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"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону перенесення робочих днів.

Автором законопроєкту є народна депутатка від "Слуги народу", глава комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що надмірна кількість переносів робочих днів негативно впливає на продуктивність праці, мінімізує можливості роботи з інвесторами. І загалом формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.

Автори документа зазначають, що перенесення вихідних – це радянська традиція, і в таких країнах, як Білорусь, Польща, Словаччина, Чехія, Литва, Франція, Німеччина, Данія, Нідерланди, США та інших країнах такої практики немає.

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"Крім того, перенесення робочих днів призводить до 6-денного робочого тижня, іноді – два рази на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника. Водночас перенесення робочих днів іноді призводить до чотирьох неробочих днів поспіль, що знижує трудову мотивацію, а також негативно впливає на можливість людини адаптуватися до робочого дня", – йдеться в записці.

Законопроєктом передбачається внесення змін до статті 67 Кодексу законів про працю України, яким пропонується заборонити перенесення вихідних і робочих днів на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом.

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Автор: 

законопроєкт (3583) вихідний (78) Слуга народу (2809) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+44
Дыбилам заняться нечем!
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19.01.2021 02:28
+37
перенос рабочих дней иногда приводит к четырем нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию Источник: https://censor.net/ru/n3242542

так и отпуска отмените! то же "снижает трудовую мотивацию"
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19.01.2021 02:37
+30
Некачественные дети выросли и стали слугами народа...
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19.01.2021 03:30
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а депутатам можно не работать целый год и получать зарплату
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19.01.2021 08:07 Відповісти
+100. Работать нужно согласно своего графика. Если с понедельника по пятницу, то так, если 2/2, то 2/2. Или делать выходной всем без исключения , тогда праздника не будет ни у кого.
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19.01.2021 08:09 Відповісти
Страшно далеки они от народа Из статьи «Памяти Герцена» (1912) В. ... Герцен начал революционную агитацию». Употребляется: иронически по поводу замкнутого, далеко от основного населения страны сообщества (правящего класса, чиновников, богемы и т.д.
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19.01.2021 08:19 Відповісти
Страшно далеки они от народа Из статьи «Памяти Герцена» (1912) В. ... Герцен начал революционную агитацию». Употребляется: иронически по поводу замкнутого, далеко от основного населения страны сообщества (правящего класса, чиновников, богемы и т.д. «Они хочут свою образованность показать», Антон Чехов, «Свадьба»
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19.01.2021 08:22 Відповісти
Так вот что оказывается негативно на инвестиции влияет. А мы думали, что отказ выполнять обязательства, взятые перед инвесторами, ручные суды (ОАСК, Печерский), одно из сложнейших налоговых законодательств.
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19.01.2021 08:25 Відповісти
И потом, низкосортная, шестидневная неделя получается тогда, когда власть, заметь, власть, рекомендует бизнесу перенести рабочий день, чтобы не дробить праздники, т.к. график работы вх-рб-вх-вх не есть гуд.
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19.01.2021 08:28 Відповісти
Щоб раби менше читали і менше думали - хто створив вірус, чому ми зубожіємо і торгуємо з окупантом.... Слуги хабаду в дії, як не податки, так звуження свободи.
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19.01.2021 08:40 Відповісти
давайте скинемся гальке на новый матрас и хер автоматический, може успокоится
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19.01.2021 08:55 Відповісти
гнати цю гниду з влади але 73 хотіли експерементів над собою так радійте
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19.01.2021 09:01 Відповісти
"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята - Цензор.НЕТ 6023
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19.01.2021 09:17 Відповісти
Предлагаю отправить её на кухню кто за?
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19.01.2021 09:31 Відповісти
Эта мадам -типичный представитель держиморд.Засланец олигархии.От неё сплошной негатив.Эту козу климаксную пустили возлавлять капустный огород социальной политики?Байдену по указанию посла США(а он наконец-то скоро появится)надо обкладывать всех Народных(!!?) депутатов,препятствующих проведению реформ , финансовыми санкциями и запретами появляться за пределами Украины!ЕС тоже поддержит американские инициативы.
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19.01.2021 09:31 Відповісти
Випила б ця... гарнюня йаду брому. Ач як возбудилася!
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19.01.2021 09:34 Відповісти
Думаєш у неї також неякісні діти можуть бути?)
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19.01.2021 09:39 Відповісти
Дуже сподіваюся, що воно вже старувате для того .
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19.01.2021 09:51 Відповісти
"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята - Цензор.НЕТ 1391
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19.01.2021 09:36 Відповісти
Мені, як пенсіонеру, можна сказати, що зараз все рівно. Але якщо по ділу, то самий кращий варіант це додавання таких днів до планової відпустки, або можливість працівнику за рахунок таких днів взяти позапланову відпустку на тиждень.
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19.01.2021 09:38 Відповісти
Классический прием сеяния хаоса в головах подвластного народа: с одной стороны: "всех в локдаун, сидите смирно по домам, смотрите телик", с другой стороны - "сокращаем выходные, идем работать в поте лица". Вопрос: это сознательная тактика, или у них это само собой получается?
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19.01.2021 10:00 Відповісти
В Канаде такой дуристики тоже нет.
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19.01.2021 10:12 Відповісти
Ах ты ж ***** крашенная!
На майские народ в деревню ездит, картошку сажать!
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19.01.2021 10:19 Відповісти
*********
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19.01.2021 10:22 Відповісти
Условия должны быть равны для всех, работать надо как депутаты, по пол дня, а потом на каникулы!
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19.01.2021 10:25 Відповісти
Правильно, рабы должны рабыть!
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19.01.2021 10:26 Відповісти
в следующий раз предложит по классике "понедельники - взять и отменить!" )
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19.01.2021 10:29 Відповісти
Потрібно організувати Третьяковську галерею висловлювань і ініціатив, на вході статую Третьякової з кувалдою поруч для розрядки.
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19.01.2021 10:29 Відповісти
А тем временем..
Согласно официальным данным, среднее количество рабочих часов в неделю в Евросоюзе - 37. В Еврозоне этот показатель чуть ниже - 36,5 часов за 7 дней. Но в зависимости от страны этот показатель межет меняться. Так, в четвертом квартале 2018 года голландцы работали всего 30 часов в неделю, а жители Греции - больше 40.
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19.01.2021 10:32 Відповісти
https://aif.ru/money/business/skolko_chasov_dlitsya_rabochaya_nedelya_v_raznyh_stranah_mira_infografika

