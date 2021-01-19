"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону перенесення робочих днів.
Автором законопроєкту є народна депутатка від "Слуги народу", глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.
У пояснювальній записці до документа йдеться, що надмірна кількість переносів робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами. І загалом формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.
Автори документа зазначають, що перенесення вихідних – це радянська традиція, і в таких країнах, як Білорусь, Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди, США та інших країнах такої практики немає.
"Крім того, перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, іноді – два рази на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника. Водночас перенесення робочих днів іноді призводить до чотирьох неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня", – йдеться в записці.
Законопроєктом передбачається внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України, яким пропонується заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом.
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йадуброму. Ач як возбудилася!
На майские народ в деревню ездит, картошку сажать!
Согласно официальным данным, среднее количество рабочих часов в неделю в Евросоюзе - 37. В Еврозоне этот показатель чуть ниже - 36,5 часов за 7 дней. Но в зависимости от страны этот показатель межет меняться. Так, в четвертом квартале 2018 года голландцы работали всего 30 часов в неделю, а жители Греции - больше 40.
Так что по сути длинные праздники это такие себе квази-отпуска для многих.
Ну а автору новости хочется пожелать: выиграть в лотерею великолепный спортивный автомобиль и демонстрируя его скоростные качества на безлюдной дороге таки найти столб.
10 стран с низкой и средней продолжительностью рабочей недели
Количество рабочих часов в неделю
Нидерланды 29,3
Дания 32,4
Норвегия 33,8
Германия 34,3
Швейцария 34,4
Ирландия 35,2
Бельгия 35,6
Австрия 35,6
Австралия 35,7
Италия 35,7
http://www.facebook.com/100000228866062/videos/4783121271705454/ www.facebook.com/100000228866062/videos/4783121271705454/
...блевать хочется... (мне)))))))