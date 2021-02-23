РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9321 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Коронавирус и карантин
4 659 90
вакцина (3815) Зеленский (16493) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Начнем вакцинацию как можно скорее, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил индийских партнеров за предоставление вакцины от COVID-19, а также заявил, что вакцинация начнется в ближайшее время.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Начнем вакцинацию как можно скорее, - Зеленский 01

"Первые 500 тыс. вакцин против COVID-19 прибыли в Украину. Благодарим индийских партнеров за поддержку. Мы начнем вакцинацию как можно скорее. Нам нужно вместе бороться с COVID-19", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 23 февраля 2021 года, в Украину доставили первую партию вакцины от коронавируса.

Также читайте: Закрытие каналов не было идеей Зеленского, это результат давления Вашингтона, - евродепутат Крамон-Таубадель

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
начни с себя и своей семьи
показать весь комментарий
23.02.2021 12:31
+14
Себе, покидьок, вакцинуй чимось таким, щоб ти потім не зміг весь світ заразити своїм геномом...
показать весь комментарий
23.02.2021 12:33
+14
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6163

Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9002
показать весь комментарий
23.02.2021 12:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пфицеру да,да,да, Зенеке нет, нет, нет. Сугубо личное мнение.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:30 Ответить
не терпится уколоться?...
показать весь комментарий
23.02.2021 12:31 Ответить
начни с себя и своей семьи
показать весь комментарий
23.02.2021 12:31 Ответить
там уже давно укололись пфайзером...
показать весь комментарий
23.02.2021 13:04 Ответить
Я и не знаю, даже при яныке ТАК не сажали. Принять показания "свидетеля", который даже в суде не допрашивался, принимать "экспертизы", написанные на коленке за углом - следующий шаг по такому сценарию это судебная тройка и расстрел по доносу соседей!...
Надеюср, апелляция подотрёт свою ж... сегодняшним приговором. А если нет - тогда плохи дела президентские.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:36 Ответить
Бо такої відмороженої дебільної влади ще не було. Зек хоч і був кліптоманом,кремлівським лайном, але намагався хоч якось дотримуватись закону. А цій зеленій плісняві все до гузна. Таке відчуття, що живуть останній день.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:57 Ответить
Їх у нього ніколи ніяких не було тих досягнень. Він діє як агент ворога, бо він ним є. Всі ті спалахи бенгальського вогню, що він ніби то робить, то лише маніпуляції свідомістю українців, а воно люди з короткою памятю та наївні і ******* халяву і цим вороги постійно користуються.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:53 Ответить
І під тиском США, бо він сцикун.Совісті немає, але страх є.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:58 Ответить
в любом случае лучше, чем кацапский шмурдяк.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:40 Ответить
Шмурдяк он и в Африке шмурдяк. Єто не означает, что надо приобретать "левую" вакцину, произведенную на не сертифицированном производстве, не сертифицированную в Украине. Ну и что, что єтот шмурдяк может біть чуть-чуть лучше кацапского? Навоз везде пахнет одинаково.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:50 Ответить
коров'яче гівно нічим не краще ведмежого
показать весь комментарий
23.02.2021 12:50 Ответить
В напианино играющий орган сначала себе вколи...
показать весь комментарий
23.02.2021 12:31 Ответить
шо швидко робиться - криве родиться
але мокрим зезікам дощ не страшний...
показать весь комментарий
23.02.2021 12:32 Ответить
тьфу на тебя! уколись кислыми щями в пятку.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:32 Ответить
Почни першим.... але це до кого я??? цеж не кокс... і ЗЕ блазень на вакцінацію не піде, бо в нього своя "дорога"...
показать весь комментарий
23.02.2021 12:32 Ответить
С определенных пор, не принимаю индийские лекарства. Когда узнал какая зарплата у работников на фарм фабрике, охота отпала.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:33 Ответить
Да забыл, кто не в курсе, 15-25$ за месяц!!!
показать весь комментарий
23.02.2021 12:35 Ответить
Индийские лекарства ,как и китайские товары ,часто прикрываются известными брендами
и на упаковке .что это Индия не значится.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:18 Ответить
Вопрос на засыпку.....
А где предоплаченая китайская вакцина за 18 уе?
показать весь комментарий
23.02.2021 12:33 Ответить
Где-где,как всегда,в Караганде!😂
показать весь комментарий
23.02.2021 12:34 Ответить
Степанов озвучивал дескать в районе апреля.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:35 Ответить
Себе, покидьок, вакцинуй чимось таким, щоб ти потім не зміг весь світ заразити своїм геномом...
показать весь комментарий
23.02.2021 12:33 Ответить
А що,є відчайдухи,що погодилися вакцинуватися цією бурдою?
показать весь комментарий
23.02.2021 12:33 Ответить
А мне вот интересно.
Антип, ты тут?
Имеем вакцину. Ты пойдешь вакцинироваться?
показать весь комментарий
23.02.2021 12:33 Ответить
якщо міловашка з супруном додадуть йому еще пару срібників, то не піде, а побіжить
показать весь комментарий
23.02.2021 12:49 Ответить
Сначала изучу инструкцию и документацию. По результатам приму решение. Вполне возможно, что пойду.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:52 Ответить
Специалисты уже изучили.
https://t.me/mozofficial/716

