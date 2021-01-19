"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону перенесення робочих днів.

Автором законопроєкту є народна депутатка від "Слуги народу", глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що надмірна кількість переносів робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами. І загалом формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.

Автори документа зазначають, що перенесення вихідних – це радянська традиція, і в таких країнах, як Білорусь, Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди, США та інших країнах такої практики немає.

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"Крім того, перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, іноді – два рази на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника. Водночас перенесення робочих днів іноді призводить до чотирьох неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня", – йдеться в записці.

Законопроєктом передбачається внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України, яким пропонується заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом.

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