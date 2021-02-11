Facebook і Netflix змусять платити в Україні ПДВ, - "слуга народу" Гетманцев

Глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, яким чином Україна оподатковуватиме Facebook та Netflix.

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

Гетманцев пояснив, що ПДВ мають сплачувати всі, зокрема й техногіганти, проте наразі в законодавстві просто немає інструментів, щоби "адмініструвати цю діяльність". Саме тому в новому законопроєкті прописали обов’язок "сервісів електронної комерції" сплачувати ПДВ.

"Ситуація, яка є, - наші рекламісти мають сплачувати ПДВ, а великі гіганти транснаціональні чомусь від ПДВ фактично звільнені. Це неправильна ситуація, ми маємо її виправити. І, до речі, ми зустрічалися з Facebook, з іншими великими компаніями, вони не заперечували, щоби сплачувати цей податок", - зазначив він.

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Таким чином, йдеться не про запровадження нового податку, а про те, щоб великі міжнародні технокомпанії платили вже існуючий податок.

"Віддалена реєстрація в електронному кабінеті, сплата у валюті, спілкування англійською мовою з нашою податковою службою. Тобто все, аби їм було зручно це робити й вони робили віддалено", - назвав Гетманцев інструменти, завдяки яким техногіганти зможуть платити податки в Україні.

Проте у зв’язку з цим виникає питання, чи не перекладуть компанії на кшталт Google, Facebook та Netflix цей податок на споживача, тобто чи не підвищать вони ціни. Бо зазвичай так виробники і роблять у разі введення/підвищення податків.

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"Вчені дійшли висновку, що хто є фактичним платником податків або на кого перекладається це, залежить не від конструкції податку, не від наміру законодавця, а залежить від конкретної кон’юнктури на ринку - тобто як співвідноситься попит і пропозиція. Якщо мій товар не має попиту, я беру цей податок на себе, якщо має - я перекладаю на споживача", - сказав Гетманцев.

Сам він припускає, що якісь послуги подорожчають через цей податок, а якісь - ні.

"Але точно можна стверджувати, що якщо обкладається податком хліб, ковбаса і молоко - товари першої необхідності, то податком мають обкладатися послуги, які не є предметом першої необхідності. Тим більше не має створюватися ситуація різного рівня оподаткування в межах однієї юрисдикції", - підсумував депутат.

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Нагадаємо, податок на додану вартість в Україні становить 20% для всіх, крім окремих категорій аграріїв.