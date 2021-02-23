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Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував індійським партнерам за надання вакцини проти COVID-19, а також заявив, що вакцинація розпочнеться найближчим часом.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші 500 тис. вакцин проти COVID-19 прибули в Україну. Дякуємо індійським партнерам за підтримку. Ми розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Нам потрібно разом боротися з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 лютого 2021 року, в Україну доставили першу партію вакцини проти коронавірусу.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
начни с себя и своей семьи
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23.02.2021 12:31
+14
Себе, покидьок, вакцинуй чимось таким, щоб ти потім не зміг весь світ заразити своїм геномом...
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23.02.2021 12:33
+14
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6163

Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9002
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23.02.2021 12:45
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Пфицеру да,да,да, Зенеке нет, нет, нет. Сугубо личное мнение.
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23.02.2021 12:30 Відповісти
не терпится уколоться?...
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23.02.2021 12:31 Відповісти
начни с себя и своей семьи
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23.02.2021 12:31 Відповісти
там уже давно укололись пфайзером...
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23.02.2021 13:04 Відповісти
Я и не знаю, даже при яныке ТАК не сажали. Принять показания "свидетеля", который даже в суде не допрашивался, принимать "экспертизы", написанные на коленке за углом - следующий шаг по такому сценарию это судебная тройка и расстрел по доносу соседей!...
Надеюср, апелляция подотрёт свою ж... сегодняшним приговором. А если нет - тогда плохи дела президентские.
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23.02.2021 12:36 Відповісти
Бо такої відмороженої дебільної влади ще не було. Зек хоч і був кліптоманом,кремлівським лайном, але намагався хоч якось дотримуватись закону. А цій зеленій плісняві все до гузна. Таке відчуття, що живуть останній день.
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23.02.2021 12:57 Відповісти
Їх у нього ніколи ніяких не було тих досягнень. Він діє як агент ворога, бо він ним є. Всі ті спалахи бенгальського вогню, що він ніби то робить, то лише маніпуляції свідомістю українців, а воно люди з короткою памятю та наївні і ******* халяву і цим вороги постійно користуються.
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23.02.2021 12:53 Відповісти
І під тиском США, бо він сцикун.Совісті немає, але страх є.
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23.02.2021 12:58 Відповісти
в любом случае лучше, чем кацапский шмурдяк.
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23.02.2021 12:40 Відповісти
Шмурдяк он и в Африке шмурдяк. Єто не означает, что надо приобретать "левую" вакцину, произведенную на не сертифицированном производстве, не сертифицированную в Украине. Ну и что, что єтот шмурдяк может біть чуть-чуть лучше кацапского? Навоз везде пахнет одинаково.
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23.02.2021 12:50 Відповісти
коров'яче гівно нічим не краще ведмежого
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23.02.2021 12:50 Відповісти
В напианино играющий орган сначала себе вколи...
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23.02.2021 12:31 Відповісти
шо швидко робиться - криве родиться
але мокрим зезікам дощ не страшний...
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23.02.2021 12:32 Відповісти
тьфу на тебя! уколись кислыми щями в пятку.
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23.02.2021 12:32 Відповісти
Почни першим.... але це до кого я??? цеж не кокс... і ЗЕ блазень на вакцінацію не піде, бо в нього своя "дорога"...
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23.02.2021 12:32 Відповісти
С определенных пор, не принимаю индийские лекарства. Когда узнал какая зарплата у работников на фарм фабрике, охота отпала.
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23.02.2021 12:33 Відповісти
Да забыл, кто не в курсе, 15-25$ за месяц!!!
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23.02.2021 12:35 Відповісти
Индийские лекарства ,как и китайские товары ,часто прикрываются известными брендами
и на упаковке .что это Индия не значится.
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23.02.2021 15:18 Відповісти
Вопрос на засыпку.....
А где предоплаченая китайская вакцина за 18 уе?
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23.02.2021 12:33 Відповісти
Где-где,как всегда,в Караганде!😂
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23.02.2021 12:34 Відповісти
Степанов озвучивал дескать в районе апреля.
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23.02.2021 12:35 Відповісти
Себе, покидьок, вакцинуй чимось таким, щоб ти потім не зміг весь світ заразити своїм геномом...
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23.02.2021 12:33 Відповісти
А що,є відчайдухи,що погодилися вакцинуватися цією бурдою?
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23.02.2021 12:33 Відповісти
А мне вот интересно.
Антип, ты тут?
Имеем вакцину. Ты пойдешь вакцинироваться?
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23.02.2021 12:33 Відповісти
якщо міловашка з супруном додадуть йому еще пару срібників, то не піде, а побіжить
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23.02.2021 12:49 Відповісти
Сначала изучу инструкцию и документацию. По результатам приму решение. Вполне возможно, что пойду.
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23.02.2021 13:52 Відповісти
Специалисты уже изучили.
https://t.me/mozofficial/716

