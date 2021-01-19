"Слуга народа" Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней из-за праздников

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете переноса рабочих дней.

Автором законопроекта является народный депутат от Слуги народа, глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

В пояснительной записке к документу говорится, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами. И в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциалу Украины в мире.

Авторы документа отмечают, что перенос выходных – это советская традиция, и в таких странах, как Польша, Словакия, Чехия, Литва, Франция, Германия, Дания, Нидерланды, США и других странах такой практики нет.

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"Кроме того, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда – два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время, перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню", – говорится в записке.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины, которым предлагается запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.

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