https://focus.ua/ukraine/475485-v-ukraine-zaregistrirovali-vakcinu-covishield-ot-astrazeneca

Или ты не доверяешь специалистам МОЗ?
показать весь комментарий
23.02.2021 14:16 Ответить
Изучать инструкции к лекарствам - право каждого пациента и мой личный принцип. Почему я должен от него отказаться? Я не вижу для этого веских причин.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:32 Ответить
Антип... в душе ты все-таки немножко антиваксер)))
Логика: МОЗ рассказывает о болезни - ты им веришь. МОЗ рассказывает мол надо носить маски, социальные дистанции - ты им веришь и выполняешь. МОЗ говорит что надо вакцины - ты им веришь и убеждаешь меня мол я не прав - МОЗ говорит что спасло тебя: доставило вакцину, зарегистрировало ее по установленным законом процедурам (ты сам мне рассказывал как там у них круто и безопасно)... и тут ты такой: Э нееееттт... стооооп. Я буду читать инструкции... и может быть (но это не точно) селаю укол.
Ты непоследователен, только и всего.
Я понимаю, если бы везли спутник или там синовак... но это ж Европа. Астра Зенека - разработчик.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:49 Ответить
Родной, когда МОЗ говорит то, что я вижу в научных статьях - я верю не столько МОЗ, сколько статьям. Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7634 Если ты не заметил - я не очень часто даю ссылки на МОЗ. У них на сайтах просто советы специалистов, а я люблю советы с логическим и научным обоснованием. Я любую информацию воспринимаю критически.
показать весь комментарий
23.02.2021 16:52 Ответить
То есть ты и бигфарме по умолчанию не веришь))) Да ты, батенька, антиваксер!))
Добро пожаловать в клуб, если что).

