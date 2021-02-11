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Facebook і Netflix змусять платити в Україні ПДВ, - "слуга народу" Гетманцев

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Facebook і Netflix змусять платити в Україні ПДВ, -

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, яким чином Україна оподатковуватиме Facebook та Netflix.

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

Гетманцев пояснив, що ПДВ мають сплачувати всі, зокрема й техногіганти, проте наразі в законодавстві просто немає інструментів, щоби "адмініструвати цю діяльність". Саме тому в новому законопроєкті прописали обов’язок "сервісів електронної комерції" сплачувати ПДВ.

"Ситуація, яка є, - наші рекламісти мають сплачувати ПДВ, а великі гіганти транснаціональні чомусь від ПДВ фактично звільнені. Це неправильна ситуація, ми маємо її виправити. І, до речі, ми зустрічалися з Facebook, з іншими великими компаніями, вони не заперечували, щоби сплачувати цей податок", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплата в Україні може зрівнятися з польською через 30-40 років, - "слуга народу" Гетманцев

Таким чином, йдеться не про запровадження нового податку, а про те, щоб великі міжнародні технокомпанії платили вже існуючий податок.

"Віддалена реєстрація в електронному кабінеті, сплата у валюті, спілкування англійською мовою з нашою податковою службою. Тобто все, аби їм було зручно це робити й вони робили віддалено", - назвав Гетманцев інструменти, завдяки яким техногіганти зможуть платити податки в Україні.

Проте у зв’язку з цим виникає питання, чи не перекладуть компанії на кшталт Google, Facebook та Netflix цей податок на споживача, тобто чи не підвищать вони ціни. Бо зазвичай так виробники і роблять у разі введення/підвищення податків.

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"Вчені дійшли висновку, що хто є фактичним платником податків або на кого перекладається це, залежить не від конструкції податку, не від наміру законодавця, а залежить від конкретної кон’юнктури на ринку - тобто як співвідноситься попит і пропозиція. Якщо мій товар не має попиту, я беру цей податок на себе, якщо має - я перекладаю на споживача", - сказав Гетманцев.

Сам він припускає, що якісь послуги подорожчають через цей податок, а якісь - ні.

"Але точно можна стверджувати, що якщо обкладається податком хліб, ковбаса і молоко - товари першої необхідності, то податком мають обкладатися послуги, які не є предметом першої необхідності. Тим більше не має створюватися ситуація різного рівня оподаткування в межах однієї юрисдикції", - підсумував депутат.

Також читайте: Податкові надходження до держбюджету продовжують збільшуватися. Перш за все за рахунок сплати ПДВ з вироблених товарів, - глава ДПС Любченко

Нагадаємо, податок на додану вартість в Україні становить 20% для всіх, крім окремих категорій аграріїв.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+28
Ему бы тпакое рвение в отношении отечественных олигархов проявить, так там всё схвачено и шансы только пулю получить вместо копеечки.
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11.02.2021 00:46
+26
Ну-ну. Совсем уже зелень кукухой двинулась.
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11.02.2021 00:44
+21
Шутка вечера !!! Во дЗебилы зажигают !!! Видать казну разграбили окончательно что замахнулись на таких гигантов как Google, Facebook и Netflix... Дблблдь Зеленые - та вы почки свои, или мозги будете продавать трансплантологам чтобы оплатить все судебные издержки с этими компаниями т.к. своих наворованных денег уже не хватит чтобы откупится и они вас оставили в покое !!!
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11.02.2021 00:50
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как всегда у зекомандЫ - дебильно, смешно и грустно: воры учат "фраеров" жить по-закону, наставляют на путь истинный..
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11.02.2021 09:55 Відповісти
Все правильно,молодцы.Еще нужно снять за годы бесплатной продажи + военный сбор.Нашли бесплатный рынок продаж. А реклама не подорожает -конкуренция.
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11.02.2021 09:58 Відповісти
А лучше бы кукловодов гетьманцева заставили платить. Вот кого реально нужно ЗАСТАВЛЯТЬ, а не гугл и тд. потому, что они любыми путями злостно уклоняются от того чтобы это делать.
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11.02.2021 10:22 Відповісти
А чи буде платити в Україні податки транснаціональний гігант Бєня? Іль хазяїну нє положено?
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11.02.2021 10:34 Відповісти
Какой же он дебил, сразу видно ученик Азарова.
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11.02.2021 10:40 Відповісти
Это наша корова...А че, как раз в соответствии с концепцией нашего верховного лидора "с *** ли мы еще не в нато"? Ипануцца!))
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11.02.2021 10:43 Відповісти
Дебильцев, .ля.
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11.02.2021 10:48 Відповісти
Коли до цього проросійського ****** буде відношення, як до розумово відсталого (яким він і є) ?
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11.02.2021 10:54 Відповісти
гуглам/фейсбукам нужно ставить понятное условие либо они у нас открывают свои представительства либо они уходят.
дожились до того, что на фейсбуке банят за слово кацап.
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11.02.2021 11:00 Відповісти
С одной стороны - это правильная мысль, с другой стороны - если заставить платить налоги в бюджет Ахметова и Каломойского, то такие стрёмные источники наполнения украинского бюджета, как нетфликс и фейсбук - не понадобятся
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11.02.2021 11:28 Відповісти
Я фигею от этих изобретателей прибыли. Находят талант и начинают пить с него кровь. Ну ПАРАЗИТЫ натуральные. Вот возьмут Цукен и Берг и погасят свой же Фейс на нашей территории, тогда этому Геть Манцу и дойдёт в пустую башку, что это он лишний в этом мире. Илон Маск почему то толкает интернет "за свой счёт" в каждую дыру типа нашей, а у нас Геть Манц залез на крышу и разгоняет членом радиоволны. Лично у меня бы это недоразумение работало бы в машинных кодах, ассемблере и досе. Что бы быстрей рехнулось и не лезло не в своё дело своим ******** рылом.
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11.02.2021 11:33 Відповісти
За сонце сніг дощ вітер , теж потрібно платити.
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11.02.2021 11:34 Відповісти
И этим баранам МВФ выдаёт кредиты в неограниченном количестве,всех,кто не может откупиться, обложили дикими налогами,теперь пытаются обобрать ещё интернет компании.
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11.02.2021 11:41 Відповісти
этот животное специально делает всё против Украины. или в силу своей не компетенции или саботажем занимается.
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11.02.2021 14:12 Відповісти
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