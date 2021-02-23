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Новости Политика Украины Приговор Стерненко
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Обращение Львовского облсовета: Приговор Стерненко - несправедливый и необоснованный

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обращение Львовского облсовета: Приговор Стерненко - несправедливый и необоснованный

Львовский областной совет принял обращение к руководству страны по делу одесского активиста Сергея Стерненко, приговоренного к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение адресовано Президенту Украины, Генеральному прокурору Украины, Верховной Раде Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.

Приводим его текст полностью.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, обеспокоены обвинительным приговором по делу Сергея Стерненко - украинского общественного деятеля и юриста, активного участника Революции Достоинства, который известен своей активной украинской позицией.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Стерненко приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о похищении человека. ВИДЕО

Мы считаем несправедливым и необоснованным приговор Приморского районного суда г. Одессы, на основании которого отправлен за решетку украинский активист Сергей Стерненко на 7 лет и 3 месяца по обвинению в похищении человека. Обвинительный акт был основан на показаниях руководителя Одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича. Это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей.

Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование.

Также на Цензор.НЕТ: Приговор Стерненко вынес судья из Донецка Попревич, установивший у ворот своего особняка бюсты Ленина и Сталина, - Казанский. ФОТО

Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно - только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям.

Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленно наработать и внедрить судебную реформу в Украине", - говорится в обращении.

Смотрите также: Стерненко заявил, что поговорил с Зеленским: "Хочу вас поблагодарить за сегодняшний приговор". ВИДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
Приговор Стерненко- не справедливый и незаконный. Это наглое устранение человека.
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23.02.2021 18:47
+37
Стерненка судив суддя з Донецька, який до війни встановив перед своїм маєтком бюст Сталіна - Казанський1 758Вирок Сергію Стерненку оголосив суддя з Донецька Віктор Попревич.Обращение Львовского облсовета: Приговор Стерненко - несправедливый и необоснованный - Цензор.НЕТ 484Журналіст Денис Казанський повідомив, що вирок Сергію Стерненку виніс суддя з Донецька Віктор Попревич, який встановив біля власного будинку бюст радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це Казанський повідомив у Facebook.«Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власної садиби бюсти Леніна і Сталіна. Треба ж, я думав він давно на пенсії або в Росії», - зазначив Казанський.https://detector.media/infospace/article/185158/2021-02-23-sternenka-sudyv-suddya-z-donetska-yakyy-do-viyny-vstanovyv-pered-svoim-maietkom-byust-stalina-kazanskyy/
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23.02.2021 18:47
+29
Ось одна з причин, чому я підтримую Порошенка - Його вміння ставати вище особистих образ

