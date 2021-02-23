В уряді розглядають посилення карантину в Івано-Франківській області
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Розпочалося засідання державної комісії з питань технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглянуть введення посилених карантинних обмежень в Івано-Франківській області.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Почали засідання державної комісії ТЕБ та НС. На порядку денному - введення посилених карантинних заходів в Івано-Франківській області в зв'язку з напруженою епідемічною ситуацією", - повідомив Шмигаль.
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