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Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посли країн Євросоюзу на наступному тижні знімуть санкції з колишнього в.о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС наступного тижня знімуть санкції з колишнього прем'єр-міністра України Арбузова і ексміністра освіти Табачника. У списку залишилося тільки 8 осіб, включно з Януковичем і його сином", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
2015 год. табачник свидетель эпохи овоща. Это твое соевое моральное утешение?https://www.pravda.com.ua/news/2015/02/28/7060083/index.amp
Подобные оправдашки сильно попахивают мокшанским - "а в Америке негров линуют!"
Теперь от "Порошенко гавно, Зеленский гавно, всё гавно!" плавненько переходим к соросятам и внешнему управлению!
Можете дякувати вибраному вами "велічайшему" та безальтернативній судовій реформі портнова.
6 дек. 2019 г.
Венеціанка: Судова реформа Зеленського ставить під загрозу незалежність судоустрою - DW
То, что мощный сивочелый старик не сделал за пять лет, предлагаете клоуну сделать за два?
Так петю, до уровня "ниже клоуна" еще никто не опускал.
https://www.pravda.com.ua/news/2015/02/28/7060083/index.amp
https://www.pravda.com.ua/news/2015/02/28/7060083/index.amp
"Почему не были применены санкции против
Медведчука... Арбузова и Табачника. Потому что Закон Украины, Конституция Украины запрещает использование санкций против граждан Украины. Я не открою тайны, что МедведчукАрбузов и Табачник является, к сожалению или к счастью, гражданином Украины. Правильно ли это, или нет? Правильно! Потому что Конституция Украины гарантирует презумпцию невиновности"
А щоб Арбузова і Табачника тут не заважали зустрічати Стерненка за грати запроторили
Ни сывочелый, ни зеля, со своими плокулолами не сделали ничего.
А кто принимает Законы?
Верховна Рада!
А кто выбирает Верховну Раду?
Мудрый нарид!
Сколько % имел в Раде Порох, чтобы изменить кидаловско-портновский кодекс? Правильно, 20%, а не монобильшисть!
Себя по башке стучите! Как голосуете, так и получаете!
В принципе, кроме ЕС есть ещё Байден - его видение ситуацции более конструктивное.
Какой Янукович?
До утра не погаснет окошко, до утра прокуроры не спят!
Они куют 59 дело против Порошенко!