"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята - Цензор.НЕТ 6591
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19.01.2021 10:35 Відповісти
На твоїй мапі Крим не український. Не пости таке. Не треба.
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19.01.2021 10:39 Відповісти
Заради справедливості, скажу, що у Німеччині так і є. Якщо свято випадає на вихідні, то воно "пропадає". Цього року, то взагалі капець: Різдво, Новий рік, 3-го жовтня - все випадає на вихідні. Зате відпустка на вихідні не поширюється. В мене 30 роб. днів відпустки, тобто повних 6 тижнів.
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19.01.2021 10:36 Відповісти
Вопрос в том, что многие в Украине уже давно забыли что такое отпуск. Взять неделю - это почти проблема, да и отпуском это назвать сложно, так как на малых предприятиях все что не сделано тобой за неделю отпуска надо все равно сделать и причем дня за 3 максимум.
Так что по сути длинные праздники это такие себе квази-отпуска для многих.
Ну а автору новости хочется пожелать: выиграть в лотерею великолепный спортивный автомобиль и демонстрируя его скоростные качества на безлюдной дороге таки найти столб.
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19.01.2021 10:45 Відповісти
"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята - Цензор.НЕТ 4752
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19.01.2021 10:56 Відповісти
Рабочую неделю надо сокращать!

10 стран с низкой и средней продолжительностью рабочей недели
Количество рабочих часов в неделю

Нидерланды 29,3
Дания 32,4
Норвегия 33,8
Германия 34,3
Швейцария 34,4
Ирландия 35,2
Бельгия 35,6
Австрия 35,6
Австралия 35,7
Италия 35,7
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19.01.2021 11:06 Відповісти
фанатка ЗЕ...или его "ЗЕлья"
http://www.facebook.com/100000228866062/videos/4783121271705454/ www.facebook.com/100000228866062/videos/4783121271705454/

"Слуга народу" Третьякова пропонує скасувати перенесення робочих днів через свята - Цензор.НЕТ 7439

...блевать хочется... (мне)))))))
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19.01.2021 11:14 Відповісти
А почему бы у народа Украины не спросить на референдуме? Сколько слушать этих недочеловеков?
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19.01.2021 13:48 Відповісти
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