Обращение Львовского облсовета: Приговор Стерненко - несправедливый и необоснованный
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Львовский областной совет принял обращение к руководству страны по делу одесского активиста Сергея Стерненко, приговоренного к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы за похищение человека.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Обращение адресовано Президенту Украины, Генеральному прокурору Украины, Верховной Раде Украины и Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.
Приводим его текст полностью.
"Мы, депутаты Львовского областного совета, обеспокоены обвинительным приговором по делу Сергея Стерненко - украинского общественного деятеля и юриста, активного участника Революции Достоинства, который известен своей активной украинской позицией.
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Мы считаем несправедливым и необоснованным приговор Приморского районного суда г. Одессы, на основании которого отправлен за решетку украинский активист Сергей Стерненко на 7 лет и 3 месяца по обвинению в похищении человека. Обвинительный акт был основан на показаниях руководителя Одесского отделения пророссийской партии "Родина" Сергея Щербича. Это очередная демонстрация того, что судебная система в Украине превратилась в орудие давления и устранения неудобных для власти людей.
Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование.
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Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно - только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям.
Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленно наработать и внедрить судебную реформу в Украине", - говорится в обращении.
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Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
"В Харькове отрезали головы целой семье из 4-х человек. Как сообщает МВД, неизвестные обезглавили судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова, а так же членов его семьи. Кроме самого судьи, головы отрезали его жене, сыну и сожительнице сына."
Побольше бы таких новостей и судьи были бы честные.