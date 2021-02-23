На следующей неделе ЕС снимет санкции с Арбузова и Табачника, - Йозвяк

Послы стран Евросоюза на следующей неделе снимут санкции с бывшего и.о. премьер-министра Украины Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС на следующей неделе снимут санкции с бывшего премьер-министра Украины Арбузова и экс-министра образования Табачника. В списке осталось только 8 человек, включая Януковича и его сына", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС официально снял санкции с бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого.

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