Звернення Львівської облради: Вирок Стерненку - несправедливий і безпідставний - Цензор.НЕТ 5375
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23.02.2021 19:04
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Страница 2 из 2
Он его критиковал, а критиковать же низзя?
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23.02.2021 20:28 Ответить
Покажіть конкретний список депутатів Львіської облради,які пропонують захистити вбивцю!
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23.02.2021 19:02 Ответить
А ти на якій посаді в опзж?
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23.02.2021 19:20 Ответить
Махровый беспредел а-ля Янукович, антимайдан берёт реванш.
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23.02.2021 19:06 Ответить
30-ий рік нищать етнічних ураїнців, нас стало меньше на 10 млн. чол. хіба це не геноцид нації.Доки будемо рабами???!!!
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23.02.2021 19:15 Ответить
Львов, как всегда, гордость Украины. Мне кажется, там воздух другой, другие критерии справедливости. Жду, с нетерпением, когда это распространится по всей Украине. Львов, мы с вами.
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23.02.2021 19:18 Ответить
А что остальные горсоветы? Зеленая власть отпускает убийц небесной сотни и садит патриота одесского сопротивления русскому фашизму.
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23.02.2021 19:24 Ответить
судей на гильотину...
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23.02.2021 19:26 Ответить
нет такой в стране...только топор одолжить в мясном ряду...)
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23.02.2021 20:08 Ответить
Если не ошибаюсь, со Львовской облрады началось крушение режима якуновича.
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23.02.2021 20:05 Ответить
ну що синку, допоміг тобі абинепорох?
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23.02.2021 20:16 Ответить
Нафіга преш тут росіянські наративи"Абинепорох"??
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23.02.2021 20:30 Ответить
если это рассейские наративы, почему их 73% транслировали из каждого утюга, и добавки просили
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23.02.2021 20:32 Ответить
Треба дивитися і підслуховувати що каже ворог,щоб знати що робити, а вутюгів багато.До речі, виборчу коміссію, що нарахувала 73%, всю розігнали зі словами "Спотворили вибір народа", так ні одна людина не сказала що це брехня.От і думай, шо це було,може 93%, га? Звернення Львівської облради: Вирок Стерненку - несправедливий і безпідставний - Цензор.НЕТ 2762 Нещодавно 3 телеутюга закрили....а ще трохи осталося
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23.02.2021 22:04 Ответить
ватники присудили 7 лет патриоту Украины, за якобы похищение сепара из партии "родина" маркова, который сбежал в россию.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
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23.02.2021 21:17 Ответить
Далі будуть "Атошників" садить за те що порушували закон про зброю, в складі організованої групи осіб з розділенням ролей і стріляли по "мирним невстановленим особам (з росії) в мирний час
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23.02.2021 22:08 Ответить
За цим законодавством так. Що заважало за 7 років внести зміни? До речі, вам же подобався цей Закон, коли по ньому посадили генерала Назарова? То в чому річ?
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24.02.2021 07:58 Ответить
Мені? С кимось попутали ?
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24.02.2021 09:50 Ответить
Ви не громадянин України? Якщо громадянин, то так, Вам.
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24.02.2021 09:53 Ответить
Де це я писав що мені подобається, у мене думка зовсім не така, не ********** мене
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24.02.2021 09:59 Ответить
Українець улаштований складно - як бандура, а не як балалайка. І його так просто не піднімеш. Він сам підніметься, і коли це станеться, як писав Тарас Шевченко: «потече кров у синєє море». У нас є дві крайності - ми або сміємося, або плачемо. У «95 кварталі» ми сміємося, і нас узагалі нічого не зупиняє. Це росіяни ходять із серйозними виразами облич, і влада у них - священна, а в Україні інше - вольниця! Але та козацька вольниця, яку ми втратили, регулярно вішала своїх гетьманів. Начальство відразу ж відповідало за наслідки. Тих, хто завинив, або страчували, або, навпаки - даруючи життя, ще й залишали заслужене почесне звання: наприклад, колишній кошовий, колишній суддя. Люди пам'ятали: ця людина - визначна, вона правила нами. Не вкрала, нікого не образила - була праведною. А що сьогодні робить правлячий клас? На очах у всіх жере, знущається. Навіть якщо завтра в парламенті кого-небудь пожиратимуть на блюді, усім покажуть довідку з районного суду: «А я не винен!!!».
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23.02.2021 22:09 Ответить
кожному українцю слід починати із дзеркала.
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24.02.2021 07:59 Ответить
В 2012 году было.
"В Харькове отрезали головы целой семье из 4-х человек. Как сообщает МВД, неизвестные обезглавили судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова, а так же членов его семьи. Кроме самого судьи, головы отрезали его жене, сыну и сожительнице сына."
Побольше бы таких новостей и судьи были бы честные.
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23.02.2021 22:28 Ответить
дітей чіпати не можна
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23.02.2021 23:40 Ответить
норм тема, треба рішення багатьох облрад. думаю, миколаївська не забариться.
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24.02.2021 00:04 Ответить
Котлеты от мух отдельно .Ни какая Рада не может вмешиваться в работу суда ..хоть Марсианская . хоть даже Львовская .иначе это будет анархия а не государство . .Если есть доказательства вины а адвокат не смог доказать невиновность подсудимого . значит подсудимый виноват и будет сидеть .Пускай эта Рада лучше занимается своим региональными делами ..например . мусорки новые заводит а не перебирает на себя несвойственные ей функции .
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24.02.2021 00:53 Ответить
У вас ілюзія що є незалежні суди , такі що гроші не беруть і не помиляються
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24.02.2021 09:54 Ответить
Підтримую рішення Львівської обласної ради.
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24.02.2021 07:23 Ответить
Це втручання у судову гілку влади. Так Європу не будують.
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24.02.2021 07:55 Ответить
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