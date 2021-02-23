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санкции (10609) Табачник Дмитрий (1553) Арбузов (473) Евросоюз (15858) Йозвяк (116)

На следующей неделе ЕС снимет санкции с Арбузова и Табачника, - Йозвяк

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

На следующей неделе ЕС снимет санкции с Арбузова и Табачника, - Йозвяк

Послы стран Евросоюза на следующей неделе снимут санкции с бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС на следующей неделе снимут санкции с бывшего премьер-министра Украины Арбузова и экс-министра образования Табачника. В списке осталось только 8 человек, включая Януковича и его сына", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС одобрили продление экономических санкций против России, - Йозвяк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Спасибо зебилам, проголосовавшим за ватных клоунов. Жрите. На следующей неделе ЕС снимет санкции с Арбузова и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5782
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23.02.2021 13:33
+15
Зебот 00-Diogen Gdl + компанія таких же,
Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9366
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23.02.2021 13:41
+12
Слава нашей импотентной правоохранительной системе!!!
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23.02.2021 13:32
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Слава нашей импотентной правоохранительной системе!!!
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23.02.2021 13:32 Ответить
Спасибо зебилам, проголосовавшим за ватных клоунов. Жрите. На следующей неделе ЕС снимет санкции с Арбузова и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5782
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23.02.2021 13:33 Ответить
ти б подякував тим хто за 5 років жодної справи на них не завів, та і не тільки на них - бла-бла тільки один раз проходять, а далі треба підтвердження.. Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 535
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23.02.2021 13:40 Ответить
"Обоє рябоє" - народна приказка.
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23.02.2021 13:50 Ответить
Не руйнуй велику вологу соєву мрію!))))))))))))
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23.02.2021 14:12 Ответить
Так вже майже два роки зебіли при владі. Чого до сих пір не виправили це?
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23.02.2021 14:46 Ответить
а що "недебіли" даремно поралися 5 років - хто вже що може знайти?Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8829
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23.02.2021 15:33 Ответить
Ну так для того ж і є вибори. Недебіли не справились, вибрали зебілів. А результата як не було так і немає. Але ж зебіли так ********* кричати шо недебіли не так шось роблять. Нехай зебіли покажуть як треба. А замість цього зебіли вже обісрались по всім фронтам.
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23.02.2021 15:36 Ответить
чекайте наступних виборів - чого так переймаєтеся? таким як ви ніхто нічого не винен і не вам давати вказівки Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1302 Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9579
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23.02.2021 15:47 Ответить
Я нікому ніяких вказівок не давав і не казав шо мені хтось шось винен. Не придумуйте, ви не не на сцєнє. Свої зебільні умозаключєнія залиште для зебілів. Думаю, що з такими темпами обсирання по всім фронтам зебілів довго терпіти люди не будуть...
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23.02.2021 15:57 Ответить
Всі бачать, хто це все робить, грабує і розвалює Україну, не голосуйте за них, голосуйте за українців.
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23.02.2021 16:58 Ответить
Я то голосую, а от шо робити з потомками кацапів завезених йоською сраліном після голодомору. Ешалонами ***** завозив і заселив ними майже весь південний схід який перед цим в 1931-33-їх роках виморив голодом.
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23.02.2021 19:18 Ответить
Взяти прибалтійський приклад.
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24.02.2021 08:33 Ответить
Це так тільки сказати... Не получиться, масштаби зовсім інші...
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24.02.2021 09:35 Ответить
Ну якщо тільки балакати,то взагалі сенсу немає.Насправді, треба зробити дуже багато.На що не подивись,скрізь треба чистити і вичищати.На перший погляд навіть не знаєш з чого починати.На мій погляд,все таки треба впертися і вимагати проведення судової реформи.Без цього,що не роби-все зупиниться і розвалиться в мафіозних судах.Тут,правда питання ще,де взяти некорумпованих суддів,адже,юридична освіта у нас куруються відомими покидьками, накшталт містера підрахуя-ківалова.А тут вже треба наступати гідрі на горлянку.Тільки люди,постійний,системний тиск вулиці на владу, заставлять її робити правильні речі,до тих пір,поки нарешті не запрацює закон.Всі важливі рішення у ВР повинні голосуватись під пильним оком і тиском суспільства і т.д. Справжній український лідер у владі і активна підтримка суспільства вирішать нашу проблему,як це трапилось наприклад у Польщі і у прибалтів.
