суверенні фонди або міжнародні фінансові установи. При цьому в проєктах Фонду забезпечується можливість вибору юрисдикції, а його рейтинг може стати вищим за суверенний".

Він додав, що "Укравтодор" ставить перед собою завдання перевести АТ під юрисдикцію Міжнародного інвестиційного арбітражу, забезпечити корпоративне управління, і ввести антикорупційні запобіжники, які розробляються в рамках спільного проєкту "Укравтодору" і ЄБРР.

"Подібні фонди працюють у більшості розвинених країн світу - Бюро Build America, Фонд Infrastructure Canada, Macquarie Korea Infrastructure Fund, Польська Фундація розвитку тощо. Такі фонди забезпечують прозоре й ефективне управління інвестиційними проєктами країни.

Фонд "Великий будівництва" в Україні дозволить залучати довгострокове фінансування як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках ", - додав Голик.

















