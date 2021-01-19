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"Слуга народа" Третьякова предлагает отменить перенос рабочих дней из-за праздников

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете переноса рабочих дней.

Автором законопроекта является народный депутат от Слуги народа, глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.

В пояснительной записке к документу говорится, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами. И в целом формирует негативную репутацию бизнеспотенциалу Украины в мире.

Авторы документа отмечают, что перенос выходных – это советская традиция, и в таких странах, как Польша, Словакия, Чехия, Литва, Франция, Германия, Дания, Нидерланды, США и других странах такой практики нет.

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"Кроме того, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда – два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника. В то же время, перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню", – говорится в записке.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины, которым предлагается запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом.

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Автор: 

законопроект (3219) выходной (126) Слуга народа (2627) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+44
Дыбилам заняться нечем!
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19.01.2021 02:28
+37
перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию Источник: https://censor.net/ru/n3242542

так и отпуска отмените! то же "снижает трудовую мотивацию"
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19.01.2021 02:37
+30
Некачественные дети выросли и стали слугами народа...
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19.01.2021 03:30
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а депутатам можно не работать целый год и получать зарплату
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19.01.2021 08:07 Ответить
+100. Работать нужно согласно своего графика. Если с понедельника по пятницу, то так, если 2/2, то 2/2. Или делать выходной всем без исключения , тогда праздника не будет ни у кого.
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19.01.2021 08:09 Ответить
Страшно далеки они от народа Из статьи «Памяти Герцена» (1912) В. ... Герцен начал революционную агитацию». Употребляется: иронически по поводу замкнутого, далеко от основного населения страны сообщества (правящего класса, чиновников, богемы и т.д.
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19.01.2021 08:19 Ответить
Страшно далеки они от народа Из статьи «Памяти Герцена» (1912) В. ... Герцен начал революционную агитацию». Употребляется: иронически по поводу замкнутого, далеко от основного населения страны сообщества (правящего класса, чиновников, богемы и т.д. «Они хочут свою образованность показать», Антон Чехов, «Свадьба»
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19.01.2021 08:22 Ответить
Так вот что оказывается негативно на инвестиции влияет. А мы думали, что отказ выполнять обязательства, взятые перед инвесторами, ручные суды (ОАСК, Печерский), одно из сложнейших налоговых законодательств.
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19.01.2021 08:25 Ответить
И потом, низкосортная, шестидневная неделя получается тогда, когда власть, заметь, власть, рекомендует бизнесу перенести рабочий день, чтобы не дробить праздники, т.к. график работы вх-рб-вх-вх не есть гуд.
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19.01.2021 08:28 Ответить
Щоб раби менше читали і менше думали - хто створив вірус, чому ми зубожіємо і торгуємо з окупантом.... Слуги хабаду в дії, як не податки, так звуження свободи.
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19.01.2021 08:40 Ответить
давайте скинемся гальке на новый матрас и хер автоматический, може успокоится
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19.01.2021 08:55 Ответить
гнати цю гниду з влади але 73 хотіли експерементів над собою так радійте
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19.01.2021 09:01 Ответить
"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята - Цензор.НЕТ 6023
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19.01.2021 09:17 Ответить
Предлагаю отправить её на кухню кто за?
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19.01.2021 09:31 Ответить
Эта мадам -типичный представитель держиморд.Засланец олигархии.От неё сплошной негатив.Эту козу климаксную пустили возлавлять капустный огород социальной политики?Байдену по указанию посла США(а он наконец-то скоро появится)надо обкладывать всех Народных(!!?) депутатов,препятствующих проведению реформ , финансовыми санкциями и запретами появляться за пределами Украины!ЕС тоже поддержит американские инициативы.
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19.01.2021 09:31 Ответить
Випила б ця... гарнюня йаду брому. Ач як возбудилася!
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19.01.2021 09:34 Ответить
Думаєш у неї також неякісні діти можуть бути?)
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19.01.2021 09:39 Ответить
Дуже сподіваюся, що воно вже старувате для того .
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19.01.2021 09:51 Ответить
"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята - Цензор.НЕТ 1391
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19.01.2021 09:36 Ответить
Мені, як пенсіонеру, можна сказати, що зараз все рівно. Але якщо по ділу, то самий кращий варіант це додавання таких днів до планової відпустки, або можливість працівнику за рахунок таких днів взяти позапланову відпустку на тиждень.
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19.01.2021 09:38 Ответить
Классический прием сеяния хаоса в головах подвластного народа: с одной стороны: "всех в локдаун, сидите смирно по домам, смотрите телик", с другой стороны - "сокращаем выходные, идем работать в поте лица". Вопрос: это сознательная тактика, или у них это само собой получается?
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19.01.2021 10:00 Ответить
В Канаде такой дуристики тоже нет.
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19.01.2021 10:12 Ответить
Ах ты ж ***** крашенная!
На майские народ в деревню ездит, картошку сажать!
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19.01.2021 10:19 Ответить
*********
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19.01.2021 10:22 Ответить
Условия должны быть равны для всех, работать надо как депутаты, по пол дня, а потом на каникулы!
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19.01.2021 10:25 Ответить
Правильно, рабы должны рабыть!
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19.01.2021 10:26 Ответить
в следующий раз предложит по классике "понедельники - взять и отменить!" )
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19.01.2021 10:29 Ответить
Потрібно організувати Третьяковську галерею висловлювань і ініціатив, на вході статую Третьякової з кувалдою поруч для розрядки.
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19.01.2021 10:29 Ответить
А тем временем..
Согласно официальным данным, среднее количество рабочих часов в неделю в Евросоюзе - 37. В Еврозоне этот показатель чуть ниже - 36,5 часов за 7 дней. Но в зависимости от страны этот показатель межет меняться. Так, в четвертом квартале 2018 года голландцы работали всего 30 часов в неделю, а жители Греции - больше 40.
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19.01.2021 10:32 Ответить
https://aif.ru/money/business/skolko_chasov_dlitsya_rabochaya_nedelya_v_raznyh_stranah_mira_infografika