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24.02.2021 10:54 Ответить
Все ви правильно кажете. Після Майдану ті активісти хто мав це робити та надихати людей пішли на фронт. А ті шо залишились подумали шо вже всьо, вигнали урку далі все піде як по маслу. А воно так не виходить... Падлюки прокацаплені і не прокацаплені не сплять. Вони бистренько зорієнтувались...
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24.02.2021 19:11 Ответить
а до зебилов, почему ТА демократическая власть не предоставила обвинения?
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23.02.2021 13:51 Ответить
Бізнес партнери "патамушта"! Чого Петро Олексійович у Відень перед виборами до пана Фірташа літав?
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23.02.2021 14:13 Ответить
в смысле жрите? тебе тоже прийдется с ними жрать одно говно,ты что в другой стране живешь? Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1428
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23.02.2021 13:53 Ответить
Конечно и нам приходится жрать. Но! У нас есть огромное моральное утешение, что не мы этот пиз дец привели. А зедебильне, утешить себя нечем, разве что злорадством,что порохоботы вместе с ними пострадали. Гы-гы, на зло порохоботам отморозили всем уши)) Зебилы, такие зебилы))
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23.02.2021 14:02 Ответить
Можешь прокомментировать?
2015 год. табачник свидетель эпохи овоща. Это твое соевое моральное утешение?https://www.pravda.com.ua/news/2015/02/28/7060083/index.amp
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23.02.2021 14:08 Ответить
Тримайся- зараз прискаче соєва отара й буде копитами тупотіти!
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23.02.2021 14:14 Ответить
Ну пока-то прискакала только зебильная и развизжалась, как в жопу подстреленная))
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23.02.2021 14:17 Ответить
Ну то не скавчи, воно й тихіше буде!
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23.02.2021 14:43 Ответить
Последуй сам своему совету))
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23.02.2021 15:06 Ответить
А сказати що хтіло?
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23.02.2021 15:46 Ответить
Да нет - твое. Это ты сейчас пытаешься оправдаться (в первую очередь перед самим собой) зачем всем отморозил уши.
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23.02.2021 14:15 Ответить
В 2015 году руководил клоун? Нет, у руля был соевый "патриот".
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23.02.2021 14:36 Ответить
И? Как твоя статейка оправдывает то, что ты в 19 -ом привел к власти умственно отсталую, промокшанскую сволочь?
Подобные оправдашки сильно попахивают мокшанским - "а в Америке негров линуют!"
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23.02.2021 15:13 Ответить
Нет, это попахивает чем то другим. Например, дорога ложка к обеду. Клоун такой же самый, как и сивочолый, только первый клоун, а второй - полон псевдопатриотизма и пафоса. Проспал все, именно, сивочолый, так как надо было сажать всех сразу. После драки кулаками не машут.
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23.02.2021 16:15 Ответить
Привет, махнарылый!
Теперь от "Порошенко гавно, Зеленский гавно, всё гавно!" плавненько переходим к соросятам и внешнему управлению!
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24.02.2021 10:59 Ответить
Ні! Воно нарасії животіє.
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23.02.2021 14:14 Ответить
Вона працюе, бенядиктова...
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23.02.2021 21:13 Ответить
Ну при чому тут це? Порахуй скільки років минуло з того часу? Майдан вчора був?
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24.02.2021 08:29 Ответить
Браво. Что потужный безальтернативный реформатор дон педро со своим шокиным, что зе со своей венедиктовой.
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23.02.2021 13:33 Ответить
Только активистов сажать могут. А таких как судью Вовка даже в суд привести не могут. не говоря уже о том регионалах
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23.02.2021 13:33 Ответить
Зебот 00-Diogen Gdl + компанія таких же,
Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9366
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23.02.2021 13:41 Ответить
Падаждите! Вы серьёзно предполагаете, будто тягание по интернетам инфантильного идиота с чужими фразами, работающего за деньги, страдающего чрезмерным чувством собственной важности не будет иметь последствий?
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23.02.2021 13:45 Ответить
Ви що, наголосували Янелоха з моностадом і з свого бункера два роки не виповзали? Чи люсяаферіствич з подляком дали команду юзати стару методичку?
Можете дякувати вибраному вами "велічайшему" та безальтернативній судовій реформі портнова.

