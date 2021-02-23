Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував індійським партнерам за надання вакцини проти COVID-19, а також заявив, що вакцинація розпочнеться найближчим часом.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші 500 тис. вакцин проти COVID-19 прибули в Україну. Дякуємо індійським партнерам за підтримку. Ми розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Нам потрібно разом боротися з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 лютого 2021 року, в Україну доставили першу партію вакцини проти коронавірусу.

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