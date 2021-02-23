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Домовилися: Facebook скасує заборону на новини в Австралії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Домовилися: Facebook скасує заборону на новини в Австралії

Facebook відновить доступ до новинного контенту в Австралії після декількох днів блокування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє CNBC.

Таке рішення корпорація Марка Цукерберга ухвалила після переговорів з урядом країни з приводу зміни нового законопроєкту. Ініціатива, яка була внесена в Сенат Австралії в минулому році, зобов'язує великі цифрові платформи платити місцевим ЗМІ за доступ до новинного контенту.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон запевняв, що влада не збирається йти на поводу у IT-гіганта: "Я просто хочу сказати Facebook - ми в Австралії. Якщо ти хочеш вести тут бізнес, потрібно дотримуватися наших правил".

Однак за підсумками переговорів було прийнято рішення, згідно з яким влада країни внесе в новий законопроєкт чотири поправки, які пом'якшать вимоги до IT-гігантів.

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"Ми задоволені тим, що після переговорів уряд Австралії погодився внести низку поправок у законопроєкт. Ці зміни вирішують наші основні проблеми, пов'язані з укладенням комерційних угод, які визнають цінність нашої компанії для ЗМІ", - написано в офіційному повідомленні Facebook.

Так, поправки дозволять визначати ступінь участі цифрової платформи в розвитку медіаіндустрії Австралії і більш чітко сформулюють підстави, за яких ЗМІ і технологічні компанії будуть підпадати під дію нового закону.

Крім того, цифровим платформам і ЗМІ буде даватися два місяці для самостійного укладання угоди. Якщо обидві сторони не зможуть досягти згоди, то остаточне рішення буде приймати суд. При цьому влада буде зобов'язана повідомити IT-компанії за місяць до прийняття остаточного рішення.

"Уряд внесе поправки до кодексу про ведення переговорів для засобів масової інформації та цифрових платформ. Ці зміни внесуть ясність щодо того, як саме повинен діяти кодекс, і зміцнять підстави для вимоги справедливої ​​винагороди з боку ЗМІ. Також вони забезпечать стимул для побудови комерційних відносин і ведення переговорів поза полем, регульованим кодексом", - заявив головний казначей Австралії Джош Фрайденберг.

Facebook пообіцяв відновити доступ до новин для австралійців найближчими днями.

Під дію закону потрапила не тільки компанія Цукерберга, але і Google. Так, минулого місяця у відповідь на внесений законопроєкт Google пригрозила видалити свій пошуковий сервіс з Австралії, однак пізніше пішла на поступки і погодилася платити місцевим ЗМІ за новинний контент.

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Однак керівництво Facebook вирішило, що нові правила не мають під собою підстав, і не пішла на поводу у влади Австралії. Минулого тижня корпорація Цукерберга заблокувала всі місцеві новинні агентства в соціальній мережі, що призвело до втрати основної платформи для поширення інформації та екстрених новин.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
фейсбук = дерьмо собачье
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23.02.2021 12:33
+3
Капец... Уже договариваются с ними на уровне правительств. Может потом они еще и посольства свои там откроют и будут обмениваться верительными грамотами? А чего?
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23.02.2021 12:29
+1
У наркомана тоже ломка бывает, если вовремя дозу не получит. Но после пребывания в реабилитационном центре все проходит...
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23.02.2021 14:51
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А я думаю куди це зник австралійський акваріум.
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23.02.2021 12:23 Відповісти
Им новости запретили, а не аккаунты заблокировали.
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23.02.2021 12:25 Відповісти
Да здесь я; не волнуйся.
Мне этот фейсбук вообще по барабану; для обмена мнениями у нас есть телеканал SkyNews на ютубе. Там все разговоры ведутся.
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23.02.2021 12:29 Відповісти
Капец... Уже договариваются с ними на уровне правительств. Может потом они еще и посольства свои там откроют и будут обмениваться верительными грамотами? А чего?
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23.02.2021 12:29 Відповісти
Ну это большая частная компания; правительства ведут переговоры с большими компаниями, это нормально.
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23.02.2021 12:30 Відповісти
Ага, которая ничего не производит. По сути, они просто предоставляют своим пользователям площадку для обмена мнениями. Это даже не СМИ, которые называют пятой властью. Тупо сайт...
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23.02.2021 13:13 Відповісти
Если это "тупо сайт", то почему же целый континент без этого сайта и недели тупо не прожил?
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23.02.2021 14:47 Відповісти
У наркомана тоже ломка бывает, если вовремя дозу не получит. Но после пребывания в реабилитационном центре все проходит...
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23.02.2021 14:51 Відповісти
фейсбук = дерьмо собачье
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23.02.2021 12:33 Відповісти
Помойка, не способная даже вычистить вату сталино-путинскую...
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23.02.2021 12:54 Відповісти
Не не способная, а не желающая. Это разные вещи.
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23.02.2021 14:48 Відповісти
Що там Гєтманцєв каляаав про податки для

Ютюба, Фейсбука і взагалі Гугла?
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23.02.2021 12:37 Відповісти
Австралия больше размером чем РАБссия,зуб даю...
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23.02.2021 12:50 Відповісти
Оставь себе.
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23.02.2021 12:53 Відповісти
Специально залез посмотрел :
Россия 17 075 400 км2

Австралия 7 686 850 км2
Если ты не ********, отправляй почтой мне свой зуб
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23.02.2021 13:33 Відповісти
Вот так олигархи диктуют свои условия уже целым континентам.
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23.02.2021 12:53 Відповісти
Фейсбук пора заборонити.
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23.02.2021 13:32 Відповісти
а зря договорились, пора нахер посылать всяких цукербергеров которые возомнили что правят миром
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23.02.2021 13:46 Відповісти
Я і всі мої друзі првидяляли сторінки в фейсбуці, коли цукерман почав фотки на фоні кремля у Москві виставляти. Фейсбук це лайно собаче, без нього нормально живеться всім нам
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23.02.2021 14:06 Відповісти
IT - шантаж.
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23.02.2021 14:51 Відповісти
 
 