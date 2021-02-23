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Звернення Львівської облради: Вирок Стерненку - несправедливий і безпідставний

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звернення Львівської облради: Вирок Стерненку - несправедливий і безпідставний

Львівська обласна рада прийняла звернення до керівництва країни у справі одеського активіста Сергія Стерненка, засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

Про це повідомляє прессслужба Львівської облради, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення адресоване президенту України, генеральному прокурору України, Верховній Раді України та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

Наводимо його текст повністю.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, стурбовані обвинувальним вироком у справі Сергія Стерненка – українського громадського діяча та правника, активного учасника Революції Гідності, який відомий своєю активною українською позицією.

Ми вважаємо несправедливим і необґрунтованим вирок Приморського районного суду м. Одеси, на підставі якого відправлено за ґрати українського активіста Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за обвинуваченням у викраденні людини. Обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича. Це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей.

Справа Стерненка впродовж кількох років була тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для громадськості розслідування.

Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів.

З огляду на вищезазначене, вимагаємо забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні", - сказано у зверненні.

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Топ коментарі
+40
Приговор Стерненко- не справедливый и незаконный. Это наглое устранение человека.
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23.02.2021 18:47
+37
Стерненка судив суддя з Донецька, який до війни встановив перед своїм маєтком бюст Сталіна - Казанський1 758Вирок Сергію Стерненку оголосив суддя з Донецька Віктор Попревич.Обращение Львовского облсовета: Приговор Стерненко - несправедливый и необоснованный - Цензор.НЕТ 484Журналіст Денис Казанський повідомив, що вирок Сергію Стерненку виніс суддя з Донецька Віктор Попревич, який встановив біля власного будинку бюст радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це Казанський повідомив у Facebook.«Виявляється, Сергія Стерненка судив суддя Віктор Попревич з Донецька, який ще до війни був добре відомий на все місто тим, що встановив біля воріт власної садиби бюсти Леніна і Сталіна. Треба ж, я думав він давно на пенсії або в Росії», - зазначив Казанський.https://detector.media/infospace/article/185158/2021-02-23-sternenka-sudyv-suddya-z-donetska-yakyy-do-viyny-vstanovyv-pered-svoim-maietkom-byust-stalina-kazanskyy/
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23.02.2021 18:47
+29
Ось одна з причин, чому я підтримую Порошенка - Його вміння ставати вище особистих образ