6 дек. 2019 г.
Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою - DW
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23.02.2021 13:43 Ответить
Эка вы петеньку обидели.
То, что мощный сивочелый старик не сделал за пять лет, предлагаете клоуну сделать за два?
Так петю, до уровня "ниже клоуна" еще никто не опускал.
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23.02.2021 13:50 Ответить
Паскудна влада! Цих упирів забули взагалі, а Стерненка засадили... Дебіли навіть не розуміють, що собі вирок виписали!
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23.02.2021 13:33 Ответить
Посли командують санкціями?
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23.02.2021 13:33 Ответить
і мене здивувало))) та на фоні чудової новини (для арбузова і табачника))) логіку і шукати не треба... (може малось на увазі що посли про це повідомили??? а мо шось інше))) дива)))
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23.02.2021 13:38 Ответить
Если при определенном сроке не открыты криминальные дела, нет суда на этих лиц в Украине, то санкции снимаются. Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3693
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23.02.2021 13:39 Ответить
На следующей неделе ЕС снимет санкции с Арбузова и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4090
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23.02.2021 13:34 Ответить
Так он ещё с начала 2015 года является ценным свидетелем эпохи овоща )))
https://www.pravda.com.ua/news/2015/02/28/7060083/index.amp
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23.02.2021 13:34 Ответить
А потом эти "новые лица" появятся на Банковой и в Кабмине
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23.02.2021 13:34 Ответить
Прямо золотой дождь в лицо недоразвитых зеленых избирателей.Главное,чтобы не Порошенко,да конченые 73%?
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23.02.2021 13:35 Ответить
2015 год. Табачник - ценный свидетель эпохи овоща.
https://www.pravda.com.ua/news/2015/02/28/7060083/index.amp
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23.02.2021 13:39 Ответить
а почему это 73% конченные, а 22-27% шоколадного направления - правильные люди?
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23.02.2021 13:48 Ответить
Тому що на цьому сайті їх більшість. А і з своїм уставом в чужий монастир нічого лізти.
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23.02.2021 13:53 Ответить
Тому що тут заповідник соєвої отари!)))
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23.02.2021 14:18 Ответить
Потому, что большинство всегда не право, т.к. большинсво ---идиоты(с) Э.А.По.
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23.02.2021 21:15 Ответить
да вы правы, но почему при порошенко не были представлены все обвинительные доказательства
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23.02.2021 13:52 Ответить
"Главное,чтобы не Порошенко,да конченые 73%?" - вон оно что. Оказывается порошенко их всех посадил на 25 лет, а подлый зеля - выпустил. Вот гад.
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23.02.2021 13:53 Ответить
після псевдосанкцій проти медведчука це не дивує,нікак!
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23.02.2021 13:35 Ответить
Такова судьба всех санкций. Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7968
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23.02.2021 13:36 Ответить
Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1849 Петруха должен обязательно гневно выступить.
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23.02.2021 13:37 Ответить
Петруха тебе зебилу ничего не должен....требуй у осла оманского за которого ты голосовал..
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23.02.2021 13:50 Ответить
Та выступит без проблем. Текст уже наработан:
"Почему не были применены санкции против Медведчука... Арбузова и Табачника. Потому что Закон Украины, Конституция Украины запрещает использование санкций против граждан Украины. Я не открою тайны, что Медведчук Арбузов и Табачник является, к сожалению или к счастью, гражданином Украины. Правильно ли это, или нет? Правильно! Потому что Конституция Украины гарантирует презумпцию невиновности"
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23.02.2021 13:59 Ответить
Потужно й безальтернативно!)))
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23.02.2021 14:19 Ответить
а бенедиктова всех пугает, что после дубилета там кому-то еще приготовиться нужно))
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23.02.2021 13:37 Ответить
Папередник Шмыгаля. У Табачника ( министра образования Украины) з програми історії для 5-го класу вилучили термін "Українська держава". 15 лютого 2013 р., 18:10/ Табачник: "Бандера и Шухевич останутся в истории как националисты и организаторы массовых убийств"/ СБУ подтвердила, что Табачник вернулся в Израиль. /Дмитрий Табачник: музейный вор и казнокрад Ср, 2012-01-18 09:40
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23.02.2021 13:40 Ответить
Шкарлета. Тоже засранца.
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23.02.2021 14:12 Ответить
ЗЕбилоиды! Это ваша перемога!!!!!
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23.02.2021 13:40 Ответить
Ну да.... Пять лет не хватило....
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23.02.2021 14:00 Ответить
добитися санкцій було складніше...а от продовжувати їх - тож треба працювати з ЄС, переконувати.... а не спускати все на якосьтамбуде...
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23.02.2021 13:40 Ответить
Кому впрягатися??? там 73% віслюків одобрянсовичей...
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23.02.2021 13:52 Ответить
"Побачиш Табачніка - дай йому підсрачника!" Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6039
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23.02.2021 13:40 Ответить
А потом до шмыгаля в замы обоих.
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23.02.2021 13:41 Ответить
Дякую! Дуже дякую!

Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5114
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23.02.2021 13:41 Ответить
Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8748
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23.02.2021 13:42 Ответить
витя-шапкокрад небось уже ручонки потирает,надеясь на послов ЕС
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23.02.2021 13:42 Ответить
тобто прокурворка бєнядіктова нічого не може зробити, щоб санкцій з цих потвор не знімали? Чи "ручне керування" справами можливо лише в Україні, а в Європі таке не пройде?
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23.02.2021 13:42 Ответить
за мордатого "гарбуза" не скажу, не знаю, но музейный вор "собачий", должен сидеть..и долго...последний полностью на совести порошка и его прокураторов ручных...
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23.02.2021 13:42 Ответить
Самое время шКАРЛЕТУ паковать чУмаданы, убирать со стола семейные фото в рамочках и готовиться встречать с хлебом-солью настунЫка или пАпИредника, ХЗ. Испанский стыд!
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23.02.2021 13:43 Ответить
Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5633
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23.02.2021 13:44 Ответить
Ну, так слава Порошенко і його плокулолам, які всі п'ять років охороняли майно євнуховичів.
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23.02.2021 14:39 Ответить
Ще кілька місяців і це шобло почне потихеньку вертатись в Україну, дехто навіть в велику політику. Хавай-ТЕ.
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23.02.2021 13:45 Ответить
зе-команда своих не бросает: на следующей неделе мудачник и арбузов смогут пользоваться деньгами украденными у украинцев. Браво зе!
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23.02.2021 13:46 Ответить
Ну, тут їх п'ять років Порошенко охороняв, ви мабуть не забули?
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23.02.2021 14:37 Ответить
Так что мешает твоему клоуну не "охоронять"? Соседство с мертведчуком в доме на грушевского?!
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23.02.2021 14:50 Ответить
От це зелені реалії Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 8591
А щоб Арбузова і Табачника тут не заважали зустрічати Стерненка за грати запроторили
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23.02.2021 13:47 Ответить
Это просто реалии.
Ни сывочелый, ни зеля, со своими плокулолами не сделали ничего.
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23.02.2021 14:03 Ответить
Є тут проблема. Прокурори набагато меньше мотивовані ніж адвокати. Та й прокурори можуть бути мотивованними адвокатами Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 1189
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23.02.2021 14:13 Ответить
Брехня якась. Їх ще при Петі посадили.
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23.02.2021 13:49 Ответить
За 7 лет не осудили.
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23.02.2021 14:04 Ответить
Судят по Законам!

А кто принимает Законы?
Верховна Рада!
А кто выбирает Верховну Раду?

Мудрый нарид!
Сколько % имел в Раде Порох, чтобы изменить кидаловско-портновский кодекс? Правильно, 20%, а не монобильшисть!
Себя по башке стучите! Как голосуете, так и получаете!
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23.02.2021 21:21 Ответить
"Відправте Табічника у шкілу!"...не помню кто сказал.
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23.02.2021 14:11 Ответить
Тут всі зайняті Стерненком, нема коли займатися євнуховичами.
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23.02.2021 14:36 Ответить
А они что, сильно страдали из-за санкций ЕС ?
В принципе, кроме ЕС есть ещё Байден - его видение ситуацции более конструктивное.
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23.02.2021 15:05 Ответить
Табачника пам"ятаю ще за часів Кучми: це була скотина ще та, але злодійські риси уже тоді проявлялися. Ця непотріб напрочуд ерудовано викручувала мізки журналістам у Житомирі на нараді і вело себе зверхньо та нахабно. Фактично так себе поводив й Кавун (арбузов): нахабне, зажерливе, підступне і хтиве чмо! Тільки свинориле може робити кар'єру завдяки мамці, такій же тварюці як і синочок. З таких не санкції, з таких шкіру треба знімати!!!
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24.02.2021 09:44 Ответить
Какой Табачник?
Какой Янукович?
До утра не погаснет окошко, до утра прокуроры не спят!
Они куют 59 дело против Порошенко!
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24.02.2021 11:01 Ответить
 
 