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В правительстве рассматривают усиление карантина в Ивано-Франковской области

Новости Цензор.НЕТ Общество

В правительстве рассматривают усиление карантина в Ивано-Франковской области

Началось заседание государственной комиссии по вопросам технологически-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассмотрят введение усиленных карантинных ограничений в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Начали заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС. На повестке дня - введение усиленных карантинных мер в Ивано-Франковской области в связи с напряженной эпидемической ситуацией", - сообщил Шмыгаль.

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Сначала зеленые дебилы забыли закрыть границы для иностранцев из стран в которых бушует корона, а теперь они усиливают карантин. ****, до чего же тупорылые правители в этой стране!
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23.02.2021 16:52 Ответить
Буковель косил бабло.
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23.02.2021 16:59 Ответить
И дальше будет косить, я так понимаю. Им бы ещё пару-тройку недель протянуть сезон, а там уже можно громогласно на всю страну заявлять, что они закрываются на карантин, мотивируя это решение великой заботой о людях.)
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23.02.2021 17:36 Ответить
Ну шо, ЗЕфилитики? Накатались на лыжах?
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23.02.2021 16:59 Ответить
Тока рассматривают) а шо мер И. Ф. рассматривает интерестно и в самой области...
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23.02.2021 20:18 Ответить
 
 