"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята - Цензор.НЕТ 6591
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19.01.2021 10:35 Ответить
На твоїй мапі Крим не український. Не пости таке. Не треба.
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19.01.2021 10:39 Ответить
Заради справедливості, скажу, що у Німеччині так і є. Якщо свято випадає на вихідні, то воно "пропадає". Цього року, то взагалі капець: Різдво, Новий рік, 3-го жовтня - все випадає на вихідні. Зате відпустка на вихідні не поширюється. В мене 30 роб. днів відпустки, тобто повних 6 тижнів.
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19.01.2021 10:36 Ответить
Вопрос в том, что многие в Украине уже давно забыли что такое отпуск. Взять неделю - это почти проблема, да и отпуском это назвать сложно, так как на малых предприятиях все что не сделано тобой за неделю отпуска надо все равно сделать и причем дня за 3 максимум.
Так что по сути длинные праздники это такие себе квази-отпуска для многих.
Ну а автору новости хочется пожелать: выиграть в лотерею великолепный спортивный автомобиль и демонстрируя его скоростные качества на безлюдной дороге таки найти столб.
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19.01.2021 10:45 Ответить
"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята - Цензор.НЕТ 4752
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19.01.2021 10:56 Ответить
Рабочую неделю надо сокращать!

10 стран с низкой и средней продолжительностью рабочей недели
Количество рабочих часов в неделю

Нидерланды 29,3
Дания 32,4
Норвегия 33,8
Германия 34,3
Швейцария 34,4
Ирландия 35,2
Бельгия 35,6
Австрия 35,6
Австралия 35,7
Италия 35,7
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19.01.2021 11:06 Ответить
фанатка ЗЕ...или его "ЗЕлья"
http://www.facebook.com/100000228866062/videos/4783121271705454/ www.facebook.com/100000228866062/videos/4783121271705454/

"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята - Цензор.НЕТ 7439

...блевать хочется... (мне)))))))
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19.01.2021 11:14 Ответить
А почему бы у народа Украины не спросить на референдуме? Сколько слушать этих недочеловеков?
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19.01.2021 13:48 Ответить
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