Звернення Львівської облради: Вирок Стерненку - несправедливий і безпідставний

Львівська обласна рада прийняла звернення до керівництва країни у справі одеського активіста Сергія Стерненка, засудженого до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини.

Про це повідомляє прессслужба Львівської облради, інформує Цензор.НЕТ.

Звернення адресоване президенту України, генеральному прокурору України, Верховній Раді України та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.

Наводимо його текст повністю.

"Ми, депутати Львівської обласної ради, стурбовані обвинувальним вироком у справі Сергія Стерненка – українського громадського діяча та правника, активного учасника Революції Гідності, який відомий своєю активною українською позицією.

Ми вважаємо несправедливим і необґрунтованим вирок Приморського районного суду м. Одеси, на підставі якого відправлено за ґрати українського активіста Сергія Стерненка на 7 років і 3 місяці за обвинуваченням у викраденні людини. Обвинувальний акт базувався на свідченнях керівника Одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича. Це чергова демонстрація того, що судова система в Україні перетворилася на знаряддя тиску та усунення незручних для влади людей.

Справа Стерненка впродовж кількох років була тестом для влади на спроможність провести чесне, неупереджене, відкрите та переконливе для громадськості розслідування.

Ми сподіваємося на відновлення справедливості під час розгляду апеляції. І наполягаємо, що проблему потрібно вирішувати системно – лише реформа судової системи дозволить відновити справедливість і довіру людей до суддів.

З огляду на вищезазначене, вимагаємо забезпечити об'єктивний та неупереджений розгляд справи Сергія Стерненка апеляційною інстанцією, а також негайного напрацювання та впровадження судової реформи в Україні", - сказано у зверненні.

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