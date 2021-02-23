Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський подякував індійським партнерам за надання вакцини проти COVID-19, а також заявив, що вакцинація розпочнеться найближчим часом.
Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Перші 500 тис. вакцин проти COVID-19 прибули в Україну. Дякуємо індійським партнерам за підтримку. Ми розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Нам потрібно разом боротися з COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 лютого 2021 року, в Україну доставили першу партію вакцини проти коронавірусу.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Надеюср, апелляция подотрёт свою ж... сегодняшним приговором. А если нет - тогда плохи дела президентские.
але мокрим зезікам дощ не страшний...
и на упаковке .что это Индия не значится.
А где предоплаченая китайская вакцина за 18 уе?
Антип, ты тут?
Имеем вакцину. Ты пойдешь вакцинироваться?
https://t.me/mozofficial/716
https://focus.ua/ukraine/475485-v-ukraine-zaregistrirovali-vakcinu-covishield-ot-astrazeneca
Или ты не доверяешь специалистам МОЗ?
Логика: МОЗ рассказывает о болезни - ты им веришь. МОЗ рассказывает мол надо носить маски, социальные дистанции - ты им веришь и выполняешь. МОЗ говорит что надо вакцины - ты им веришь и убеждаешь меня мол я не прав - МОЗ говорит что спасло тебя: доставило вакцину, зарегистрировало ее по установленным законом процедурам (ты сам мне рассказывал как там у них круто и безопасно)... и тут ты такой: Э нееееттт... стооооп. Я буду читать инструкции... и может быть (но это не точно) селаю укол.
Ты непоследователен, только и всего.
Я понимаю, если бы везли спутник или там синовак... но это ж Европа. Астра Зенека - разработчик.
Добро пожаловать в клуб, если что).
Эта вакцина одобрена так же и ВООЗ, разве нет? Да и производитель европейский. Ну да лицензированное производство в Индии... но разве это что-то меняет? Лицензия то не спутника а Астра Зенека. И их производство... слушай, ну ты сам меня убеждал в том, что там прям все очень безопасно и хорошо... а как до дела (укола) дошло (ну почти) так ... как бы уже и не безоговорочно "за"... странно это - вот я к чему.
То есть тебе нечего опасаться - по твоим же вышним словам.
Но ты не оперируешь термином "конечно". Ты оперируешь термином "возможно".
Разные степени уверенности - в отношении себя.
Но в отношении меня ты демонстрируешь бОльшую степень убежденности в результатах турда бигфармы.
Это... в общем как минимум непоследовательно.
Но как дошло до доказательства действием...
Но ладно. Прнимаю. Подождем. Ну когда ты изучишь документы))
А если производитель спутника пишет, "Спутник V" - первая вакцина на основе аденовирусного вектора человека, которая достигла порога эффективности в 90 процентов" мне не очень верится.
Вам ,что вакцинируетесь этой вакциной не верю .
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто! Людей не надуриш казками з дебіловізора.
ПИТАННЯ ☝️Зеленський і Степанов будуть нам розповідати, що AstraZeneca і CoviShield - «одне і теж саме»?
Чи скажуть правду?
йшов 2024-й рік...
Попередні результати третьої фази досліджень у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці опублікували у грудні 2020 року. Вакцина показала ефективність 70,4%, Однак згодом у Бразилії повідомили, що ефективність препарату становить лише 50,38%.
- Держи карман шире...
лапшу на уши ?
Наивничай в меру.