Звернення Львівської облради: Вирок Стерненку - несправедливий і безпідставний - Цензор.НЕТ 5375
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23.02.2021 19:04
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Он его критиковал, а критиковать же низзя?
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23.02.2021 20:28 Відповісти
Покажіть конкретний список депутатів Львіської облради,які пропонують захистити вбивцю!
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23.02.2021 19:02 Відповісти
А ти на якій посаді в опзж?
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23.02.2021 19:20 Відповісти
Махровый беспредел а-ля Янукович, антимайдан берёт реванш.
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23.02.2021 19:06 Відповісти
30-ий рік нищать етнічних ураїнців, нас стало меньше на 10 млн. чол. хіба це не геноцид нації.Доки будемо рабами???!!!
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23.02.2021 19:15 Відповісти
Львов, как всегда, гордость Украины. Мне кажется, там воздух другой, другие критерии справедливости. Жду, с нетерпением, когда это распространится по всей Украине. Львов, мы с вами.
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23.02.2021 19:18 Відповісти
А что остальные горсоветы? Зеленая власть отпускает убийц небесной сотни и садит патриота одесского сопротивления русскому фашизму.
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23.02.2021 19:24 Відповісти
судей на гильотину...
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23.02.2021 19:26 Відповісти
нет такой в стране...только топор одолжить в мясном ряду...)
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23.02.2021 20:08 Відповісти
Если не ошибаюсь, со Львовской облрады началось крушение режима якуновича.
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23.02.2021 20:05 Відповісти
ну що синку, допоміг тобі абинепорох?
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23.02.2021 20:16 Відповісти
Нафіга преш тут росіянські наративи"Абинепорох"??
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23.02.2021 20:30 Відповісти
если это рассейские наративы, почему их 73% транслировали из каждого утюга, и добавки просили
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23.02.2021 20:32 Відповісти
Треба дивитися і підслуховувати що каже ворог,щоб знати що робити, а вутюгів багато.До речі, виборчу коміссію, що нарахувала 73%, всю розігнали зі словами "Спотворили вибір народа", так ні одна людина не сказала що це брехня.От і думай, шо це було,може 93%, га? Звернення Львівської облради: Вирок Стерненку - несправедливий і безпідставний - Цензор.НЕТ 2762 Нещодавно 3 телеутюга закрили....а ще трохи осталося
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23.02.2021 22:04 Відповісти
ватники присудили 7 лет патриоту Украины, за якобы похищение сепара из партии "родина" маркова, который сбежал в россию.
Да их в 2014 к стенке ставить надо было.
Это всё рук таких сепаров как портнов гнида, татаров и компания, возглавляет кампашку ермак с портновым.
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23.02.2021 21:17 Відповісти
Далі будуть "Атошників" садить за те що порушували закон про зброю, в складі організованої групи осіб з розділенням ролей і стріляли по "мирним невстановленим особам (з росії) в мирний час
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23.02.2021 22:08 Відповісти
За цим законодавством так. Що заважало за 7 років внести зміни? До речі, вам же подобався цей Закон, коли по ньому посадили генерала Назарова? То в чому річ?
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24.02.2021 07:58 Відповісти
Мені? С кимось попутали ?
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24.02.2021 09:50 Відповісти
Ви не громадянин України? Якщо громадянин, то так, Вам.
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24.02.2021 09:53 Відповісти
Де це я писав що мені подобається, у мене думка зовсім не така, не ********** мене
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24.02.2021 09:59 Відповісти
Українець улаштований складно - як бандура, а не як балалайка. І його так просто не піднімеш. Він сам підніметься, і коли це станеться, як писав Тарас Шевченко: «потече кров у синєє море». У нас є дві крайності - ми або сміємося, або плачемо. У «95 кварталі» ми сміємося, і нас узагалі нічого не зупиняє. Це росіяни ходять із серйозними виразами облич, і влада у них - священна, а в Україні інше - вольниця! Але та козацька вольниця, яку ми втратили, регулярно вішала своїх гетьманів. Начальство відразу ж відповідало за наслідки. Тих, хто завинив, або страчували, або, навпаки - даруючи життя, ще й залишали заслужене почесне звання: наприклад, колишній кошовий, колишній суддя. Люди пам'ятали: ця людина - визначна, вона правила нами. Не вкрала, нікого не образила - була праведною. А що сьогодні робить правлячий клас? На очах у всіх жере, знущається. Навіть якщо завтра в парламенті кого-небудь пожиратимуть на блюді, усім покажуть довідку з районного суду: «А я не винен!!!».
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23.02.2021 22:09 Відповісти
кожному українцю слід починати із дзеркала.
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24.02.2021 07:59 Відповісти
В 2012 году было.
"В Харькове отрезали головы целой семье из 4-х человек. Как сообщает МВД, неизвестные обезглавили судью Фрунзенского районного суда Харькова Владимира Трофимова, а так же членов его семьи. Кроме самого судьи, головы отрезали его жене, сыну и сожительнице сына."
Побольше бы таких новостей и судьи были бы честные.
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23.02.2021 22:28 Відповісти
дітей чіпати не можна
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23.02.2021 23:40 Відповісти
норм тема, треба рішення багатьох облрад. думаю, миколаївська не забариться.
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24.02.2021 00:04 Відповісти
Котлеты от мух отдельно .Ни какая Рада не может вмешиваться в работу суда ..хоть Марсианская . хоть даже Львовская .иначе это будет анархия а не государство . .Если есть доказательства вины а адвокат не смог доказать невиновность подсудимого . значит подсудимый виноват и будет сидеть .Пускай эта Рада лучше занимается своим региональными делами ..например . мусорки новые заводит а не перебирает на себя несвойственные ей функции .
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24.02.2021 00:53 Відповісти
У вас ілюзія що є незалежні суди , такі що гроші не беруть і не помиляються
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24.02.2021 09:54 Відповісти
Підтримую рішення Львівської обласної ради.
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24.02.2021 07:23 Відповісти
Це втручання у судову гілку влади. Так Європу не будують.
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24.02.2021 07:55 Відповісти
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