https://focus.ua/ukraine/475485-v-ukraine-zaregistrirovali-vakcinu-covishield-ot-astrazeneca

Или ты не доверяешь специалистам МОЗ?
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23.02.2021 14:16 Відповісти
Изучать инструкции к лекарствам - право каждого пациента и мой личный принцип. Почему я должен от него отказаться? Я не вижу для этого веских причин.
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23.02.2021 15:32 Відповісти
Антип... в душе ты все-таки немножко антиваксер)))
Логика: МОЗ рассказывает о болезни - ты им веришь. МОЗ рассказывает мол надо носить маски, социальные дистанции - ты им веришь и выполняешь. МОЗ говорит что надо вакцины - ты им веришь и убеждаешь меня мол я не прав - МОЗ говорит что спасло тебя: доставило вакцину, зарегистрировало ее по установленным законом процедурам (ты сам мне рассказывал как там у них круто и безопасно)... и тут ты такой: Э нееееттт... стооооп. Я буду читать инструкции... и может быть (но это не точно) селаю укол.
Ты непоследователен, только и всего.
Я понимаю, если бы везли спутник или там синовак... но это ж Европа. Астра Зенека - разработчик.
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23.02.2021 15:49 Відповісти
Родной, когда МОЗ говорит то, что я вижу в научных статьях - я верю не столько МОЗ, сколько статьям. Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7634 Если ты не заметил - я не очень часто даю ссылки на МОЗ. У них на сайтах просто советы специалистов, а я люблю советы с логическим и научным обоснованием. Я любую информацию воспринимаю критически.
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23.02.2021 16:52 Відповісти
То есть ты и бигфарме по умолчанию не веришь))) Да ты, батенька, антиваксер!))
Добро пожаловать в клуб, если что).

