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Договорились: Facebook отменит запрет на новости в Австралии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Договорились: Facebook отменит запрет на новости в Австралии

Facebook восстановит доступ к новостному контенту в Австралии после нескольких дней блокировки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает CNBC.

Такое решение корпорация Марка Цукерберга приняла после переговоров с правительством страны по поводу изменения нового законопроекта. Инициатива, которая была внесена в Сенат Австралии в прошлом году, обязывает крупные цифровые платформы платить местным СМИ за доступ к новостному контенту.

Ранее премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверял, что власти не собираются идти на поводу у IT-гиганта: "Я просто хочу сказать Facebook — мы в Австралии. Если ты хочешь вести здесь бизнес, нужно следовать нашим правилам".

Однако по итогам переговоров было принято решение, согласно которому власти страны внесут в новый законопроект четыре поправки, которые смягчат требования к IT-гигантам.

"Мы удовлетворены тем, что после переговоров правительство Австралии согласилось внести ряд поправок в законопроект. Эти изменения решают наши основные проблемы, связанные с заключением коммерческих сделок, которые признают ценность нашей компании для СМИ", — написано в официальном сообщении Facebook.

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Так, поправки позволят определять степень участия цифровой платформы в развитии медиаиндустрии Австралии и более четко сформулируют основания, при которых СМИ и технологические компании будут подпадать под действие нового закона.

Кроме того, цифровым платформам и СМИ будет даваться два месяца для самостоятельного заключения сделки. Если обе стороны не смогут достичь согласия, то окончательное решение будет принимать суд. При этом власти будут обязаны уведомить IT-компании за месяц до принятия окончательного решения.

"Правительство внесет поправки в кодекс о ведении переговоров для средств массовой информации и цифровых платформ. Эти изменения внесут ясность относительно того, как именно должен действовать кодекс, и укрепят основания для требования справедливого вознаграждения со стороны СМИ. Также они обеспечат стимул для построения коммерческих отношений и ведения переговоров вне поля, регулируемого кодексом", — заявил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг.

Facebook пообещал восстановить доступ к новостям для австралийцев в ближайшие дни.

Под действие закона попала не только компания Цукерберга, но и Google. Так, в прошлом месяце в ответ на внесенный законопроект Google пригрозила удалить свой поисковый сервис из Австралии, однако позже пошла на уступки и согласилась платить местным СМИ за новостной контент.

Однако руководство Facebook решило, что новые правила не имеют под собой оснований, и не пошло на поводу у властей Австралии. На прошлой неделе корпорация Цукерберга заблокировала все местные новостные агентства в социальной сети, что привело к потере основной платформы для распространения информации и экстренных новостей.
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Топ комментарии
+7
фейсбук = дерьмо собачье
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23.02.2021 12:33
+3
Капец... Уже договариваются с ними на уровне правительств. Может потом они еще и посольства свои там откроют и будут обмениваться верительными грамотами? А чего?
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23.02.2021 12:29
+1
У наркомана тоже ломка бывает, если вовремя дозу не получит. Но после пребывания в реабилитационном центре все проходит...
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23.02.2021 14:51
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Правила форума Совет форумчан
А я думаю куди це зник австралійський акваріум.
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23.02.2021 12:23 Ответить
Им новости запретили, а не аккаунты заблокировали.
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23.02.2021 12:25 Ответить
Да здесь я; не волнуйся.
Мне этот фейсбук вообще по барабану; для обмена мнениями у нас есть телеканал SkyNews на ютубе. Там все разговоры ведутся.
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23.02.2021 12:29 Ответить
Капец... Уже договариваются с ними на уровне правительств. Может потом они еще и посольства свои там откроют и будут обмениваться верительными грамотами? А чего?
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23.02.2021 12:29 Ответить
Ну это большая частная компания; правительства ведут переговоры с большими компаниями, это нормально.
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23.02.2021 12:30 Ответить
Ага, которая ничего не производит. По сути, они просто предоставляют своим пользователям площадку для обмена мнениями. Это даже не СМИ, которые называют пятой властью. Тупо сайт...
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23.02.2021 13:13 Ответить
Если это "тупо сайт", то почему же целый континент без этого сайта и недели тупо не прожил?
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23.02.2021 14:47 Ответить
У наркомана тоже ломка бывает, если вовремя дозу не получит. Но после пребывания в реабилитационном центре все проходит...
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23.02.2021 14:51 Ответить
фейсбук = дерьмо собачье
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23.02.2021 12:33 Ответить
Помойка, не способная даже вычистить вату сталино-путинскую...
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23.02.2021 12:54 Ответить
Не не способная, а не желающая. Это разные вещи.
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23.02.2021 14:48 Ответить
Що там Гєтманцєв каляаав про податки для

Ютюба, Фейсбука і взагалі Гугла?
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23.02.2021 12:37 Ответить
Австралия больше размером чем РАБссия,зуб даю...
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23.02.2021 12:50 Ответить
Оставь себе.
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23.02.2021 12:53 Ответить
Специально залез посмотрел :
Россия 17 075 400 км2

Австралия 7 686 850 км2
Если ты не ********, отправляй почтой мне свой зуб
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23.02.2021 13:33 Ответить
Вот так олигархи диктуют свои условия уже целым континентам.
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23.02.2021 12:53 Ответить
Фейсбук пора заборонити.
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23.02.2021 13:32 Ответить
а зря договорились, пора нахер посылать всяких цукербергеров которые возомнили что правят миром
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23.02.2021 13:46 Ответить
Я і всі мої друзі првидяляли сторінки в фейсбуці, коли цукерман почав фотки на фоні кремля у Москві виставляти. Фейсбук це лайно собаче, без нього нормально живеться всім нам
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23.02.2021 14:06 Ответить
IT - шантаж.
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23.02.2021 14:51 Ответить
 
 