Эта вакцина одобрена так же и ВООЗ, разве нет? Да и производитель европейский. Ну да лицензированное производство в Индии... но разве это что-то меняет? Лицензия то не спутника а Астра Зенека. И их производство... слушай, ну ты сам меня убеждал в том, что там прям все очень безопасно и хорошо... а как до дела (укола) дошло (ну почти) так ... как бы уже и не безоговорочно "за"... странно это - вот я к чему.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:01 Ответить
Бигфарма очень редко, но тоже может ошибаться. Но не в ее интересах гнать откровенное фуфло. Но в отношении вакцин это очень редко. Ведь классическая вакцина - это убитый вирус. Точно такой же, как и при заболевании, но его можно строго дозировать, в отличие от болезни, где он может расплодиться сверх меры. Это значит, что побочка от классической вакцины не может превышать таковую от самой болезни.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:19 Ответить
Астра Зенека - это бигфарма (в отличие от бармалея).
То есть тебе нечего опасаться - по твоим же вышним словам.
Но ты не оперируешь термином "конечно". Ты оперируешь термином "возможно".
Разные степени уверенности - в отношении себя.
Но в отношении меня ты демонстрируешь бОльшую степень убежденности в результатах турда бигфармы.
Это... в общем как минимум непоследовательно.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:26 Ответить
Не колупай мозг. Что у тебя за манера переливать из пустого в порожнее? Я ж тебе уже писал еще давно - я читаю инструкции к вакцинам (и не только) и изучаю документы, Пока я этого не сделал - не тратьте куме сили на дурну писанину.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:36 Ответить
И ты не раз убедительно доказывал, мол стоит верить бигфарме.
Но как дошло до доказательства действием...
Но ладно. Прнимаю. Подождем. Ну когда ты изучишь документы))
показать весь комментарий
23.02.2021 17:37 Ответить
Ну, если в инструкции к приориксу написано "Профиль безопасности вакцины основан на данных, полученных для 12 000 человек, получавших вакцину в рамках клинических исследований. События активно регистрировались в течение 42 дней после вакцинации." то я ей верю. (Кстати я это приводил в ответ на твое утверждение, что вакцины вообще не проверяют. И вместо извинений за ложь, ты начал довольно долгую переписку. Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 573 ).
А если производитель спутника пишет, "Спутник V" - первая вакцина на основе аденовирусного вектора человека, которая достигла порога эффективности в 90 процентов" мне не очень верится.
показать весь комментарий
23.02.2021 18:20 Ответить
Не верю.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:19 Ответить
Я тоже атеист. И что?
показать весь комментарий
23.02.2021 15:30 Ответить
В Бога верю !
Вам ,что вакцинируетесь этой вакциной не верю .
показать весь комментарий
23.02.2021 15:35 Ответить
Неужели Ваш бог допустит, чтобы такое исчади ада, как я и не вакцинировался. Молись и кайся! (с)
показать весь комментарий
23.02.2021 15:37 Ответить
Ну ты даешь)))
показать весь комментарий
23.02.2021 15:52 Ответить
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 366
показать весь комментарий
23.02.2021 16:47 Ответить
Какая ещё там вакцинация. Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
показать весь комментарий
23.02.2021 12:34 Ответить
"зелену гидоту" сьогодні після оголошення так званого "вироку",Стерненко назвав-ЧМОМ.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:37 Ответить
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 411
показать весь комментарий
23.02.2021 12:41 Ответить
Да, это смешно, но у многих антиваксеров домашние питомцы получают все прививки.
показать весь комментарий
23.02.2021 17:20 Ответить
Кловун, іди у сраку, як ти казав. Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7249
показать весь комментарий
23.02.2021 12:44 Ответить
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6163

Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9002
показать весь комментарий
23.02.2021 12:45 Ответить
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4712Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 809Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 133Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 809
показать весь комментарий
23.02.2021 12:52 Ответить
Щасти їм і їх сім'ям як мінімум в трьох вакцинах як заповів Білл Гейтс.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:45 Ответить
23 февраля 1944 года началась депортация чеченов и ингушей,слава Сралину
показать весь комментарий
23.02.2021 12:46 Ответить
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4107
показать весь комментарий
23.02.2021 12:46 Ответить
пісюаніст, вколи собі цю вакцину в бошку, може розуму побільшає..
показать весь комментарий
23.02.2021 12:47 Ответить
Не більше однієї банки в руки!!!!!!! Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4078

Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1139
показать весь комментарий
23.02.2021 12:47 Ответить
земляді начебто в іншій реальності живуть
показать весь комментарий
23.02.2021 12:48 Ответить
воду из Ганга привезли
показать весь комментарий
23.02.2021 12:50 Ответить
всього там 41,2К вакцин. враховуючи перевезення без дотримання температурного режиму, відсутність сертифікатів і (схоже) нерозуміння доцільності їх використання... НМД - краще турботливо роздати всім депутатам, прокурорам, суддям і недореформаваним копам та їх родинам...
показать весь комментарий
23.02.2021 12:50 Ответить
Починай з себе і своїх рідних.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:52 Ответить
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8047
показать весь комментарий
23.02.2021 12:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5XklNZ4mxTc
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто! Людей не надуриш казками з дебіловізора.
показать весь комментарий
23.02.2021 12:58 Ответить
Аферист-мошенник предлагает индийским шмурдяком вакцинироваться.рассмешил
показать весь комментарий
23.02.2021 12:58 Ответить
ЗАДАЧКА📍Європейський союз ЗАРЕЄСТРУВАВ вакцину AstraZeneca.📍Європейський союз НЕ ЗАРЕЄСТРУВАВ вакцину CoviShield (Індія) і лише «вивчає її ефективність».
ПИТАННЯ ☝️Зеленський і Степанов будуть нам розповідати, що AstraZeneca і CoviShield - «одне і теж саме»?
Чи скажуть правду?
показать весь комментарий
23.02.2021 12:59 Ответить
После суда над Стерненко, шут стал токсичнымь и не только в Украине, а и в Европе, и он уже не отмоется.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:00 Ответить
астрозенекою я б вколовся, тим паче в мене скоро мінімальний термін імунітету кінчається. але ковідшілд ху із іс????
показать весь комментарий
23.02.2021 13:01 Ответить
А Шо це таке? Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6819
показать весь комментарий
23.02.2021 13:09 Ответить
прискоримо вакцінацію, незабаром вакцина буде вже в Україні, уряд робить все, щоб вакцінація розпочалася як найшвидше!..
йшов 2024-й рік...
показать весь комментарий
23.02.2021 13:06 Ответить
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4393
показать весь комментарий
23.02.2021 13:07 Ответить
Прибытие самолета с COVID-вакциной ожидается в ближайший час. На злітно-посадковій сузі Бубочка в образі Джіммі, персонажу індійського фільму "Танцюрист диско" виконує індійський танець... . Так починається новий, індійський сезон серіалу "Слуга народу".

Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3682
показать весь комментарий
23.02.2021 13:10 Ответить
Наразі триває третя фаза клінічних випробувань препарату в Індії, Бразилії, Великій Британії, Південній Африці, Кенії та США. Водночас вакцину вже схвалили до екстреного використання в Індії.
Попередні результати третьої фази досліджень у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці опублікували у грудні 2020 року. Вакцина показала ефективність 70,4%, Однак згодом у Бразилії повідомили, що ефективність препарату становить лише 50,38%.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:11 Ответить
- Начнем вакцинацию как можно скорее.

- Держи карман шире...
показать весь комментарий
23.02.2021 13:12 Ответить
ЗЕЛЯ, ГОТУЙ ДУПУ. ВАКЦИНУВАТИСЯ БУДЕШ. КРАЇНА ЗАВМЕРЛА ПЕРЕД ЕКРАНАМИ... ЧЕКАЄМО.....🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.02.2021 13:13 Ответить
И что увидишь на экране ? Как в очередной раз народу пытаются навесить
лапшу на уши ?
Наивничай в меру.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:22 Ответить
Скажите кто-нибудь этому Зе-д#билу что люди не собираються прививаться индийским шмурдяком!
показать весь комментарий
23.02.2021 13:15 Ответить
Как оказалось это хрень не прошла клинические испытания и незарегистрирована нигде, это преступление привозить такое в страну да еще и колоть добровольно-принудительно.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:31 Ответить
К тому же заявить на всю страну ,что это одна из лучших вакцин в мире.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:24 Ответить
Та не дай Бог колоть то,что конченые зеленые наклянчали в странах третьего мира.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:39 Ответить
Проти зеленої чуми вакцини, на жаль, не існує... поки що.
показать весь комментарий
23.02.2021 13:43 Ответить
первым принимает эту гадость-этот недомерок
показать весь комментарий
23.02.2021 14:12 Ответить
Там не пол миллиона, а около 40 000 доз. 500 000 это приблизительно 20-30 м3. Две паллеты-около 4-5 м3.
показать весь комментарий
23.02.2021 14:18 Ответить
Собі і співучасникам твоїх злочинів, тварина, коли свіоє лайно. Українці цією гидотою користуваться не збираються. Зрозуміло, що ця закупівля - імітація, як і все інше, що ми від цього злочинного цирку вже побачили.
показать весь комментарий
23.02.2021 15:41 Ответить
 
 