Эта вакцина одобрена так же и ВООЗ, разве нет? Да и производитель европейский. Ну да лицензированное производство в Индии... но разве это что-то меняет? Лицензия то не спутника а Астра Зенека. И их производство... слушай, ну ты сам меня убеждал в том, что там прям все очень безопасно и хорошо... а как до дела (укола) дошло (ну почти) так ... как бы уже и не безоговорочно "за"... странно это - вот я к чему.
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23.02.2021 17:01 Відповісти
Бигфарма очень редко, но тоже может ошибаться. Но не в ее интересах гнать откровенное фуфло. Но в отношении вакцин это очень редко. Ведь классическая вакцина - это убитый вирус. Точно такой же, как и при заболевании, но его можно строго дозировать, в отличие от болезни, где он может расплодиться сверх меры. Это значит, что побочка от классической вакцины не может превышать таковую от самой болезни.
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23.02.2021 17:19 Відповісти
Астра Зенека - это бигфарма (в отличие от бармалея).
То есть тебе нечего опасаться - по твоим же вышним словам.
Но ты не оперируешь термином "конечно". Ты оперируешь термином "возможно".
Разные степени уверенности - в отношении себя.
Но в отношении меня ты демонстрируешь бОльшую степень убежденности в результатах турда бигфармы.
Это... в общем как минимум непоследовательно.
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23.02.2021 17:26 Відповісти
Не колупай мозг. Что у тебя за манера переливать из пустого в порожнее? Я ж тебе уже писал еще давно - я читаю инструкции к вакцинам (и не только) и изучаю документы, Пока я этого не сделал - не тратьте куме сили на дурну писанину.
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23.02.2021 17:36 Відповісти
И ты не раз убедительно доказывал, мол стоит верить бигфарме.
Но как дошло до доказательства действием...
Но ладно. Прнимаю. Подождем. Ну когда ты изучишь документы))
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23.02.2021 17:37 Відповісти
Ну, если в инструкции к приориксу написано "Профиль безопасности вакцины основан на данных, полученных для 12 000 человек, получавших вакцину в рамках клинических исследований. События активно регистрировались в течение 42 дней после вакцинации." то я ей верю. (Кстати я это приводил в ответ на твое утверждение, что вакцины вообще не проверяют. И вместо извинений за ложь, ты начал довольно долгую переписку. Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 573 ).
А если производитель спутника пишет, "Спутник V" - первая вакцина на основе аденовирусного вектора человека, которая достигла порога эффективности в 90 процентов" мне не очень верится.
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23.02.2021 18:20 Відповісти
Не верю.
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23.02.2021 15:19 Відповісти
Я тоже атеист. И что?
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23.02.2021 15:30 Відповісти
В Бога верю !
Вам ,что вакцинируетесь этой вакциной не верю .
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23.02.2021 15:35 Відповісти
Неужели Ваш бог допустит, чтобы такое исчади ада, как я и не вакцинировался. Молись и кайся! (с)
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23.02.2021 15:37 Відповісти
Ну ты даешь)))
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23.02.2021 15:52 Відповісти
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 366
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23.02.2021 16:47 Відповісти
Какая ещё там вакцинация. Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
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23.02.2021 12:34 Відповісти
"зелену гидоту" сьогодні після оголошення так званого "вироку",Стерненко назвав-ЧМОМ.
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23.02.2021 12:37 Відповісти
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 411
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23.02.2021 12:41 Відповісти
Да, это смешно, но у многих антиваксеров домашние питомцы получают все прививки.
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23.02.2021 17:20 Відповісти
Кловун, іди у сраку, як ти казав. Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7249
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23.02.2021 12:44 Відповісти
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6163

Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9002
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23.02.2021 12:45 Відповісти
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4712Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 809Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 133Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 809
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23.02.2021 12:52 Відповісти
Щасти їм і їх сім'ям як мінімум в трьох вакцинах як заповів Білл Гейтс.
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23.02.2021 12:45 Відповісти
23 февраля 1944 года началась депортация чеченов и ингушей,слава Сралину
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23.02.2021 12:46 Відповісти
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4107
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23.02.2021 12:46 Відповісти
пісюаніст, вколи собі цю вакцину в бошку, може розуму побільшає..
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23.02.2021 12:47 Відповісти
Не більше однієї банки в руки!!!!!!! Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4078

Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1139
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23.02.2021 12:47 Відповісти
земляді начебто в іншій реальності живуть
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23.02.2021 12:48 Відповісти
воду из Ганга привезли
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23.02.2021 12:50 Відповісти
всього там 41,2К вакцин. враховуючи перевезення без дотримання температурного режиму, відсутність сертифікатів і (схоже) нерозуміння доцільності їх використання... НМД - краще турботливо роздати всім депутатам, прокурорам, суддям і недореформаваним копам та їх родинам...
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23.02.2021 12:50 Відповісти
Починай з себе і своїх рідних.
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23.02.2021 12:52 Відповісти
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8047
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23.02.2021 12:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5XklNZ4mxTc
Реакція глядачів на чемпіонаті Австралії з тенісу на коментар чиновниці про вакцинну кампанію. Дуже промовисто! Людей не надуриш казками з дебіловізора.
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23.02.2021 12:58 Відповісти
Аферист-мошенник предлагает индийским шмурдяком вакцинироваться.рассмешил
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23.02.2021 12:58 Відповісти
ЗАДАЧКА📍Європейський союз ЗАРЕЄСТРУВАВ вакцину AstraZeneca.📍Європейський союз НЕ ЗАРЕЄСТРУВАВ вакцину CoviShield (Індія) і лише «вивчає її ефективність».
ПИТАННЯ ☝️Зеленський і Степанов будуть нам розповідати, що AstraZeneca і CoviShield - «одне і теж саме»?
Чи скажуть правду?
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23.02.2021 12:59 Відповісти
После суда над Стерненко, шут стал токсичнымь и не только в Украине, а и в Европе, и он уже не отмоется.
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23.02.2021 13:00 Відповісти
астрозенекою я б вколовся, тим паче в мене скоро мінімальний термін імунітету кінчається. але ковідшілд ху із іс????
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23.02.2021 13:01 Відповісти
А Шо це таке? Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6819
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23.02.2021 13:09 Відповісти
прискоримо вакцінацію, незабаром вакцина буде вже в Україні, уряд робить все, щоб вакцінація розпочалася як найшвидше!..
йшов 2024-й рік...
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23.02.2021 13:06 Відповісти
Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4393
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23.02.2021 13:07 Відповісти
Прибытие самолета с COVID-вакциной ожидается в ближайший час. На злітно-посадковій сузі Бубочка в образі Джіммі, персонажу індійського фільму "Танцюрист диско" виконує індійський танець... . Так починається новий, індійський сезон серіалу "Слуга народу".

Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3682
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23.02.2021 13:10 Відповісти
Наразі триває третя фаза клінічних випробувань препарату в Індії, Бразилії, Великій Британії, Південній Африці, Кенії та США. Водночас вакцину вже схвалили до екстреного використання в Індії.
Попередні результати третьої фази досліджень у Великій Британії, Бразилії та Південній Африці опублікували у грудні 2020 року. Вакцина показала ефективність 70,4%, Однак згодом у Бразилії повідомили, що ефективність препарату становить лише 50,38%.
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23.02.2021 13:11 Відповісти
- Начнем вакцинацию как можно скорее.

- Держи карман шире...
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23.02.2021 13:12 Відповісти
ЗЕЛЯ, ГОТУЙ ДУПУ. ВАКЦИНУВАТИСЯ БУДЕШ. КРАЇНА ЗАВМЕРЛА ПЕРЕД ЕКРАНАМИ... ЧЕКАЄМО.....🤣🤣🤣
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23.02.2021 13:13 Відповісти
И что увидишь на экране ? Как в очередной раз народу пытаются навесить
лапшу на уши ?
Наивничай в меру.
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23.02.2021 15:22 Відповісти
Скажите кто-нибудь этому Зе-д#билу что люди не собираються прививаться индийским шмурдяком!
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23.02.2021 13:15 Відповісти
Как оказалось это хрень не прошла клинические испытания и незарегистрирована нигде, это преступление привозить такое в страну да еще и колоть добровольно-принудительно.
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23.02.2021 13:31 Відповісти
К тому же заявить на всю страну ,что это одна из лучших вакцин в мире.
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23.02.2021 15:24 Відповісти
Та не дай Бог колоть то,что конченые зеленые наклянчали в странах третьего мира.
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23.02.2021 13:39 Відповісти
Проти зеленої чуми вакцини, на жаль, не існує... поки що.
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23.02.2021 13:43 Відповісти
первым принимает эту гадость-этот недомерок
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23.02.2021 14:12 Відповісти
Там не пол миллиона, а около 40 000 доз. 500 000 это приблизительно 20-30 м3. Две паллеты-около 4-5 м3.
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23.02.2021 14:18 Відповісти
Собі і співучасникам твоїх злочинів, тварина, коли свіоє лайно. Українці цією гидотою користуваться не збираються. Зрозуміло, що ця закупівля - імітація, як і все інше, що ми від цього злочинного цирку вже побачили.
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23.02.2021 15:41 Відповісти
 
 