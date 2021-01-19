"Слуга народа" Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней из-за праздников
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете переноса рабочих дней.
Автором законопроекта является народный депутат от Слуги народа, глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.
В пояснительной записке к документу говорится, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами. И в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциалу Украины в мире.
Авторы документа отмечают, что перенос выходных – это советская традиция, и в таких странах, как Польша, Словакия, Чехия, Литва, Франция, Германия, Дания, Нидерланды, США и других странах такой практики нет.
"Кроме того, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда – два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время, перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню", – говорится в записке.
Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины, которым предлагается запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.
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йадуброму. Ач як возбудилася!
На майские народ в деревню ездит, картошку сажать!
Согласно официальным данным, среднее количество рабочих часов в неделю в Евросоюзе - 37. В Еврозоне этот показатель чуть ниже - 36,5 часов за 7 дней. Но в зависимости от страны этот показатель межет меняться. Так, в четвертом квартале 2018 года голландцы работали всего 30 часов в неделю, а жители Греции - больше 40.
Так что по сути длинные праздники это такие себе квази-отпуска для многих.
Ну а автору новости хочется пожелать: выиграть в лотерею великолепный спортивный автомобиль и демонстрируя его скоростные качества на безлюдной дороге таки найти столб.
10 стран с низкой и средней продолжительностью рабочей недели
Количество рабочих часов в неделю
Нидерланды 29,3
Дания 32,4
Норвегия 33,8
Германия 34,3
Швейцария 34,4
Ирландия 35,2
Бельгия 35,6
Австрия 35,6
Австралия 35,7
Италия 35,7
http://www.facebook.com/100000228866062/videos/4783121271705454/ www.facebook.com/100000228866062/videos/4783121271705454/
...блевать хочется... (мне)))))))