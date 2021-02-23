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В уряді розглядають посилення карантину в Івано-Франківській області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В уряді розглядають посилення карантину в Івано-Франківській області

Розпочалося засідання державної комісії з питань технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглянуть введення посилених карантинних обмежень в Івано-Франківській області.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Почали засідання державної комісії ТЕБ та НС. На порядку денному - введення посилених карантинних заходів в Івано-Франківській області в зв'язку з напруженою епідемічною ситуацією", - повідомив Шмигаль.

Також читайте: Спалах СOVID-19 на Прикарпатті: на гірськолижному курорті Буковель закриють ресторани і посилять карантин

Автор: Анастасія Потіха
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Сначала зеленые дебилы забыли закрыть границы для иностранцев из стран в которых бушует корона, а теперь они усиливают карантин. ****, до чего же тупорылые правители в этой стране!
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23.02.2021 16:52 Відповісти
Буковель косил бабло.
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23.02.2021 16:59 Відповісти
И дальше будет косить, я так понимаю. Им бы ещё пару-тройку недель протянуть сезон, а там уже можно громогласно на всю страну заявлять, что они закрываются на карантин, мотивируя это решение великой заботой о людях.)
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23.02.2021 17:36 Відповісти
Ну шо, ЗЕфилитики? Накатались на лыжах?
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23.02.2021 16:59 Відповісти
Тока рассматривают) а шо мер И. Ф. рассматривает интерестно и в самой области...
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23.02.2021 20:18 Відповісти
 
 