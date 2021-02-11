РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11656 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
10 894 116
Facebook (385) налоги (3180) Netflix (23) Гетманцев (389)

Facebook и Netflix заставят платить в Украине НДС, - "слуга народа" Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Facebook и Netflix заставят платить в Украине НДС, -

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, каким образом Украина будет облагать налогом Facebook и Netflix.

Об этом он рассказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

Гетманцев объяснил, что НДС должны платить все, в том числе техногиганты, однако пока в законодательстве просто нет инструментов, чтобы "администрировать эту деятельность". Именно поэтому в новом законопроекте прописали обязанность "сервисов электронной коммерции" платить НДС.

"Ситуация, которая есть — наши рекламисты должны платить НДС, а большие гиганты транснациональные, почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить. И, кстати, мы встречались с Facebook, с другими крупными компаниями, они не возражали, чтобы платить этот налог", — отметил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зарплата в Украине может сравняться с польской через 30-40 лет, - "слуга народа" Гетманцев

Таким образом, речь идет не о введении нового налога, а о том, чтобы большие международные технокомпании платили уже существующий налог.

"Удаленная регистрация в электронном кабинете, уплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно", — перечислил Гетманцев инструменты, при помощи которых техногиганты смогут платить налоги в Украине.

Однако в связи с этим возникает вопрос, не переведут ли компании вроде Google, Facebook и Netflix этот налог на потребителя, то есть не повысят ли они цены. Потому что обычно так производители и поступают в случае ввода/повышения налогов.

Также на Цензор.НЕТ: Рада одобрила отмену налогообложения покупок из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до 150 евро

"Ученые пришли к выводу, что кто является фактическим плательщиком налогов или на кого переводится — это зависит не от конструкции налога, не от намерения законодателя, а зависит от конкретной конъюнктуры на рынке — то есть как соотносится спрос и предложение. Если мой товар не пользуется спросом, я беру этот налог на себя, если пользуется — я перевожу на потребителя", — сказал Гетманцев.

Сам он предполагает, что одни услуги подорожают из-за этого налога, а другие — нет.

"Но точно можно утверждать, что если облагается налогом хлеб, колбаса и молоко — товары первой необходимости, то налогом должны облагаться услуги, которые не являются предметом первой необходимости. Тем более, не должна создаваться ситуация разного уровня налогообложения в пределах одной юрисдикции", — подытожил депутат.

Читайте также: "Слуга народа" Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней из-за праздников

Напомним, налог на добавленную стоимость в Украине составляет 20% для всех, кроме отдельных категорий аграриев.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+28
Ему бы тпакое рвение в отношении отечественных олигархов проявить, так там всё схвачено и шансы только пулю получить вместо копеечки.
показать весь комментарий
11.02.2021 00:46
+26
Ну-ну. Совсем уже зелень кукухой двинулась.
показать весь комментарий
11.02.2021 00:44
+21
Шутка вечера !!! Во дЗебилы зажигают !!! Видать казну разграбили окончательно что замахнулись на таких гигантов как Google, Facebook и Netflix... Дблблдь Зеленые - та вы почки свои, или мозги будете продавать трансплантологам чтобы оплатить все судебные издержки с этими компаниями т.к. своих наворованных денег уже не хватит чтобы откупится и они вас оставили в покое !!!
показать весь комментарий
11.02.2021 00:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
как всегда у зекомандЫ - дебильно, смешно и грустно: воры учат "фраеров" жить по-закону, наставляют на путь истинный..
показать весь комментарий
11.02.2021 09:55 Ответить
Все правильно,молодцы.Еще нужно снять за годы бесплатной продажи + военный сбор.Нашли бесплатный рынок продаж. А реклама не подорожает -конкуренция.
показать весь комментарий
11.02.2021 09:58 Ответить
А лучше бы кукловодов гетьманцева заставили платить. Вот кого реально нужно ЗАСТАВЛЯТЬ, а не гугл и тд. потому, что они любыми путями злостно уклоняются от того чтобы это делать.
показать весь комментарий
11.02.2021 10:22 Ответить
А чи буде платити в Україні податки транснаціональний гігант Бєня? Іль хазяїну нє положено?
показать весь комментарий
11.02.2021 10:34 Ответить
Какой же он дебил, сразу видно ученик Азарова.
показать весь комментарий
11.02.2021 10:40 Ответить
Это наша корова...А че, как раз в соответствии с концепцией нашего верховного лидора "с *** ли мы еще не в нато"? Ипануцца!))
показать весь комментарий
11.02.2021 10:43 Ответить
Дебильцев, .ля.
показать весь комментарий
11.02.2021 10:48 Ответить
Коли до цього проросійського ****** буде відношення, як до розумово відсталого (яким він і є) ?
показать весь комментарий
11.02.2021 10:54 Ответить
гуглам/фейсбукам нужно ставить понятное условие либо они у нас открывают свои представительства либо они уходят.
дожились до того, что на фейсбуке банят за слово кацап.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:00 Ответить
С одной стороны - это правильная мысль, с другой стороны - если заставить платить налоги в бюджет Ахметова и Каломойского, то такие стрёмные источники наполнения украинского бюджета, как нетфликс и фейсбук - не понадобятся
показать весь комментарий
11.02.2021 11:28 Ответить
Я фигею от этих изобретателей прибыли. Находят талант и начинают пить с него кровь. Ну ПАРАЗИТЫ натуральные. Вот возьмут Цукен и Берг и погасят свой же Фейс на нашей территории, тогда этому Геть Манцу и дойдёт в пустую башку, что это он лишний в этом мире. Илон Маск почему то толкает интернет "за свой счёт" в каждую дыру типа нашей, а у нас Геть Манц залез на крышу и разгоняет членом радиоволны. Лично у меня бы это недоразумение работало бы в машинных кодах, ассемблере и досе. Что бы быстрей рехнулось и не лезло не в своё дело своим ******** рылом.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:33 Ответить
За сонце сніг дощ вітер , теж потрібно платити.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:34 Ответить
И этим баранам МВФ выдаёт кредиты в неограниченном количестве,всех,кто не может откупиться, обложили дикими налогами,теперь пытаются обобрать ещё интернет компании.
показать весь комментарий
11.02.2021 11:41 Ответить
этот животное специально делает всё против Украины. или в силу своей не компетенции или саботажем занимается.
показать весь комментарий
11.02.2021 14:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 